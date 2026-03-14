Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
Γρηγορίου: «Μας αφήνει πικρή γεύση η ισοπαλία – Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια»
Ποδόσφαιρο 14 Μαρτίου 2026, 23:04

Γρηγορίου: «Μας αφήνει πικρή γεύση η ισοπαλία – Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια»

Δεν έμεινε ικανοποιημένος από την ισοπαλία κόντρα στον Πανσερραϊκό ο Μιχάλης Γρηγορίου που δήλωσε πάντως αισιόδοξος για τη συνέχεια.

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον ουραγό Πανσερραϊκό και στις δηλώσεις του ο Μιχάλης Γρηγορίου εμφανίστηκε απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, αλλά δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια με την προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες του.

Όσα είπε ο Γρηγορίου:

«Ηρθαμε με σκοπό τη νίκη, σε ένα ματς που γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος ήθελε τη νίκη για να βρεθεί πιο κοντά στην παραμονή. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες του αγώνα. Ημασταν κυρίαρχοι στο πρώτο μέρος και είχαμε φάσεις να προηγηθούμε. Οσο είμαι εδώ όμως, δεν μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα και να το διαχειριστούμε.

Στο δεύτερο δεν ξεκινήσαμε καλά. Ο Πανσερραϊκός ανέβασε τις γραμμές του και ήθελε να αλλάξει την εικόνα του πρώτου μέρους. Οταν μείναμε πάλι με δέκα παίκτες, ήταν λογικό ο αντίπαλος να πιέσει περισσότερο και να ψάχνουμε στιγμές όπως αυτή του Γιαννιώτα. Ο Αθανασιάδης όπου χρειάστηκε ήταν εκεί. ηταν σε καλή μέρα. Μας αφήνει πικρή γεύση η ισοπαλία. Δεν ήταν ο στόχος μας».

Για το τι πρέπει να αλλάξει στην εικόνα και που οφείλεται αυτό το κακό πρόσωπο της ομάδας:

«Δεν έχω εικόνα για το πριν… Και δεν μπαίνω σε διαδικασία να βρω δικαιολογίες. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά δεν θα πω τίποτα. Αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι ότι αναγκαζόμαστε να κάνουμε αλλαγές λόγω τραυματισμών. Οταν δεν μπορείς να παρατάξεις το 90% της ενδεκάδας του προηγούμενου ματς ώστε τα παιδιά να βρουν τα πατήματά τους, να βρουν αυτοματισμούς… Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Ένα κυρίαρχο πρόβλημα φέτος είναι αυτό. Τα παιδιά προσπαθούν όμως… Για να αλλάξει η καθημερινότητα σε όλα τα σκέλη, είναι σοβαρή. Είμαι αισιόδοξος».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας:

«Σε σχέση με τον Ατρόμητο, άλλαξαν και οι τέσσερις μπροστά. Τα παιδιά που ξεκίνησαν είναι καλοί παίκτες. Οταν όμως αναγκάζεσαι να αλλάξεις πολλά μπροστά, δεν είναι εύκολοι οι αυτοματισμοί. Παρόλα αυτά είχαμε και έναν αντίπαλο που έπαιζε στο μισό γήπεδο. Θέλουμε γρήγορες αλλάγές, κάθετο παιχνίδι. Σε σχέση με όταν ήρθα, τα παιδιά προσπαθούν σε αυτό το κομμάτι».

Για τον Αθανασιάδη:

«Την περιμέναμε αυτή την επίδοση. Δεν θέλαμε βέβαια να δεχθούμε τόσες φάσεις για να δούμε την ποιότητα του Γιώργου. Έχω δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες».

Νωρίτερα στη NOVA είχε πει:

Για το παιχνίδι: «Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την κυκλοφορία και τον έλεγχο. Κάναμε τρεις ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει, χωρίς να είμαστε τόσο επιθετικοί όσο θα ήθελα στους αγώνες μας. Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος προσπάθησε να πάρει μέτρα, δημιούργησε δύο καλές προϋποθέσεις.

Μετά είμασταν στο ίδιο έργο θεατές, αναγκαστήκαμε να πάιξουμε με 10, αναπροσαρμόζονται τα πλάνα, δεν είναι εύκολο. Χάθηκαν εκατέρωθεν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες παίξανε για τη νίκη. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το ματς. Δεν μας ικανοποιεί ο βαθμός, αλλά όταν αλλάζουν έτσι οι συνθήκες δεν μπορείς να κάνεις πολλά».

Για το ότι έλειψε και πάλι το γκολ: «Είναι αυτό που μας λείπει και θα ξεκλειδώσει την ψυχολογία των παικτών. Το θέμα είναι να είμαστε ουσιαστικοί και να πετύχουμε γκολ, που πέρα από τους βαθμούς θα δώσει και ψυχολογική ώθηση στα παιδιά».

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, τη νίκησε εύκολα 4-1 και μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά της από τη Μπαρτσελόνα που την Κυριακή υποδέχεται τη Σεβίλλη. Γκολ από τα 70 μέτρα πέτυχε ο Αρντά Γκιουλέρ!

Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)

Στο 35ο λεπτό ο Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από κόρνερ και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά για το τελικό 1-1 της Γουέστ Χαμ με τη Σίτι, δίνοντας... αέρα τίτλου στην Άρσεναλ!

Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

