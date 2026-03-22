«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό των προσαγωγών 19 μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ανάρτηση αντιπολεμικού πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τις πολιτικές τοποθετήσεις που ακολούθησαν, οι νεαροί συμμετείχαν σε ειρηνική κινητοποίηση με αντιπολεμικό χαρακτήρα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αρχών και την προσαγωγή τους.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του Γραφείου Τύπου του, εκφράζοντας ανησυχία για τη διαχείριση της υπόθεσης και θέτοντας ζήτημα σεβασμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Στην τοποθέτησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και την ελεύθερη έκφραση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της δημοκρατίας και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους ποινικοποίησης, ειδικά όταν πρόκειται για ειρηνικές πολιτικές ενέργειες.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δημοκρατικών ελευθεριών και να αποφεύγει πρακτικές που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντείνουν την κοινωνική ένταση ή περιορίζουν τη δημόσια έκφραση.

Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα όρια της διαμαρτυρίας, την αστυνομική παρέμβαση σε πολιτικές δράσεις και τον τρόπο με τον οποίο το κράτος διαχειρίζεται κινητοποιήσεις με έντονο πολιτικό ή διεθνές περιεχόμενο.