Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε
Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ.
Ευχάριστα ήταν τα νέα του ιατρικού δελτίου για τον Τίνο Καντεβέρε. Ο επιθετικός απο τη Ζιμπάμπουε ολοκλήρωσε την προπόνηση χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ.
Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Γένσεν και Σούντμπεργκ, ενώ θεραπεία έκανε ο Γαλανόπουλος.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
«Μετά το ρεπό της Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.
Η προπόνηση της Τρίτης, που έγινε το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε με παιχνίδια αερόβιας μορφής και ολοκληρώθηκε με τακτική.
O Τίνο Καντεβέρε συμμετείχε στο πρόγραμμα, οι Φρέντρικ Γένσεν και Νόα Σούντμπεργκ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έκανε θεραπεία.
Αύριο, Τετάρτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ο.Φ.Η. (22/03, 19:00), στο πλαίσιο της 26ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» (τελευταία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος)».
- Άρης: Στη διάθεση του Γρηγορίου ο Καντεβέρε
