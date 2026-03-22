Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1: Ήττα – σοκ στο Πανθεσσαλικό για τους Ασπρόμαυρους (vid)

Το γκολ του Ουρτάδο στις καθυστερήσεις (90′ +5) έδωσε το τρίποντο στο Βόλο (2-1) κόντρα στον ΠΑΟΚ, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να ξεκινά τα playoffs της Super League στο -3 από την πρώτη ΑΕΚ και την τρίτη θέση. Ο Δικέφαλος του Βορρά προηγήθηκε νωρίς με τον Γερεμέγεφ (14′), αλλά ο Μαρτίνεζ (64’) άνοιξε το δρόμο για τους γηπεδούχους να πάρουν τη νίκη που τους φέρνει στην 7η θέση.

Καλύτερος στο πρώτο μέρος ο ΠΑΟΚ, πήρε το ματς στο τέλος ο Βόλος

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το ματς έχοντας την κατοχή, με τον Βόλο στο δικό του μισό του γηπέδου. Μάλιστα ο Δικέφαλος ευτύχισε να προηγηθεί νωρίς και συγκεκριμένα στο 14ο λεπτό, όταν ο Γερεμέγεφ υποδέχτηκε τη μπάλα στην περιοχή, γύρισε ωραία και πλάσαρε τον Σιαμπάνη για το 1-0. Ο Βόλος αντέδρασε και απείλησε δύο φορές (28’, 37’) με τον Ουρτάδο, με ισάριθμα κλεψίματά του στους Λόβρεν και Κεντζιόρα, τα τελειώματά του όμως απέναντι από τον Τσιφτσή δεν ήταν καλά, με το 0-1 να είναι το σκορ του πρώτου μέρους.

Παρόμοια εικόνα και στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή και ο Βόλος προσπαθούσε να κλέψει τη μπάλα και να βγει στην κόντρα. Οι γηπεδούχοι με τη συμπλήρωση μιας ώρας άρχισαν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο και στο 64’ ο Μαρτίνεζ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ και ισοφάρισε για τον Βόλο σε 1-1. Και δεν σταμάτησαν εκεί οι Βολιώτες, που πίεσαν και για δεύτερο τέρμα ώστε να μπουν στα playoff για τις θέσεις 5-8 και τα κατάφεραν στις καθυστερήσεις. Στο 90′ +5 ο Ουρτάδο έκλεψε τη μπάλα από τον Ντεσπότοφ, βγήκε φάτσα στον Τσιφτσή, τον πέρασε και πλάσαρε σε κενή εστία για το τελικό 2-1.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η ισοφάριση του Βόλου νωρίς στο δεύτερο μέρος (64′) ήταν η αρχή της μεγάλης ανατροπής των γηπεδούχων.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Ουρτάδο αναμφισβήτητα άλλαξε τα πάντα στο Πανθεσσαλικό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Σε τέτοια ματσάρα κανείς δεν υστέρησε από τις δύο ομάδες. Μοιραίος ωστόσο είναι ο Ντεσπότοφ με το λάθος του στο τέλος που οδήγησε στο γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Πολυχρόνης δεν είχε δυσκολες αποφάσεις να πάρει στο Πανθεσσαλικό

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Παρόμοια κατάσταση και για τον Πουλικήδη.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μαρτίνεζ (64’), Ουρτάδο (90′ +5) – Γερεμέγεφ (14’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Μύγας (16΄Τασιούρας), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα (90′ Τριανταφύλλου), Γκονζάλες, Μαρτίνες (86′ Κύρκος), Τσοκάνης, Γρόσδης, Λάμπρου, Ουρτάδο

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ (58′ Μπάμπα), Οζντόεφ (76′ Καμαρά), Ζαφείρης, Χατσίδης (58′ Ντεσπόντοβ), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ