Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ
Μιχάλης Γρηγορίου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες Άρης και ΟΦΗ θα αγωνιστούν στο μεταξύ τους παιχνίδι (22/3/19:00) στο Βικελίδης για την 26η αγωνιστική.
Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν επεφύλασσε εκπλήξεις σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα του σημερινού (22/3/19:00) αγώνα με τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και παρατάσσει την ομάδα του με αρκετές αλλαγές, κυρίως μεσοεπιθετικά.
Συγκεκριμένα ο Κουαμέ θα ξεκινήσει πίσω από τον Μορόν, που θα αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης, ενώ επιστρέφουν στο βασικό σχήμα και στις δυο πλευρές της μεσαίας γραμμής και οι Γκαρέ και Δώνης. Ακόμα, αλλαγές έχουμε και στα δύο άκρα της άμυνας, με τους Φαντιγκά και Φρίντεκ.
Ο προπονητής του Άρη διατήρησε το σύστημα 4-2-3-1, με τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Ρόουζ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Γκαρέ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Δώνης στην αριστερή και ο Κουαμέ πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Καράι, Κάμτσης, Κέρκεζ, Βοριαζίδης, Ντούντου, Γιαννιώτας, Παναγίδης, Μπουσαίντ, Πέρεθ και Καντεβέρε.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Χριστόπουλος, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Σενγκέλια, Φούντας, Νους, Ισέκα.
Αναπληρωματικοί του ΟΦΗ οι Λίλο, Κατσίκας, Χατζηθεοδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης και Χναρής.
