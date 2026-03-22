Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Ο ΟΦΗ εξαργύρωσε την πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα και νίκησε δικαίως με 2-0 τον «φλύαρο» και προβληματικό Άρη στο Βικελίδης στην 26η, τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League. Έντονες αποδοκιμασίες από τους οπαδούς των κιτρινόμαυρων προς παίκτες και διοίκηση.

Έτσι η ομάδα του Χρήστου Κόντη ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 32 βαθμούς και θα μπουν από την 6η θέση στη διαδικασία των πλέι οφ του 5-8. Ενώ η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου που έμεινε στους 30 μπήκε οριακά ως 8η στο μίνι πρωτάθλημα.

Πλέον ο ΟΦΗ θα μπει στο 5-8 με 16 βαθμούς και ο Άρης με 15 τη στιγμή που ο πρωτοπόρος Λεβαδειακός θα μπει με 21 μετά τη νίκη του με τον Ατρόμητο (θα παίξει στα πλέι άουτ).

Ανώτερος ο ΟΦΗ και προβάδισμα με τον εξαιρετικό Νους

Πολύ καλό ρυθμό είχε το παιχνίδι εξ αρχής και σε ολόκληρο το πρώτο 45λεπτο, με αμφότερες τις ομάδες να ψάχνουν το γκολ. Σαφώς ανώτερος όμως ο ΟΦΗ (κατοχή 59% υπέρ του), δημιούργησε πολλά «θέματα» στην προβληματική άμυνα του Άρη και μάλιστα με ωραίες συνεργασίες και ωραίο ποδόσφαιρο γενικότερα. Έτσι αφού απείλησε 2-3 φορές με τους Νους (στο 18′ νικήθηκε σε τετ α τετ με τον Αθανασιάδη), Σενγκέλια και Φουντα και κατάφερε να σκοράρει στο 36΄.

Ο Σενγκέλια έκανε εξαιρετικό συρτό γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι από τα δεξιά, και ο Νους (ο κορυφαίος του ΟΦΗ στο ματς) σκόραρε (1-0) με πλασέ προ κενής εστίας.

Ο Άρης από την πλευρά του είχε περισσότερες τελικές, όχι όμως επί της ουσίας κλασικές ευκαιρίες με καλύτερη εξ αυτών εκείνη του 13′ με τον Μορόν, όμως ο Κωστούλας έβαλε καίρια κόντρα.

Αναγκαστική αλλαγή οι Κρητικοί

Το δεύτερο μέρος άρχισε με αναγκαστική αλλαγή για τους φιλοξενούμενους καθώς ο Ανδρούτσος δεν μπορούσε να συνεχίσει (στη θέση του ο Αποστολάκης)μετά από μια μονομαχία του με τον Χόνγκλα στο 35′. Από την πλευρά του Άρη ο Ράτσιτς τραυματίστηκε στον μηρό, όμως συνέχισε κανονικά αφότου το ιατρικό τιμ έδεσε το πόδι του.

Ανέβασε την απόδοσή του Άρης, δεύτερο γκολ ο ΟΦΗ

Στο δεύτερο μέρος ο Άρης ήταν σαφώς καλύτερος από το πρώτο, δημιούργησε 3-4 καλές ευκαιρίες, όμως η αδυναμία του να τις κάνει γκολ ήταν παροιμιώδης. Αντιθέτως ο ΟΦΗ εκμεταλλεύθηκε τη μία μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησε και από λάθος του Γκαρέ στη μεσαία γραμμή έφτασε στο 2-0 με σκόρερ των Φούντα.

Από ην πλευρά της ομάδας του Γρηγορίου είχε την κατοχή, αλλά όσα και να προσπαθούσε το γκολ δεν ερχόταν. Στα τελευταία λεπτά οι αποδοκιμασίες του κόσμου προς παίκτες και διοίκηση κορυφώθηκαν και έγιναν μαζικές με το τελευταίο σφύριγμα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Τιάγκο Νους ήταν ο «κινητήριος» μοχλός για τον ΟΦΗ όντας μέσα στις περισσότερες καλές φάσεις τις ομάδας του, ενώ σκόραρε και το πρώτο της γκολ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η ανικανότητα του Άρη να εκμεταλλευθεί τις αξιόλογες τελικές του στο δεύτερο μέρος για την ακρίβεια ήταν ο παράγοντας που… δεν άλλαξε το ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η μεσοαμυντική λειτουργία του Άρη αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από τη μεσοεπιθετική γραμμή του ΟΦΗ με αποτέλεσμα να τρέχει και να μην… φτάνει. Στο 2-0 ο Γκαρέ κάνει αβίαστο λάθος στη μεσαία γραμμή από όπου

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Τζήλου στη φάση του τραυματισμού του Ανδρούτσου στη μονομαχία με Χόνγκλα δεν φαίνεται να υπάρχει ευθύνη από τον παίκτη του Άρη

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν χρειάστηκε κάποια ιδιαίτερη παρέμβαση ενώ στη φάση του Ανδρούτσου συμφώνησε οτι δεν υπάρχει περίπτωση κόκκινης κατά των γηπεδούχων.

ΣΚΟΡΕΡ: 36′ Νους, 57′ Φούντας



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Άρης (Γρηγορίου, 4-2-3-1): Αθανασιάδης – Φαντιγκά (77’ Ντούντου), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ – Χόνγκλα, Ράτσιτς (86’ Μπουσαΐντ) – Δώνης (61’ Πέρεθ), Γκαρέ, Κουαμέ (61’ Γιαννιώτας) – Μορόν (61’ Καντεβέρε).

ΟΦΗ (Κόντης, 3-4-3): Χριστογεώργος – Κωστούλας, Πούγγουρας, Χριστόπουλος – Ανδρούτσος (46’ Αποστολάκης), Βούκοτιτς (68’ Καραχάλιος), Σενγκέλια, Αθανασίου – Φούντας, Νους (86’ Μπαΐνοβιτς), Ισέκα (71’ Θεοδοσουλάκης).