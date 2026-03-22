Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.
Ο Λεβαδειακός πήρε την πρώτη του νίκη μετά την 1η Φλεβάρη. Οι Βοιωτοί επικράτησαν 1-0 του Ατρομήτου στην 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου μπαίνει στα playoffs 5-8 ως πρωτοπόρος στο +5 (21β.). Ο Ατρόμητος έχασε την ευκαιρία να μπει στην πρώτη οκτάδα, μετά τη νίκη του Βόλου επί του ΠΑΟΚ και έτσι θα παίξει στα πλέι άουτ.
Στο πρώτο ημίχρονο του ματς έλειψε η μεγάλη φάση, με τον Συμελίδη να απειλεί στο 39ο λεπτό της συνάντησης, ωστόσο το 0-0 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
Οι Περιστεριώτες απείλησαν και στα πρώτα λεπτά του β’ μέρος, με τους Ούρονεν και Τσούμπερ να έχουν τελική. Ο Λεβαδειακός κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 64′.
Ο Τσάπρας από τα δεξιά βρήκε τον Όζμπολτ στο δεύτερο δοκάρι και εκείνος από κοντά έκανε το 1-0 και υπέγραψε την πρώτη νίκη του Λεβαδειακού μετά την 1η Φεβρουαρίου.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Λαγιούς (73’ Βέρμπιτς), Κωστή (73’ Λαμαράνα), Τσοκάι, Παλάσιος (83’ Τσιβελεκίδης), Όζμπολτ (83’ Πεντρόζο), Συμελίδης (62’ Μπάλτσι).
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκελασβίλι, Σταυρόπουλος, Μουντές, Ούρονεν (86’ Τζοβάρας), Καραμάνης, Μανσούρ, Μίχορλ, Ουκάκι (69’ Πνευμονίδης), Γιουμπιτάνα (69’ Τσαντίλας), Μπάκου (69’ Τσιγγάρας), Τσούμπερ.
