Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου της Super League: Τα playoffs 1-4, 5-8 και τα playouts (pic)

Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος της Super League και πλέον γνωρίζουμε τις ομάδες που θα παίξουν στα playoffs 1-4 και στα αντίστοιχα για τις θέσεις 5-8, αλλά και όσες (9-14) ομάδες θα αγωνιστούν στα playouts, με στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού.

Πιο αναλυτικά, οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός,, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα παίξουν στα playoffs 1-4, οι Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Βόλος και Άρης στα αντίστοιχα playoffs 5-8 και οι Ατρόμητος, Κηφισιά, Παναιτωλικός, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης στα playouts.

Η ΑΕΚ κέρδισε με 3-0 την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια και ολοκλήρωσε πρώτη την κανονική περίοδο με 60 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ολυμπιακό, που ήρθε 0-0 με την ΑΕΛ Novibet (12η, 2 β.) στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στην τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ, που έχασε στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο με 2-1. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τους Θεσσαλούς του Κώστα Μπράτσου, που μπήκαν στα playoffs 5-8 ως 7οι και απέφυγαν τα playouts.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός, που τερμάτισε τη regular season στην τέταρτη θέση με 49 πόντους, νίκησε τον τελευταίο Αστέρα στην Τρίπολη με 2-1, ενώ ο ΟΦΗ κέρδισε τον Άρη με 2-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης, ανέβηκε στην 6η θέση και άφησε τους Κίτρινους στην 8η. Νίκη και για τον 5ο Λεβαδειακό (42 β.) απέναντι στον Ατρόμητο (9ος 29 β.), ενώ χωρίς νικητή (0-0) ολοκληρώθηκε το Παναιτωλικός (11ος, 26 β.) – Πανσερραϊκός (13ος, 17 β.).

Η τελική βαθμολογία της Super League σε 26 αγωνιστικές

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:

Κυριακή 22 Μαρτίου

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός 1-2

Άρης – ΟΦΗ 0-2

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0

Οι ομάδες των πλέι οφ στο 1-4

1. AEK 60 βαθμοί

2.Ολυμπιακός 58 βαθμοί

3. ΠΑΟΚ 57 βαθμοί

4. Παναθηναϊκός 49 βαθμοί

Οι ομάδες των πλέι οφ στο 5-8

5. Λεβαδειακός 21 βαθμοί

6. ΟΦΗ 16 βαθμοί

7. Βόλος 16 βαθμοί

8. Άρης 15 βαθμοί

*Οι βαθμοί διαιρούνται δια δύο



Οι ομάδες των πλέι άουτ

9. Ατρόμητος 29 βαθμοί

10. Κηφισιά 27 βαθμοί

11. Παναιτωλικός 26 βαθμοί

12. ΑΕΛ Novibet 23 βαθμοί

13. Asteras AKTOR 17 βαθμοί

14. Πανσερραϊκός 17 βαθμοί

Πότε είναι οι κληρώσεις playoffs 1-4, 5-8 και playouts 9-14

Από εκεί και πέρα, θα ακολουθήσει η κλήρωση των playoffs και των playouts, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου, με τις ομάδες να έχουν αποφασίσει ομόφωνα τους κλειδάριθμους που θα έχουν για τις κληρώσεις.

Η σχετική ανακοίνωση της Super League:

Ανακοινώνεται ότι οι κληρώσεις για τα Playoffs (Group 1-4 & Group 5-8) και τα Playouts (Group 9-14) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025-26, θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στα γραφεία της Super League.

Το πρόγραμμα των επί μέρους κληρώσεων είναι το ακόλουθο:

13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)

13:30 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)

14:00 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης σε κάθε group ξεχωριστά, το αποτέλεσμα της κλήρωσης (πρόγραμμα των αγώνων) θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, ενώ οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστούν στο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League.