newspaper
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πέθανε ο Τσακ Νόρις – Aντίο στον εμβληματικό αστέρα των πολεμικών τεχνών
Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 16:03

Πέθανε ο Τσακ Νόρις – Aντίο στον εμβληματικό αστέρα των πολεμικών τεχνών

Ο Τσακ Νόρις πέθανε ειρηνικά το πρωί της Πέμπτης στη Χαβάη, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ήταν 86 ετών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Spotlight

Ο κόσμος του κινηματογράφου και των πολεμικών τεχνών θρηνεί την απώλεια του Τσακ Νόρις, του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με την ακατάβλητη δύναμη και τις πολεμικές τέχνες ως διασκέδαση.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στη Χαβάη σε ηλικία 86 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τους αμέτρητους θαυμαστές του που τον λάτρεψαν μέσα από τους ρόλους του και τα θρυλικά πλέον μιμίδια για την σκληρότητά του.

Με μια λιτή αλλά συγκινητική ανακοίνωση, η οικογένεια του Τσακ Νόρις επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του, σημειώνοντας πως ο μεγάλος αστέρας «έφυγε ειρηνικά, έχοντας ολοκληρώσει μια ζωή γεμάτη δράση και προσφορά».

View this post on Instagram

A post shared by Chuck Norris (@chucknorris)

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο ηθοποιός απεβίωσε το πρωί της Πέμπτης στη Χαβάη.

«Με βαριά καρδιά η οικογένειά μας μοιράζεται την ξαφνική απώλεια του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις», ανέφεραν οι οικείοι του, προσθέτοντας πως επιθυμούν να κρατήσουν τις συνθήκες του θανάτου του ιδιωτικές, ενώ τόνισαν πως ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και σε πλήρη ηρεμία.

Από τις επικές μάχες στη μεγάλη οθόνη μέχρι την ανάδειξή του σε πραγματικό Texas Ranger, ο Νόρις υπήρξε μια προσωπικότητα που ενέπνευσε γενιές, έγινε υλικό για memes και (κάποιες φορές) δίχασε.

YouTube thumbnail

Αφιερωμένος στη δράση

Γεννημένος στην Οκλαχόμα το 1940, ο Νόρις υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πριν κατακτήσει τον κόσμο των πολεμικών τεχνών, όπου κατείχε μαύρη ζώνη σε πολλά διαφορετικά στιλ.

Μετά τη θητεία του, στη διάρκεια της οποίας απέκτησε και το παρατσούκλι Τσακ, άρχισε να ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες ως ερασιτέχνης, και έφτασε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε μεσαίων βαρών, επί έξι συνεχόμενα έτη, από το 1968 έως το 1974.

Ο Νόρις ίδρυσε δική του σχολή πολεμικών τεχνών, την Chun Kuk Do, και ως αποτέλεσμα της εικόνας του «ανίκητου» που έβγαζε προς τα έξω, το 2005 ξεκίνησε ένα διαδικτυακό φαινόμενο γνωστό ως Chuck Norris facts, αποδίδοντας του, χάριν αστεϊσμού, διάφορα αβάσιμα ή ακόμα και αδύνατα κατορθώματα.

Ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες δράσης, όπως το Way of the Dragon, (1972) στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπρους Λη. Έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Rangers, μεταξύ του 1993 και 2001.

YouTube thumbnail

Πατρίδα, θρησκεία, ξύλο

Ο Νόρις ήταν αφοσιωμένος χριστιανός και πολιτικά ανήκε στις συντηρητικές φωνές των ΗΠΑ.

Έχει γράψει πολλά βιβλία για τον Χριστιανισμό και τα έχει δωρίσει σε μια σειρά Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων και άλλων.

Το 2007 και το 2008, έκανε εκστρατεία για τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος ήταν στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ το 2008.

Επίσης αθρογράφησε στη συντηρητική ιστοσελίδα WorldNetDaily.

Το 2010, η πολιτεία του Τέξας τον τίμησε ανακηρύσσοντάς τον πραγματικό Texas Ranger, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην προβολή του σώματος.

Ο Νόρις παντρεύτηκε δύο φορές στη ζωή του. Απέκτησε πέντε παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού Μάικ Νόρις και του οδηγού NASCAR Έρικ Νόρις.

YouTube thumbnail

Η τελευταία εμφάνιση

Μόλις λίγες ημέρες πριν, στις 10 Μαρτίου, ο Τσακ Νόρις γιόρτασε τα 86α του γενέθλια με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε πως η φλόγα του μαχητή δεν είχε σβήσει ποτέ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, εμφανιζόταν να προπονείται στη Χαβάη, δηλώνοντας με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

«Δεν γερνάω… ανεβαίνω επίπεδο».

Παρά την αποχή του από την ενεργό δράση τα τελευταία χρόνια, ο Νόρις παρέμεινε εξαιρετικά δημοφιλής, με τα γνωστά Chuck Norris facts να συνεχίζουν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ως φόρος τιμής στην θρυλική του αντοχή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Functional Freeze: Όταν η ζωή «τρέχει» αλλά εσύ… «παγώνεις»

Κόσμος
Τραμπ κατά των συμμάχων στο ΝΑΤΟ: «Δειλοί, θα το θυμόμαστε»

Τραμπ κατά των συμμάχων στο ΝΑΤΟ: «Δειλοί, θα το θυμόμαστε»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Κρατάει χρόνια 19.03.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι στα Όσκαρ - Τώρα, ξέρουμε γιατί

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;
Απόφαση ζωής 19.03.26

Κάποτε ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ: Που «χάθηκε» ο Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ;

Στα 45 του χρόνια, ο ηθοποιός Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ έχει αφήσει για τα καλά πίσω του τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ, αλλά όχι και τον χώρο της 7ης Τέχνης. Και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Fake τα πειστήρια του Άδωνι, έδειχνε ραντεβού του Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Fake τα πειστήρια του Άδωνι, έδειχνε ραντεβού του Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά

Χωρίς δισταγμό ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών

Σύνταξη
Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 20.03.26

Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομική έρευνα έγινε με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης πουλώντας ένα Ευαγγέλιο του 1745 - Έγινε έφοδος σε αποθήκη στο Ελληνικό όπου εντοπίστηκαν χρήματα και πάνω από 500 πίνακες

Σύνταξη
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 20.03.26

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Στο νέο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Περιστερίου Betsson, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Σι Τζει Χάρις, σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών - Τα περισσότερα προσφέρουν εξαψήφιες αμοιβές

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου
Αναμείνατε στο ακουστικό 20.03.26

«Πυρά» κομμάτων για την αοριστολογία Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου

«Μακριά από τις αγωνίες» του λαού, λένε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες ότι δεν... είναι έτοιμος, ακόμα, να μας πει κάτι

Σύνταξη
Μαθητές από την Ελλάδα και την ομογένεια και ναυτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Πείραμα της Γεώσφαιρας»
Ελλάδα 20.03.26

Μαθητές από την Ελλάδα και την ομογένεια και ναυτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους στο «Πείραμα της Γεώσφαιρας»

Το Πείραμα της Γεώσφαιρας είναι εμπνευσμένο από τη μεθοδολογική προσέγγιση του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Ερατοσθένη, ο οποίος, τον 3ο αιώνα π.Χ., κατάφερε να υπολογίσει την ακτίνα της Γης

Σύνταξη
Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Dpa: Για πρώτη φορά 24ωρη απεργία στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι
Γερμανία 20.03.26

Dpa: Για πρώτη φορά 24ωρη απεργία στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Πρόκειται για την πρώτη 24ωρη απεργία στην ιστορία του dpa. Εξακολουθεί να παρέχει περιεχόμενο στους πελάτες του, οι οποίοι ωστόσο έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων αλλά και περιορισμένης ύλης.

Σύνταξη
Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου
Στη Μεσόγειο 20.03.26

Μακρόν: Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό συνέλαβε το τάνκερ Deyna, μέλος του ρωσικού σκιώδους στόλου

«Ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν δεν θα αποτρέψει την Γαλλία από την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, όπου ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται αμείωτος», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Κασσελάκης: Έγιναν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το Predator και δεν κουνιέται φύλλο

«Ποιος πλήρωσε για το Predator; Η οικογένεια Μητσοτάκη; Ποιος πλήρωσε για το Predator; Εμείς πληρώσαμε για να κατασκοπεύουν εμάς, Έλληνες πολίτες, και δεν κουνιέται φύλλο», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026
Απόρρητο