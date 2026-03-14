Γρηγορίου: «Μας αφήνει πικρή γεύση η ισοπαλία – Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια»

Ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον ουραγό Πανσερραϊκό και στις δηλώσεις του ο Μιχάλης Γρηγορίου εμφανίστηκε απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, αλλά δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια με την προσπάθεια που κάνουν οι παίκτες του.

Όσα είπε ο Γρηγορίου:

«Ηρθαμε με σκοπό τη νίκη, σε ένα ματς που γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος ήθελε τη νίκη για να βρεθεί πιο κοντά στην παραμονή. Γνωρίζαμε τις δυσκολίες του αγώνα. Ημασταν κυρίαρχοι στο πρώτο μέρος και είχαμε φάσεις να προηγηθούμε. Οσο είμαι εδώ όμως, δεν μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα και να το διαχειριστούμε.

Στο δεύτερο δεν ξεκινήσαμε καλά. Ο Πανσερραϊκός ανέβασε τις γραμμές του και ήθελε να αλλάξει την εικόνα του πρώτου μέρους. Οταν μείναμε πάλι με δέκα παίκτες, ήταν λογικό ο αντίπαλος να πιέσει περισσότερο και να ψάχνουμε στιγμές όπως αυτή του Γιαννιώτα. Ο Αθανασιάδης όπου χρειάστηκε ήταν εκεί. ηταν σε καλή μέρα. Μας αφήνει πικρή γεύση η ισοπαλία. Δεν ήταν ο στόχος μας».

Για το τι πρέπει να αλλάξει στην εικόνα και που οφείλεται αυτό το κακό πρόσωπο της ομάδας:

«Δεν έχω εικόνα για το πριν… Και δεν μπαίνω σε διαδικασία να βρω δικαιολογίες. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά δεν θα πω τίποτα. Αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι ότι αναγκαζόμαστε να κάνουμε αλλαγές λόγω τραυματισμών. Οταν δεν μπορείς να παρατάξεις το 90% της ενδεκάδας του προηγούμενου ματς ώστε τα παιδιά να βρουν τα πατήματά τους, να βρουν αυτοματισμούς… Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Ένα κυρίαρχο πρόβλημα φέτος είναι αυτό. Τα παιδιά προσπαθούν όμως… Για να αλλάξει η καθημερινότητα σε όλα τα σκέλη, είναι σοβαρή. Είμαι αισιόδοξος».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας:

«Σε σχέση με τον Ατρόμητο, άλλαξαν και οι τέσσερις μπροστά. Τα παιδιά που ξεκίνησαν είναι καλοί παίκτες. Οταν όμως αναγκάζεσαι να αλλάξεις πολλά μπροστά, δεν είναι εύκολοι οι αυτοματισμοί. Παρόλα αυτά είχαμε και έναν αντίπαλο που έπαιζε στο μισό γήπεδο. Θέλουμε γρήγορες αλλάγές, κάθετο παιχνίδι. Σε σχέση με όταν ήρθα, τα παιδιά προσπαθούν σε αυτό το κομμάτι».

Για τον Αθανασιάδη:

«Την περιμέναμε αυτή την επίδοση. Δεν θέλαμε βέβαια να δεχθούμε τόσες φάσεις για να δούμε την ποιότητα του Γιώργου. Έχω δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες».

Νωρίτερα στη NOVA είχε πει:

Για το παιχνίδι: «Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την κυκλοφορία και τον έλεγχο. Κάναμε τρεις ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει, χωρίς να είμαστε τόσο επιθετικοί όσο θα ήθελα στους αγώνες μας. Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος προσπάθησε να πάρει μέτρα, δημιούργησε δύο καλές προϋποθέσεις.

Μετά είμασταν στο ίδιο έργο θεατές, αναγκαστήκαμε να πάιξουμε με 10, αναπροσαρμόζονται τα πλάνα, δεν είναι εύκολο. Χάθηκαν εκατέρωθεν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες παίξανε για τη νίκη. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το ματς. Δεν μας ικανοποιεί ο βαθμός, αλλά όταν αλλάζουν έτσι οι συνθήκες δεν μπορείς να κάνεις πολλά».

Για το ότι έλειψε και πάλι το γκολ: «Είναι αυτό που μας λείπει και θα ξεκλειδώσει την ψυχολογία των παικτών. Το θέμα είναι να είμαστε ουσιαστικοί και να πετύχουμε γκολ, που πέρα από τους βαθμούς θα δώσει και ψυχολογική ώθηση στα παιδιά».