«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από αστυνομικές δυνάμεις μετά από ανάρτηση αντιπολεμικού πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη
- «Συνωστισμός και Σιωπή: Η Ελλάδα των αντιθέσεων σε επίπεδο δήμων»
- Ινδία: Καταργεί από Δευτέρα τα ανώτατα όρια στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού
- ΠΟΥ: Περισσότεροι από 60 νεκροί εξαιτίας πλήγματος σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ του Σουδάν
- Γιορτή σήμερα 22 Μαρτίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό των προσαγωγών 19 μελών της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ανάρτηση αντιπολεμικού πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο το απόγευμα του Σαββάτου.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τις πολιτικές τοποθετήσεις που ακολούθησαν, οι νεαροί συμμετείχαν σε ειρηνική κινητοποίηση με αντιπολεμικό χαρακτήρα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αρχών και την προσαγωγή τους.
Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του Γραφείου Τύπου του, εκφράζοντας ανησυχία για τη διαχείριση της υπόθεσης και θέτοντας ζήτημα σεβασμού των δημοκρατικών δικαιωμάτων.
Στην τοποθέτησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και την ελεύθερη έκφραση αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της δημοκρατίας και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους ποινικοποίησης, ειδικά όταν πρόκειται για ειρηνικές πολιτικές ενέργειες.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δημοκρατικών ελευθεριών και να αποφεύγει πρακτικές που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντείνουν την κοινωνική ένταση ή περιορίζουν τη δημόσια έκφραση.
Το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα όρια της διαμαρτυρίας, την αστυνομική παρέμβαση σε πολιτικές δράσεις και τον τρόπο με τον οποίο το κράτος διαχειρίζεται κινητοποιήσεις με έντονο πολιτικό ή διεθνές περιεχόμενο.
- Καφές με τον Ούγκο Σάντσες στο «Αζτέκα»
- Μέση Ανατολή: Πτήσεις στο άγνωστο – Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού
- Τουρκία: Κατέρρευσαν δύο κτήρια στην Κωνσταντινούπολη
- Το νερό που χάνεται είναι η λύση που ψάχνουμε
- Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε σε 14 σταθμευμένα οχήματα προσπαθώντας να παρκάρει
- Άννα Βίσση: Ποια είναι η νέα δισκογραφική της εταιρεία μετά την Panik
- Λέσβος: Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη
