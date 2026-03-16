Μπορεί ο Μιχάλης Γρηγορίου να ύψωσε ασπίδα στους παίκτες του μετά το 0-0 με τον Πανσερραϊκό το βράδυ του Σαββάτου (15/3), με τις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι, όμως ο Έλληνας τεχνικός θέλει να δει και αποτελέσματα.

Ο Γρηγορίου από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των κιτρινόμαυρων έχει αναφερθεί με κολακευτικά λόγια στο υλικό που έχει στα χέρια του και στις δυνατότητές των ποδοσφαιριστών του, ωστόσο θα πρέπει να αρχίσουν να έρχονται και νίκες.

Ο Άρης ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ του 5-8 και το παιχνίδι της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League κόντρα στον ΟΦΗ είναι σαν «τελικός». Οι Κρητικοί, αλλά και οι Βόλος, Ατρόμητος απειλούν να πάρουν τη θέση που αυτή τη στιγμή κρατούν οι Θεσσαλονικείς (η μία έχει ήδη καταλήξει στον Λεβαδειακό που έχει 39 βαθμούς και είναι πιο μπροστά από όλους) όπως αντιλαμβάνεται κανείς, περιθώρια δεν υπάρχουν.

Τα «γκάζια» του Γρηγορίου

Την ερχόμενη Κυριακή (22/3, 19:00) ο Άρης καλείται να επιστρέψει στις νίκες μετά τις 29 Νοεμβρίου όταν και πανηγύρισε το τελευταίο του τρίποντο στο πρωτάθλημα (2-1 κόντρα στην ΑΕΛ) ώστε να εξασφαλίσει έστω το μίνιμουμ ώστε να διεκδικήσει τις πιθανότητές του για την 5η θέση που μπορεί να οδηγήσει στην Ευρώπη (αν ο ΟΦΗ δεν κατακτήσει το Κύπελλο).

Στο πλαίσιο αυτό και τα… γκάζια που έβαλε ο Γρηγορίου στους παίκτες του: «Ηρθε η ώρα έστω και τώρα να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Σας αρέσει αυτή η κατάσταση; Εμένα σίγουρα όχι. Πρέπει να προσπαθήσετε παραπάνω, να παίξετε καλύτερα. Είστε καλύτεροι από αυτό που δείχνετε, αλλά πρέπει να το αποδείξετε και να κερδίσουμε την άλλη εβδομάδα τον ΟΦΗ», ήταν μερικά από τα λόγια του Έλληνα τεχνικού προς της ομάδα στην τελευταία προπόνησή της στο Ρύσιο.