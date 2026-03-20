Πέθανε ο Τσακ Νόρις – Aντίο στον εμβληματικό αστέρα των πολεμικών τεχνών

Ο κόσμος του κινηματογράφου και των πολεμικών τεχνών θρηνεί την απώλεια του Τσακ Νόρις, του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με την ακατάβλητη δύναμη και τις πολεμικές τέχνες ως διασκέδαση.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στη Χαβάη σε ηλικία 86 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τους αμέτρητους θαυμαστές του που τον λάτρεψαν μέσα από τους ρόλους του και τα θρυλικά πλέον μιμίδια για την σκληρότητά του.

Με μια λιτή αλλά συγκινητική ανακοίνωση, η οικογένεια του Τσακ Νόρις επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του, σημειώνοντας πως ο μεγάλος αστέρας «έφυγε ειρηνικά, έχοντας ολοκληρώσει μια ζωή γεμάτη δράση και προσφορά».

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο ηθοποιός απεβίωσε το πρωί της Πέμπτης στη Χαβάη.

«Με βαριά καρδιά η οικογένειά μας μοιράζεται την ξαφνική απώλεια του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις», ανέφεραν οι οικείοι του, προσθέτοντας πως επιθυμούν να κρατήσουν τις συνθήκες του θανάτου του ιδιωτικές, ενώ τόνισαν πως ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και σε πλήρη ηρεμία.

Από τις επικές μάχες στη μεγάλη οθόνη μέχρι την ανάδειξή του σε πραγματικό Texas Ranger, ο Νόρις υπήρξε μια προσωπικότητα που ενέπνευσε γενιές, έγινε υλικό για memes και (κάποιες φορές) δίχασε.

Αφιερωμένος στη δράση

Γεννημένος στην Οκλαχόμα το 1940, ο Νόρις υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πριν κατακτήσει τον κόσμο των πολεμικών τεχνών, όπου κατείχε μαύρη ζώνη σε πολλά διαφορετικά στιλ.

Μετά τη θητεία του, στη διάρκεια της οποίας απέκτησε και το παρατσούκλι Τσακ, άρχισε να ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες ως ερασιτέχνης, και έφτασε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε μεσαίων βαρών, επί έξι συνεχόμενα έτη, από το 1968 έως το 1974.

Ο Νόρις ίδρυσε δική του σχολή πολεμικών τεχνών, την Chun Kuk Do, και ως αποτέλεσμα της εικόνας του «ανίκητου» που έβγαζε προς τα έξω, το 2005 ξεκίνησε ένα διαδικτυακό φαινόμενο γνωστό ως Chuck Norris facts, αποδίδοντας του, χάριν αστεϊσμού, διάφορα αβάσιμα ή ακόμα και αδύνατα κατορθώματα.

Ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες δράσης, όπως το Way of the Dragon, (1972) στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπρους Λη. Έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Rangers, μεταξύ του 1993 και 2001.

Πατρίδα, θρησκεία, ξύλο

Ο Νόρις ήταν αφοσιωμένος χριστιανός και πολιτικά ανήκε στις συντηρητικές φωνές των ΗΠΑ.

Έχει γράψει πολλά βιβλία για τον Χριστιανισμό και τα έχει δωρίσει σε μια σειρά Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων και άλλων.

Το 2007 και το 2008, έκανε εκστρατεία για τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος ήταν στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ το 2008.

Επίσης αθρογράφησε στη συντηρητική ιστοσελίδα WorldNetDaily.

Το 2010, η πολιτεία του Τέξας τον τίμησε ανακηρύσσοντάς τον πραγματικό Texas Ranger, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην προβολή του σώματος.

Ο Νόρις παντρεύτηκε δύο φορές στη ζωή του. Απέκτησε πέντε παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού Μάικ Νόρις και του οδηγού NASCAR Έρικ Νόρις.

Η τελευταία εμφάνιση

Μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 10 Μαρτίου, ο Τσακ Νόρις γιόρτασε τα 86α του γενέθλια με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε πως η φλόγα του μαχητή δεν είχε σβήσει ποτέ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, εμφανιζόταν να προπονείται στη Χαβάη, δηλώνοντας με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

«Δεν γερνάω… ανεβαίνω επίπεδο».

Παρά την αποχή του από την ενεργό δράση τα τελευταία χρόνια, ο Νόρις παρέμεινε εξαιρετικά δημοφιλής, με τα γνωστά Chuck Norris facts να συνεχίζουν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ως φόρος τιμής στην θρυλική του αντοχή.