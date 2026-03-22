Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Φλύαροι οι γηπεδούχοι, άντεξαν οι φιλοξενούμενοι και ελπίζουν (vid)
Ο Παναιτωλικός είχε την κατοχή της μπάλας, όμως δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Με τον βαθμό ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στη 13η θέση και ισοβαθμεί με τον Αστέρα. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 31’.
Το ματς στο Αγρίνιο ήταν μονόλογος του Παναιτωλικού όμως… έπασχε από φλυαρία και έμεινε στο 0-0 με τον Πανσερραϊκό, στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής (26ης) της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League . Μπορεί ο Παναιτωλικός να είχε δοκάρι στο 31’ σε σουτ του Ρόσα, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν και πήραν πολύτιμο βαθμό.
Έτσι ο Πανσερραϊκός για πρώτη φορά ανέβηκε στη 13η θέση με 17 βαθμούς όπου ισοβαθμεί με τον Αστέρα Τρίπολης και έστειλε μήνυμα ότι θα παλέψει για την σωτηρία του. Ο Παναιτωλικός έχασε μεγάλη ευκαιρία να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη και είναι 11ος με 26 βαθμούς. Και οι δυο ομάδες έμειναν αήττητες για τρίτη αγωνιστική.
Το ματς έληξε με κατοχή μπάλας 80 % για τον Παναιτωλικό! Όμως, η υπεροχή του δεν είχε ουσία.
Οι γηπεδούχοι παρέδωσαν ρεσιτάλ φλυαρίας στο πρώτο ημίχρονο με ένα δοκάρι και με ένα-δυο σουτ στην εστία του Πανσερραϊκού. Το δοκάρι στο 31’ σε σουτ του Ράσα από το ύψος της μεγάλης περιοχής μετά από πάσα του Αποστολόπουλου. Ειδικά, στο τελευταίο 15λεπτο του πρώτου μέρους ο Παναιτωλικός έπαιζε μονότερμα τους Σερραίους, όμως άντεξαν.
Και το δεύτερο ημίχρονο είχε την ίδια εικόνα. Χρειάστηκε να φτάσει το ματς στο 77’ που ο Εστέμπαν με προβολή έστειλε τη μπάλα άουτ σε σέντρα του Μπουχαλάκη, όπως την ίδια τύχη είχε και γυριστή κεφαλιά του Αλεξιτς στο 90+5’.
Νωρίτερα, στο 81’, ο Πανσερραϊκός έχασε διπλή ευκαιρία, όταν διαδοχικά σουτ του Δοϊρανλή σταμάτησαν πάνω σε αμυντικούς.
Οι δυο ομάδες δίνουν ραντεβού στα πλέι άουτ!
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η καλά οργανωμένη άμυνα του Πανσερραϊκού, με τον Τιναλίνι σε καλή μέρα, ενώ τους γηπεδούχους περιόρισαν και οι Λύρατζης, Ντι Μάρκο.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το ματς είχε τη μονοτονία της φλυαρίας του Παναιτωλικού. Θα το άλλαζε όποιος έβαζε γκολ.
Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τεϊσέιρα αλλά δεν …φταίει 100 % καθώς δεν τροφοδοτήθηκε, με δεδομένο ότι ο Πανσερραϊκός έπαιξε αμυντικά.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Ευαγγέλου (Αθηνών) δεν είχε δύσκολη φάση. Στο 16’ ακυρώθηκε γκολ του Τεϊσέιρα του Πανσερραϊκού ως οφσάιντ
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κατοίκος (Αθηνών) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.
ΣΚΟΡΕΡ:
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ (46′ Σιέλης), Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (86′ Μπρέγκου), Ματσάν, Λομπάτο (73′ Άλεκσιτς), Ρόσα (86′ Μίχαλακ), Μπάντζι (73’Γκαρσία)
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (88′ Σοφιανός), Ριέρα (83’ Ρουμιάντσεφ), Τεϊσέιρα, Ιβάν (60′ Μασκανάκης)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Οι δυο ομάδες θα πάρουν μέρος στα πλέι άουτ και η κλήρωση γίνεται την Τρίτη 26/3. Τα πλέι άουτ θα ξεκινήσουν 4-5 Απριλίου.
