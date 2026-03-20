Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Στίβεν Κινγκ και ο Ντολφ Λούντγκρεν συγκαταλέγονται ανάμεσα σε εκείνους που χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποτίσουν φόρο τιμής στον πρωταγωνιστή της σειράς «Walker, Texas, Ranger», Τσακ Νόρις, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή, 20 Μαρίου, σε ηλικία 86 ετών.

Ο Νόρις, τον οποίο το ευρύ κοινό γνώρισε λόγω διαδικτυακών meme που αναφερόταν στο πρόσωπό του, συμμετείχε στην ταινία δράσης «The Expendables 2», σε σκηνοθεσία Σταλόνε, το 2012, μετά από απουσία επτά ετών από την οθόνη.

Ο Σταλόνε δημοσίευσε στο Instagram και έγραψε: «Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν ένας γνήσιος Αμερικανός. Υπέροχος άνθρωπος και τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του».

Ο Λούντγκρεν, ο οποίος επίσης πρωταγωνίστησε στην ταινία, έγραψε στο Instagram: «Ο Τσακ Νόρις είναι ο πρωταθλητής. Από τότε που ήμουν νέος μαχητής πολεμικών τεχνών και αργότερα που άρχισα να ασχολούμαι με τον κινηματογράφο, τον είχα πάντα ως πρότυπο[…]Θα μας λείψεις, φίλε μου».

«Όταν γεννήθηκε ο Τσακ Νόρις»

Ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ χρησιμοποίησε το X για να μοιραστεί μια σειρά από memes προς τιμήν του Nόρις.

«Το αγαπημένο μου αστείο για τον Τσακ Νόρις: Ο Τσακ δεν τραβάει το καζανάκι, το τρομάζει μέχρι θανάτου», έγραψε.

My fave Chuck Norris joke: Chuck doesn’t flush the toilet, he scares the shit out of it. — Stephen King (@StephenKing) March 20, 2026

Σε μια άλλη ανάρτηση έγραψε: «Όταν γεννήθηκε, ο Τσακ Νόρις οδήγησε τη μητέρα του από το νοσοκομείο μέχρι το σπίτι».

Ο ηθοποιός Λορέντζο Λάμας, ο οποίος εκπαιδεύτηκε στη σχολή πολεμικών τεχνών του Νόρις, μοιράστηκε ένα αφιέρωμα: «Οι προσευχές μου στη Τζίνα, τον Άαρον και όλη την οικογένεια. Ο κακός κόσμος πρέπει να προσέχει γιατί υπάρχει ένας άγγελος της εκδίκησης στις πύλες. Ο Τσακ Νόρις δεν αποκτά απλώς φτερά, παίρνει εκδίκηση».

Ο τραγουδιστής Ντόνι Όσμοντ μοιράστηκε την ιστορία για το πώς ο Έλβις Πρίσλεϊ τον είχε συστήσει στον Νόρις.

My prayers to Gina, Aaron and family. Watch out evil world, there is an angel of consequence at the gates. Chuck Norris doesn’t just get wings, he gets even. https://t.co/MMsBb4N9fH — Lorenzo Lamas (@lorenzolamas) March 20, 2026

«Ο Έλβις μας σύστησε, εμένα και τους αδελφούς μου, στον Τσακ για να προσθέσουμε το καράτε — συμπεριλαμβανομένου του να μου μάθει πώς να σπάω σανίδες — στο σόου μας, με σκοπό να προβάλλουμε μια πιο σκληρή εικόνα επί σκηνής. Μας δίδαξε Τανγκ Σου Ντο και μας ώθησε να γίνουμε πιο δυνατοί από κάθε άποψη. Σκληρός στην προπόνηση, αλλά μια από τις πιο ευγενικές ψυχές που θα μπορούσατε ποτέ να γνωρίσετε. Θα του είμαι πάντα ευγνώμων. Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε μου».

Heartbroken to hear of Chuck Norris’s passing. In the early ’70s, Elvis introduced my brothers and me to Chuck to add karate — including teaching me how to break boards — to our act in order to put forth a tougher onstage image. He taught us Tang Soo Do and pushed us to be… pic.twitter.com/zxbVLHc5eY — Donny Osmond (@donnyosmond) March 20, 2026

Ο Νόρις ήταν εξαιρετικά ενεργός στον κινηματογράφο και την τηλεόραση στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στη δεκαετία του 1980, πρωταγωνιστώντας στις ταινίες «The Delta Force» και «Missing in Action», «Good Guys Wear Black» (1978), «The Octagon» (1980), «Lone Wolf McQuade» (1983), «Code of Silence» (1985) και «Firewalker» (1986).

Kατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Τσακ Νόρις πυροδότησε πολλές φορές αντιδράσεις για τις ομοφοβικές και ακροδεξιές πολιτικές του απόψεις.

Ο Νόρις ήταν ένας συντηρητικός και Ρεπουμπλικανός που υποστήριξε με υπερηφάνεια τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις, ο Νόρις εξέφρασε την αντίθεσή του στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, ενώ τάχθηκε υπέρ της οπλακατοχής.

*Με πληροφορίες από: Variety