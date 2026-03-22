Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος

Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια της Super League με την 26η αγωνιστική και πλέον Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στρέφουν το βλέμμα τους στα playoffs με τους τρεις να ερίζουν για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Η Ένωση είναι μόνη πρώτη με 60 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός που έχει 58 και ο ΠΑΟΚ εκκινεί από την 3η θέση με 57 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα, θα ακολουθήσει η κλήρωση των playoffs και των playouts, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου, με τις ομάδες να έχουν αποφασίσει ομόφωνα τους κλειδάριθμους που θα έχουν για τις κληρώσεις.

Η σχετική ανακοίνωση της Super League:

Ανακοινώνεται ότι οι κληρώσεις για τα Playoffs (Group 1-4 & Group 5-8) και τα Playouts (Group 9-14) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025-26, θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στα γραφεία της Super League.

Το πρόγραμμα των επί μέρους κληρώσεων είναι το ακόλουθο:

13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)

13:30 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)

14:00 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης σε κάθε group ξεχωριστά, το αποτέλεσμα της κλήρωσης (πρόγραμμα των αγώνων) θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, ενώ οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστούν στο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.