ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0: Περίπατος με… μπόνους (vid)

Άνετο απόγευμα και μόνη πρώτη η ΑΕΚ! Η Ένωση «καθάρισε» με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κηφισιά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και θα μπει με πλεονέκτημα στα πλέι οφ απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που γκέλαραν.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Στρακόσα ήταν στο τέρμα για την ΑΕΚ και στην άμυνα οι Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα ήταν ο Πινέδα με τον Μάνταλο, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα και στην επίθεση οι Γιόβιτς, Βάργκα.

Η Κηφισιά ξεκίνησε με τον Ραμίρεζ στην εστία, τους Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι και Λαρουσί τετράδα στην άμυνα, τους Αμανί και Ρουκουνάκη στη μεσαία γραμμή και τους Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο και Αντόνισε πίσω από τον προωθημένο Χριστόπουλο.

Το τελείωσε από το ημίχρονο

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς καθώς μόλις στο 3’ ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι από τον Λαρουσί και ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0 στο 6’. Ο Κοϊτά είχε ακόμα μία καλή στιγμή στο δεκάλεπτο και στο 14΄η Κηφισιά απείλησε με πλασέ του Αντονίσε μετά από λάθος του Βίντα.

Στο 16’ ο Ραμίρεζ απέκρουσε σουτ του Γιόβιτς, αλλά δευτερόλεπτα αργότερα ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς έκανε λάθος πάσα σε διώξιμο εκτός περιοχής, η μπάλα πήγε στον Κοϊτά που έπιασε ένα σουτ από μακριά, με την μπάλα να κοντράρει στον Πέτκοφ και να καταλήγει στα δίχτυα για το 2-0.

Στο 26’ ήρθε και το 3-0 όταν ο Πινέδα άνοιξε στον Πήλιο, εκείνος έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Βάργκα με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 31’ η Κηφισιά έφτασε πολύ κοντά στο γκολ με σουτ του Πόμπο που σταμάτησε στο δοκάρι, στην τελευταία καλή στιγμή πριν την ανάπαυλα.

Στο ρελαντί

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι ήταν αρκετά ανοιχτό, αλλά δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Ο Κοϊτά με ωραία ενέργεια και σουτ έστειλε την μπάλα λίγο άουτ στο 61’ ενώ στο 72’ ο Ζίνι υποχρέωσε τον Ραμίρεζ σε σπουδαία επέμβαση με πλασέ εκτός περιοχής.

Ζίνι και Μάνταλος (με εκτέλεση φάουλ) είχαν από μία καλή στιγμή στη συνέχεια ενώ στο 83’ ο Στρακόσα κράτησε το μηδέν με σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Νούνελι. Στα αξιοσημείωτα μέχρι το φινάλε το ντεμπούτο του Σαχαμπό που πέρασε στο ματς αντί του Πινέδα στο 85′.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γρήγορο γκολ της ΑΕΚ έκανε τα πάντα πιο εύκολα για την Ένωση.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Κοϊτά πήρε το πέναλτι, πέτυχε το δεύτερο γκολ και ουσιαστικά «καθάρισε» το ματς με τις δικές του ενέργειες.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Λαρουσί, όχι μόνο για το πέναλτι, θέτει δυνατή υποψηφιότητα για τον χειρότερο του γηπέδου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Φωτιάς έδωσε αμέσως το πέναλτι στη φάση του Λαρουσί με τον Κοϊτά, θεωρώντας πως ο πρώτος χτύπησε τον δεύτερο στο πρόσωπο πάνω στην κίνηση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο Τσακαλίδης επιβεβαίωσε το πέναλτι του Λαρουσί και δεν είχε άλλη παρέμβαση στο ματς.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γιόβιτς (6’), Κοϊτά (17’), Βάργκα (26΄)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Περέιρα (78΄ Γκρούγιτς), Πινέδα (85΄ Σαχαμπό), Κοϊτά (63΄ Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος, Βάργκα (46΄ Ζίνι), Γιόβιτς (63΄ Ελίασον).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Πόκορνι, Πετκόφ, Λαρουσί (28΄ Χουχούμης), Αμανί, Ρουκουνάκης – Ζέρσον, Πόμπο (58΄ Μπένι), Αντόνισε (28΄ Νούνελι), Χριστόπουλος (58΄ Θεοδωρίδης).