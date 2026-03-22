Όλα τα γκολ και τα highlights της 26ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Super League, με όλα τα ματς να διεξάγονται ταυτόχρονα το απόγευμα της Κυριακής. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των επτά αγώνων.

Μετά τα τελευταία αποτελέσματα, στα πλέι-οφ για τον τίτλο θα παίξουν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8 παίζουν Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Βόλος, Άρης, ενώ για την παραμονή στην κατηγορία θα κοντραριστούν στα πλέι-άουτ Ατρόμητος, Κηφισιά, Παναιτωλικός, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός και Αστέρας.

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη του φινάλε της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, αφού το 3-0 επί της Κηφισιάς την έστειλε στο +2 από τον Ολυμπιακό και το +3 από τον ΠΑΟΚ και αυτό γιατί την ίδια ώρα οι «ερυθρόλευκοι» έμεναν στο 0-0 με την ΑΕΛ στο Καραϊσκάκη, ενώ ο Βόλος νικούσε 2-1 τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη και τερμάτισε με 49 βαθμούς την κανονική διάρκεια.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο ΟΦΗ νίκησε 2-0 τον Άρη και τον πέρασε στην βαθμολογία.

Ο Λεβαδειακός επέστρεψε από την πλευρά του στις νίκες, επικράτησε 1-0 του Ατρόμητου και άφησε εκτός πλέι-οφ 5-8 τους Περιστεριώτες.

Τέλος, στο Αγρίνιο, Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός έμειναν στο 0-0, με τους φιλοξενούμενους να μένουν έτσι στους 17 βαθμούς, όσους έχει και ο Αστέρας στην τελευταία θέση.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής της Super League:

Αστέρας Aktor – Παναθηναϊκός 1-2

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Άρης – ΟΦΗ 0-2

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0

Η βαθμολογία