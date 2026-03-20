Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
«Θέλω να τον σκοτώσω»: Η άγνωστη στιχομυθία Μπρους Λι και Τσακ Νόρις και το ρίσκο
Go Fun 20 Μαρτίου 2026, 20:20

«Θέλω να τον σκοτώσω»: Η άγνωστη στιχομυθία Μπρους Λι και Τσακ Νόρις και το ρίσκο

Πίσω από τις κάμερες του Way of the Dragon, η φιλία των Λι και Νόρις δοκιμάστηκε σε μια σκηνή ανθολογίας που ήταν, πραγματικά, παράνομη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η αναμέτρηση του Μπρους Λι με τον Τσακ Νόρις στην ταινία The Way of the Dragon (Ο Κίτρινος Πράκτωρ Εναντίον της Μαφίας), κορυφαία στιγμή στην ιστορία του κινηματογράφου πολεμικών τεχνών, είχε παρασκηνιακή δράση, δωροδοκίες και παράνομες λήψεις στην καρδιά της Ρώμης.

Δύο χρόνια κοινής προπόνησης και μια βαθιά, σχεδόν συμβιωτική, σχέση κατέληξαν σε μια χορογραφία 45 ωρών, η οποία εκτελέστηκε υπό την πίεση του χρόνου και του νόμου μέσα στο εμβληματικό Κολοσσαίο.

Πριν ο Τσακ Νόρις γίνει το παγκόσμιο μιμίδιο ανθεκτικότητας και ο Μπρους Λι η απόλυτη μορφή του κουνγκ φου, οι δυο τους χρειάστηκε να παίξουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τις ιταλικές αρχές για να χαρίσουν στο κοινό την πιο εμβληματική μονομαχία όλων των εποχών.

Το 1972, ο Μπρους Λι, έχοντας τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο της ταινίας The Way of the Dragon, οραματίστηκε μια σύγκρουση πολιτισμών με φόντο τη Ρωμαϊκή Αρένα. Ωστόσο, η κινηματογράφηση στο Κολοσσαίο ήταν αυστηρά απαγορευμένη.

Όταν ο Νόρις ρώτησε ποιος θα κέρδιζε στη μονομαχία στο Κολοσσαίο, η απάντηση του Λι ήταν ξεκάθαρη. «Εγώ κερδίζω, είμαι ο σταρ της ταινίας» είπε

Επιστρατεύοντας τη φιλοσοφία του πως «όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος», ο Λι δωροδόκησε Ρωμαίους αξιωματούχους για να επιτρέψουν την είσοδο στο συνεργείο του, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανίζονταν ως απλοί τουρίστες.

Οι κάμερες και τα φώτα μεταφέρθηκαν κρυφά σε σακίδια πλάτης, ενώ οι δύο πρωταγωνιστές έπρεπε να ολοκληρώσουν τη σκηνή μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, πριν τους αντιληφθεί η ασφάλεια.

Λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου χρόνου και της έντασης της στιγμής, οι υγειονομικοί κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας παραμερίστηκαν.

Η μάχη ήταν τόσο γρήγορη και βίαιη που ορισμένα από τα χτυπήματα που κινηματογραφήθηκαν ήταν απολύτως πραγματικά.

«Ο Μπρους ήταν γρήγορος σαν αστραπή, πολύ ευκίνητος και απίστευτα δυνατός για το μέγεθός του», είχε δηλώσει ο Τσακ Νόρις.

Η μάχη τους είναι σχεδόν αυτούσια η λήψη από εκείνη την κρυφή γωνιά του μνημείου, με ελάχιστα πρόσθετα πλάνα από στούντιο του Χονγκ Κονγκ.

Ο Μπρους Λι δεν περιορίστηκε μόνο στη μάχη, αλλά καινοτόμησε και στην τεχνική της λήψης, χρησιμοποιώντας γωνίες φωτισμού που έκαναν τους μαχητές να φαίνονται μεγαλύτεροι από τη ζωή.

Η επιρροή αυτής της ταινίας ήταν τόσο μεγάλη που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο η Δύση αντιμετώπιζε τις πολεμικές τέχνες, ενώ κινήσεις του Λι, όπως το θρυλικό side kick, υιοθετήθηκαν δεκαετίες μετά από πρωταθλητές του UFC

Όπως κατέληξε ο Τσακ Νόρις, ο Λι δεν πίστευε σε ένα μόνο στιλ, αλλά στη δύναμη της προσαρμοστικότητας—μιας αρετής που τους επέτρεψε να κερδίσουν τη μάχη με το χρόνο και το νόμο στη Ρώμη. Ουσιαστικά ο Λι έκανε πράξη το μάντρα του: «Άδειασε το μυαλό σου, γίνε ρευστός, σαν το νερό».

Η κινηματογραφική αναμέτρηση τους στο Κολοσσαίο παραμένει μέχρι σήμερα το σημείο αναφοράς για τις πολεμικές τέχνες στον κινηματογράφο, όμως η πραγματική σχέση των δύο ανδρών ήταν μια λεπτή ισορροπία σεβασμού και έντονου ανταγωνισμού.

Για το Way of the Dragon, ο Λι δεν αναζητούσε απλώς έναν συμπρωταγωνιστή, αλλά έναν αντίπαλο παγκόσμιας κλάσης που θα μπορούσε να «θυσιάσει» στην οθόνη για να εδραιώσει τη δική του κυριαρχία.

Ήταν μια συνάντηση δύο διαφορετικών κόσμων: από τη μία ο φιλόσοφος μαχητής που ήθελε να ανατρέψει το κατεστημένο του Χόλιγουντ και από την άλλη ο Αμερικανός πρωταθλητής που έκανε το ντεμπούτο του δίπλα σε έναν δάσκαλο.

Η συμμετοχή του Νόρις στην ταινία του 72 είχε προκύψει αιφνίδια, μετά από ένα τηλεφώνημα του Λι στον Νόρις, που τότε κατείχε τον παγκόσμιο τίτλο στο καράτε. Όταν ο Νόρις ρώτησε αστειευόμενος ποιος θα κέρδιζε στη σκηνή της μονομαχίας, η απάντηση του Λι ήταν ξεκάθαρη. «Εγώ κερδίζω, είμαι ο σταρ της ταινίας» του είπε.

Ο Νόρις απάντησε στον Λι πως «θέλει να κερδίσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή».

Ο Λι ήθελε πάση θυσία μια σκηνή στο εμβληματικό Κολοσσαίο των μονομάχων, ήθελε μια μονομαχία ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, με τη μέγιστη δυνατή ένταση και την απόλυτη νίκη δική του

«Όχι, δεν θέλω να τον νικήσω, θέλω να τον σκοτώσω» τον διόρθωσε ο Λι. Ήθελε μια σκηνή με τη μέγιστη δυνατή ένταση, ήθελε να «εξοντώσει» το κύρος του Νόρις για να ανυψώσει τη δική του κινηματογραφική περσόνα.

Ο Μπρους Λι δεν έκρυβε την πίστη στις ικανότητές του, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει το 1970 ότι θα μπορούσε να επιβληθεί επάνω σε πρωταθλητές όπως ο Τσακ Νόρις και ο Μάικ Στόουν με την ευκολία «ενός γονέα προς το παιδί του».

Χρησιμοποιώντας μια παρομοίωση από την Άγρια Δύση, περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκείνο τον ήσυχο τύπο που μπαίνει στο σαλούν και βάζει στη θέση του το πιο γρήγορο πιστόλι.

Πολλοί που δεν συμπάθησαν ποτέ την κυριαρχία ενός μετανάστη στον κινηματογράφο πολεμικών τεχνών σχολίασαν τις ατάκες του Λι ως υπεροπτικές, ο Νόρις δεν ήταν ανάμεσα τους. Εκείνος προτίμησε να εστιάσει στην «εκθαμβωτική ευφυΐα και την αστραπιαία ταχύτητα» του Λι», φέρνοντας συχνά σε αμηχανία τους γύρω του.

Παρά τον ανταγωνισμό, ο Νόρις αναγνώριζε στον Λι την ικανότητα και θέληση του να μαθαίνει από τους πάντες, αρνούμενος να εγκλωβιστεί σε ένα μόνο στιλ πολεμικών τεχνών

Ο σεβασμός ήταν αμοιβαίος, καθώς οι δυο τους είχαν περάσει χρόνια προπονούμενοι μαζί στην αυλή του Λι.

Κάποτε, όταν ρώτησαν τον Νόρις αν πίστευε πως θα κέρδιζε τον Λι σε μια πραγματική αναμέτρηση, εκείνος επέλεξε να απαντήσει με τα λόγια του ίδιου του φίλου του.

«Η επίδειξη είναι η ιδέα του ανόητου για τη δόξα».

Κόσμος
ΕΕ: Γιατί οι ηγέτες της δεν αναλαμβάνουν δράση

ΕΕ: Γιατί οι ηγέτες της δεν αναλαμβάνουν δράση

Κόσμος
Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Σοφία ζωής 19.03.26

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Αγχωμένη, θυμωμένη, αβοήθητη: Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Αποφεύγει τη δίκη 19.03.26

Σε συμφωνία ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες για τη σεξουαλική κακοποίηση

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Σύνταξη
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
«Ύβρις» 18.03.26

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Ελλάδα 20.03.26

Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Κόσμος 20.03.26

Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Εκλογική παρέμβαση; 20.03.26

Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 20.03.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Fact Checking 20.03.26

Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
Ασκήσεις Αυταρχισμού 20.03.26

ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
Ελλάδα 20.03.26

25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Σύνταξη
Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
English edition 20.03.26

Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis

Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Σύνταξη
Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε
Ελλάδα 20.03.26

Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Σύνταξη
Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 20.03.26

Η Βρετανία άναψε πράσινο φως στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για να προστατέψουν τα Στενά του Ορμούζ

Ασφυξία στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιβάλλει de facto αποκλεισμό και διόδια στα Στενά του Ορμούζ, πυροδοτώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας
Euroleague 20.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ
Ενεργειακός κόμβος 20.03.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλους πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για κατάληψη του νησιού Χαργκ

Αμερικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πολεμικό πλοίο Boxer, με 2.200 πεζοναύτες, απέπλευσε νωρίτερα για τη Μέση Ανατολή. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η αποστολή συνδέεται με την πρόθεση να καταληφθεί το νησί Χαργκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 20.03.26

Εναντίον του πολέμου στο Ιράν οι δυτικές κοινωνίες – Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Στις επτά μεγαλύτερες χώρες της Δύσης οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κοινωνίες γυρίζουν την πλάτη στους ιθύνοντες του πολέμου σε Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του
Συγκίνηση 20.03.26

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου – Αισιοδοξία για την υγεία του

Ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου είχε συγκινήσει την κοινή γνώμη αφού μοιράστηκε δημόσια ότι νοσεί από καρκίνο, βρίσκεται στην Αθήνα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες

Σύνταξη
Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (βίντεο)
Ισραήλ 20.03.26

Η στιγμή του ιρανικού πλήγματος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Δουδωνής από Στύψη: Δεν μπορούν να αφήσουν την κτηνοτροφία να πεθάνει – Περιμένω απαντήσεις στις 6 προτάσεις για τον αφθώδη πυρετό

Απαντήσεις από την κυβέρνηση στις προτάσεις που κατέθεσε για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας του νησιού, ζητά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τη Λέσβο.

Σύνταξη
Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια – Δένδια
Επικαιρότητα 20.03.26

Η ναυπήγηση του Εθνικού Πλοίου επί τάπητος στη συνάντηση Κικίλια - Δένδια

Η εκπαίδευση στελεχών και συνεκπαιδεύσεις, οικονομικά θέματα αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχαν ο Βασίλης Κικίλιας με τον Νίκος Δένδια

Σύνταξη
Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι
Πρωτόγνωρες εικόνες 20.03.26

Στο μάτι της «Τερέζας» οι Κανάριες Νήσοι: Άνεμοι 140 χλμ/ώρα, γιγάντια κύματα, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Η σφοδρή κακοκαιρία «Τερέζα» χτυπά ανελέητα τα Κανάρια Νησιά, φέρνοντας πρωτοφανή χιόνια, ανέμους 140 χλμ/ώρα και ακυρώσεις πτήσεων, βυθίζοντας τον τουριστικό παράδεισο σε απόλυτο χάος.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
