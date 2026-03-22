Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0: Όταν η μπάλα δεν μπαίνει με τίποτα… (vids)
Ποδόσφαιρο 22 Μαρτίου 2026, 21:05

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0: Όταν η μπάλα δεν μπαίνει με τίποτα… (vids)

Ο Ολυμπιακός είχε 35 τελικές και μια ντουζίνα κλασικές ευκαιρίες, όμως η μπάλα δεν έμπαινε με τίποτα μέσα, με την ΑΕΛ να παίρνει τον βαθμό στο Καραϊσκάκη (0-0).

Άκης Στρατόπουλος
Ενενήντα λεπτά μέσα στην περιοχή του αντιπάλου με 59 επαφές μέσα στο «κουτί», 65% κατοχή μπάλας, πάνω από μια ντουζίνα κλασικές ευκαιρίες, 1 δοκάρι του Ποντένσε στο 88′ και 8 επεμβάσεις του γκολκίπερ της ΑΕΛ, Θοδωρή Βενετικίδη, ήταν το… ρεζουμέ του αγώνα της 26ης αγωνιστικής της Super League στο Καραϊσκάκη, όπου ο Ολυμπιακός είχε τα πάντα εκτός από το γκολ.

Το τελικό 0-0 άφησε τους «ερυθρόλευκους» στο -2 από την ΑΕΚ πριν την έναρξη των πλέι-οφ, με τους «βυσσινί» να παίρνουν με τη σειρά τους έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Κυριάρχησε πλήρως από νωρίς ο Ολυμπιακός

Το ματς ξεκίνησε -όπως αναμενόταν- με φουλ πίεση και συντριπτική κατοχή μπάλας του Ολυμπιακού από τα πρώτα δευτερόλεπτα, με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν το γρήγορο γκολ απέναντι σε μια ΑΕΛ που αντίστοιχα αμυνόταν με νύχια και με δόντια. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πήρε αμέσως τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, πατούσε σταθερά την αντίπαλη περιοχή, έφτιαχνε φάσεις, όμως το γκολ δεν ερχόταν…

Μόλις στο 6′ ήρθε η πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, όταν μετά από σοβαρό λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ, ο Μάρτινς έκλεψε από τον Ρόσιτς και μπήκε στην περιοχή, όμως τελευταία στιγμή ο Βενετικίδης πρόλαβε και τον έκλεισε πριν σουτάρει όπως θα ήθελε.

Στο 9′ ένα μακρινό σουτ του Σιπιόνι πέρασε ψηλά άουτ και στο 12′ ο Ταρέμι αυτή τη φορά ήταν αυτός που βρέθηκε σε θέση για να σκοράρει, όμως και πάλι ο Βενετικίδης βγήκε γρήγορα και του έκλεισε το οπτικό πεδίο, κόβοντας με τα πόδια. Στο επόμενο διάστημα ακολούθησαν αρκετές τελικές των «ερυθρόλευκων», μία από τον Μπρούνο και τρεις από τον Ταρέμι, χωρίς όμως καμία από αυτές να απειλήσει επί της ουσίας.

Καλή στιγμή ήταν και αυτή του 37′ για τους γηπεδούχους, όταν μετά από επίθεση από τα δεξιά, ο Ποντένσε έκανε το γύρισμα και ο Τσικίνιο με σουτ στην κίνηση εντός περιοχής έστειλε τη μπάλα άουτ. Τελευταία φάση πριν το ημίχρονο, αυτή του 43ου λεπτού. Μετά από συνεργασία Ποντένσε – Μπρούνο και γύρισμα του Νιγηριανού, ο Σιπιόνι σούταρε δυνατά εντός περιοχής αλλά η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό και κατέληξε κόρνερ. Μετά την εκτέλεση, κεφαλιά του Μπιανκόν στα χέρια του Βενετικίδη.

Ενδεικτικό της εικόνας του αγώνα, το στατιστικό του ημιχρόνου: 66-34 η κατοχή της μπάλας και 18-0 οι τελικές… Ωστόσο, επίσης ξεκάθαρο ήταν και το ότι ο Ολυμπιακός χρειαζόταν μεγαλύτερη προσοχή και αποτελεσματικότητα τόσο στην τελική προσπάθεια όσο και στην τελική πάσα.

Ερυθρόλευκο «σφυροκόπημα» στο δεύτερο ημίχρονο

Με την έναρξη του β’ μέρους, ο Ολυμπιακός έκανε το… ένα από τα δύο πράγματα που χρειαζόταν, αφού βελτίωσε ραγδαία τις μεταβιβάσεις του, με τους «ερυθρόλευκους» να είναι συνολικά πιο σβέλτοι στις κινήσεις τους, με πιο γρήγορες αποφάσεις. Έτσι, βρήκε αμέσως τις πρώτες πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες του.

Στο 51′ ο Ταρέμι δεν κατάφερε να πιάσει το ψαλιδάκι σωστά μετά από γέμισμα του Ποντένσε και στο 56′ ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των Πειραιωτών, όταν μετά από έξοχη συνεργασία, η μπάλα έφτασε από τον Τσικίνιο στον Ταρέμι που από κοντά δεν νίκησε τον Βενετικίδη.

Στο 60′ καταγράφηκε η πρώτη τελική της ΑΕΛ στο ματς, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει εύκολα το σουτ του Τούπτα στην κόντρα. Τέσσερα λεπτά αργότερα πάντως είχαν και οι φιλοξενούμενοι την πρώτη τους σημαντική ευκαιρία, με τον Τζολάκη ξανά να σώζει το σουτ του Μασόν σε νέα αντεπίθεση από αριστερά.

Στο 60′, νέα μεγάλη ευκαιρία των «ερυθρόλευκων», όταν ο Ποντένσε δοκίμασε ψηλοκρεμαστό πλασέ αλλά ο Βενετικίδης έσωσε με απίθανη επέμβαση.

Δύο λεπτά αργότερα, νέο δυνατό σουτ του Ταρέμι, ξανά επέμβαση ο Βενετικίδης. Στο 64′ το σουτ του Μουζακίτη κόντραρε και πέρασε λίγο έξω, ενώ στο 67′ ο γκολκίπερ της ΑΕΛ γλίτωσε και πάλι το αυτογκόλ σε προσπάθεια του Μπατουμπισινκά να διώξει γύρισμα του Μπρούνο. Στο 77′ ο Βενετικίδης απέκρουσε ξανά σουτ του Μουζακίτη, ο Ελ Κααμπί σούταρε άουτ εξ επαφής στο 79′ και ο Νασιμέντο άουτ στο 84′.

Το… κακό ολοκληρώθηκε στο 88′ για τον Ολυμπιακό αφού ούτε ο Ποντένσε σκόραρε για να δώσει τη νίκη, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι στην τελευταία μεγάλη φάση των γηπεδούχων.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Είναι προφανές πως οι επεμβάσεις του Βενετικίδη και η απόλυτη αστοχία του Ολυμπιακού έκριναν την έκβαση του αγώνα…

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η είσοδος των Ελ Κααμπί και Ροντινέι στο δεύτερο ημίχρονο βελτίωσαν την εικόνα του Ολυμπιακού, οι ερυθρόλευκοι βρήκαν περισσότερες φάσεις, όμως και πάλι η ουσία -δηλαδή το γκολ- δεν ήρθε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ανύπαρκτη πρακτικά η μεσαία γραμμή της ΑΕΛ, με τον Ολυμπιακό να δημιουργεί φάση όποτε θέλει περνώντας εύκολα τη μπάλα στην περιοχή, ασχέτως του ότι εκεί ήταν αναποτελεσματικός.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Σε δύο φάσεις υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Ολυμπιακού, η πρώτη στο 30′ για μαρκάρισμα πάνω στον Μαρτίνς εντός περιοχής και η δεύτερη για αντίστοιχη φάση στον Ποντένσε στο 54′. Και στις δύο περιπτώσεις Βεργέτης και VAR συμφώνησαν πως δεν υπήρξε κάτι.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)
Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος (Αθηνών), Αλέξανδρος Μπαλιάκας (Κοζάνης)
Τέταρτος: Ιωάννης Τομαράς (Θράκης)
VAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)
AVAR: Βασίλειος Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR στο ματς.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (60′ Ροντινέι), Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (73′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Μαρτίνς (80′ Γιαζίτζι), Ποντένσε, Τσικίνιο (60′ Ελ Κααμπί), Ταρέμι (80′ Κλέιτον).

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Αποστολάκης (72′ Πέρες), Κοσσονού (45+1′ Ιβάν), Ρόσιτς, Ναόρ, Μπατουμπινσικά, Σουρλής, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (46′ Σίστο), Κακούτα (72′ Φεριγκρά), Τούπτα (72′ Γκαράτε).

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η ενεργειακή κρίση «φρενάρει» επενδύσεις – Πίεση από καύσιμα και επιτόκια

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 22.03.26

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»

Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

