Τσακ Νόρις: Οι «σκληροί» του Χόλιγουντ αποχαιρετούν τον αήττητο ηρώα
Ο Τσακ Νόρις πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες δράσεις και οι συνάδελφοι του τον αποχαιρετούν.
Φόρο τιμής στον Τσακ Νόρις που «έφυγε» από τη ζωή την Παρασκευή 20 Μαρτίου σε ηλικία 86 χρόνων αποτίουν οι σκληροί του Χόλιγουντ, οι φίλοι και συνεργάτες που ερμήνευσαν δυναμικούς ρόλους.
Ο αποχαιρετισμός των Σβαρτσενέγκερ, Σταλόνε, Ζαν–Κλοντ Βαν Νταμ
«Ήταν ένας τρομερός τύπος, τόσο στη ζωή όσο και στο Χόλιγουντ. Ο θρύλος του θα ζει για πάντα», είπε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.
«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν Αμερικανός ως το τέλος. Υπέροχος άνθρωπος. Τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», λέει ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
«Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του φίλου μου, Τσακ Νόρις. Γνωριζόμασταν από τα πρώτα μου χρόνια και πάντα σεβόμουν τον χαρακτήρα του. Η καρδιά και οι προσευχές μου είναι με την οικογένειά του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ», λέει ο Ζαν–Κλοντ Βαν Νταμ.
Τσακ Νόρις: Ο ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ
«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν ένας πάρα πολύ σκληρός τύπος. Δεν ήθελες να του αντιπαρατεθείς. Σας το λέω. Ήταν ένας σκληρός, υπέροχος τύπος και μεγάλος υποστηρικτής μας», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο Τσακ Νόρις ήταν η ήρεμη δύναμη του Χόλιγουντ. Δεξιοτέχνης των πολεμικών τεχνών, ανέκφραστος με αέρινες κινήσεις και παρά το σκληρό του πρόσωπο έβγαζε χιούμορ στις σκηνές του. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει πως ξεκίνησαν για ανέκδοτα γύρω από τον θρυλικό ηθοποιό.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις