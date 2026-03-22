Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Τρίπολη για να διεκπαιρεώσει μία τυπική διαδικασία, όμως πράττοντας το καθήκον του με τη νίκη με 2-1 επί του Αστέρα AKTOR, επωφελήθηκε από τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Γιατί η ισοπαλία του Ολυμπιακού και η ήττα του ΠΑΟΚ, του επέτρεψαν να τους πλησιάσει στη βαθμολογία και να ελπίζει σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Μία άνοδος που ίσως να συνοδεύεται από ένα καλύτερο ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Βέβαια, τα αποτελέσματα διογκώνουν την λανθασμένη προσέγγιση που είχε ο «πράσινος» οργανισμός μία εβδομάδα πριν στο ματς με τον Παναιτωλικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει στην έδρα του, τώρα θα ήταν σε απόσταση βολής τουλάχιστον από τον ΠΑΟΚ, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει συνδυασμούς άλλων αγώνων.





Πάντως, το Τριφύλλι επανήρθε στις νίκες μετά από δύο παιχνίδια και ειδικά μετά τη συντριβή και τον αποκλεισμό από τη Μπέτις. Πλέον, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει χρόνο για να ανασυντάξει το γκρουπ του και να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί στα Play Offs. Όσο για τον Αστέρα, ο Αντωνόπουλος παρέταξε τέσσερις μικρούς στην ενδεκάδα, σε μία ένδειξη πως στην Τρίπολη έχουν αποδεχτεί την πραγματικότητα του υποβιβασμού και προετοιμάζουν την επόμενη σεζόν.

H πρώτη επικίνδυνη στιγμή στο παιχνίδι ανήκε στον Αστέρα. Στο 14′ ο Εμμανουηλίδης ξέφυγε από τον Τουμπά και μπήκε από δεξιά στην περιοχή, σούταρε δυνατά αλλά ο Λαφόν απέκρουσε με δυσκολία. Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 17′, όταν ο Ζαρουρί γύρισε παράλληλα τη μπάλα από δεξιά και ο Τεττέη πλάσαρε στην κίνηση, αλλά με διπλή προσπάθεια ο Χατζηεμμανουήλ έδιωξε.

Χρειάστηκε μία ατομική προσπάθεια του Ανδρέα Τεττέη για να ανοίξει η άμυνα του Αστέρα. Ο 25χρονος επιθετικός ντρίμπλαρε τον Λάσκαρη στην περιοχή, αυτός τον ανέτρεψε και ο διαιτητής Παπαπέτρου υπέδειξε το πέναλτι. Ο Ζαρουρί το εκτέλεσε εύστοχα για το 0-1 για τον Παναθηναϊκό στο 31′. Στο 38′ ο Κετού εκτέλεσε φάουλ από δεξιά και ο Όκο έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε ξανά.

Το ημίχρονο έκλεισε με δεύτερο πέναλτι για το Τριφύλλι. Ο Ζαρουρί σέντραρε από δεξιά, στην άλλη άκρη της περιοχής o Κυριακόπουλος γύρισε τη μπάλα που βρήκε στο χέρι του Δεληγιαννίδη. Ο Κουμπαράκης κάλεσε τον Παπαπέτρου να ελέγξει τη φάση στο VAR και ο Αθηναίος ρέφερι σφύριξε την παράβαση, με τον Τεττέη να σκοράρει με το χτύπημα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στο 57′ ο Τσιριβέγια σέντραρε έξω από την περιοχή, ο Χάβι με κεφαλιά-πάσα βρήκε τον Τεττέη και αυτός με δεύτερη κεφαλιά έστειλέ τη μπάλα στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης, βρήκε τη μπάλα πάλι με το κεφαλιά και σκόραρε. Αλλά το γκολ δεν μέτρησε, αφού την ώρα που ο σκόρερ πήρε πάσα από τον Ισπανό, ήταν εκτεθειμένος οφσάιντ.

Ο Αστέρας δεν μπορούσε να σκοράρει, αλλά τον διευκόλυνε ο Παναθηναϊκός στο 82’… Ο Έντερ σέντραρε προς τον Μακέντα, ο Ίνγκασον που πήγαινε να κλείσει τον Ιταλό βρήκε τη μπάλα κατά λάθος με την πλάτη, ο Λαφόν γλύστρησε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του… Το Τριφύλλι τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες, αφού στις καθυστερήσεις τραυματίστηκε ο Χάβι Ερνάντεθ και αποχώρησε με φορείο.

Ο MVP: Ο Αντρέας Τεττέη. Με γκολ και κερδισμένο πέναλτι, ήταν μία διαρκής πηγή κινδύνων για την εστία του Αστέρα, που οι αμυντικοί του δεν μπορούσαν να σταματήσουν.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Νίκολα Σίπτσιτς. Ο πιο ασταθής στην άμυνα του Αστέρα, έχασε σχεδόν όλες τις μονομαχίες που εναπλάκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η έξοδος του Τεττέη. Μόλις βγήκε ο… τρόμος της άμυνας του Αστέρα, οι γηπεδούχοι αναθάρρησαν και βγήκαν ψηλά, μειώνοντας το σκορ και προβληματίζοντας τους παίκτες του Μπενίτεθ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τάσος Παπαπέτρου του συνδέσμου Αθηνών υπέδειξε αμέσως το πρώτο πέναλτι, χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR στην υπόδειξη του δεύτερου και γενικά διαχειρίστηκε το παιχνίδι χωρίς μεγάλα προβλήματα. Μετρημένος στη χρήση της κίτρινης, χάρισε μία στον Τσιριβέγια σε σκληρό μαρκάρισμα, όμως προσπάθησε να μην διακόπτει πολύ τον ρυθμό.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Στέφανος Κουμπαράκης από το Ρέθυμνο επιβεβαίωσε το πρώτο πέναλτι, επενέβη στο δεύτερο και διόρθωσε τον Παπαπέτρου, ενώ δεν απαιτήθηκε άλλη παρέμβαση του στο 90λεπτο.

ΣΚΟΡΕΡ: Ίνγκασον 82′ (αυτ.) / Ζαρουρί 31′, Τεττέη 45’+4′

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Λάσκαρης, Αλάγκμπε, Σίπτσιτς, Δεληγιαννίδης, Αλμύρας (83′ Γραμμένος), Μουνιόθ (61′ Γκονζάλες), Σιλά (83′ Πομώνης), Εμμανουηλίδης (70′ Μίτροβιτς), Κετού, Όκο (61′ Μακέντα)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον (84′ Τσέριν), Χάβι, Τουμπά, Κώτσιρας (65′ Παντελίδης), Κυριακόπουλος, Σιώπης (84′ Τζούρισιτς), Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Αντίνο (70′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη (70′ Πάντοβιτς)