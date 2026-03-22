Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Ελλάδα 22 Μαρτίου 2026, 12:10

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από αστυνομικές δυνάμεις μετά από ανάρτηση αντιπολεμικού πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό των προσαγωγών 19 μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ανάρτηση αντιπολεμικού πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τις πολιτικές τοποθετήσεις που ακολούθησαν, οι νεαροί συμμετείχαν σε ειρηνική κινητοποίηση με αντιπολεμικό χαρακτήρα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αρχών και την προσαγωγή τους.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του Γραφείου Τύπου του, εκφράζοντας ανησυχία για τη διαχείριση της υπόθεσης και θέτοντας ζήτημα σεβασμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Στην τοποθέτησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και την ελεύθερη έκφραση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της δημοκρατίας και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους ποινικοποίησης, ειδικά όταν πρόκειται για ειρηνικές πολιτικές ενέργειες.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δημοκρατικών ελευθεριών και να αποφεύγει πρακτικές που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντείνουν την κοινωνική ένταση ή περιορίζουν τη δημόσια έκφραση.

Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα όρια της διαμαρτυρίας, την αστυνομική παρέμβαση σε πολιτικές δράσεις και τον τρόπο με τον οποίο το κράτος διαχειρίζεται κινητοποιήσεις με έντονο πολιτικό ή διεθνές περιεχόμενο.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με «αφανισμό» το Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με «αφανισμό» το Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Σεξισμός και στις ιατρικές εξετάσεις
Ελλάδα 22.03.26

Σεξισμός και στις ιατρικές εξετάσεις

Πολλές θεραπείες και κλινικές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί κυρίως με βάση το ανδρικό σώμα - Το ζήτημα δεν είναι μόνο βιολογικό αλλά και κοινωνικό, λένε οι επιστήμονες

Μάρθα Καϊτανίδη
Τέμπη: Εφτασε η ώρα της Δικαιοσύνης
Ελλάδα 22.03.26

Τέμπη: Εφτασε η ώρα της Δικαιοσύνης

Την προσεχή Δευτέρα όλα τα φώτα της δημοσιότητας θα στραφούν στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Γαιόπολις» σε χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 21.03.26

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Ελλάδα 21.03.26

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του

Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκη και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πτήσεις στο άγνωστο – Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού
Μία οικονομία 41 δισ. $ 22.03.26

Πτήσεις στο... άγνωστο - Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού

Η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς «νευρώνες» του πλανήτη. Όταν ξεσπά ένας πόλεμος οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα σύνορα της περιοχής, αλλά προκαλεί «αρρυθμίες» σε βασικούς πυλώνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)
Μπάσκετ 22.03.26

Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)

Ο κακός χαμός προκλήθηκε ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γκόγκα Μπιτάντζε, με τον Σλοβένο αστέρα να κατηγορεί τον Γεωργιανό σέντερ ότι του έβρισε την οικογένεια.

Σύνταξη
Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Σύνταξη
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Σύνταξη
Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος 22.03.26

Φλόριντα: ΗΠΑ–Ουκρανία σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική συμφωνία

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν ήταν παρόντες στη συνάντηση, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν πραγματοποιήσει τον τελευταίο κοινό γύρο απευθείας συνομιλιών στη Γενεύη τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

