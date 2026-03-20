Αποχαιρετούμε τον Τσακ Νόρις με θρυλικά memes και διαχρονικά αστεία

Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζετε ο Τσακ Νόρις, υπήρξε μάστερ στις πολεμικές τέχνες, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως ηθοποιός σε ταινίες όπως το «The Green Fog», «The Expendables 2» και «Bells of Innocence».

Ωστόσο, το όνομα του έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό με έναν παράδοξο τρόπο: τα memes.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα memes που αναφερόταν στο όνομα του, παραδόξως, έκαναν θραύση μεταξύ των millennials, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν δει ποτέ ταινία με τον Τσακ Νόρις ούτε είχαν ακούσει για τη σειρά «Walker, Texas Ranger».

Αν και το διαδίκτυο έχει ξεχάσει εδώ και πολλά χρόνια τα memes με τον άνδρα που «πήρε την άδεια οδήγησης στην ηλικία των δευτερολέπτων», η διαδεδομένη παρουσία τους κατά τη διάρκεια εκείνων των περασμένων καιρών, τον έχει εδραιώσει ως μια αγαπημένη φιγούρα στις καρδιές μιας γενιάς που διαφορετικά δεν θα τον γνώριζε.

View this post on Instagram A post shared by Chuck Norris Jokes&Facts (@chuckjokes)

Πώς ξεκίνησαν αυτά τα memes;

Το 2004 σημειώθηκε τεράστια αύξηση στις αναζητήσεις για τον «Τσακ Νόρις». Πολλοί χρήστες σε διαδικτυακά φόρουμ πιστεύουν ότι η ξαφνική εμφάνισή του στον κόσμο του διαδικτύου είχε να κάνει με το «Walker, Texas Ranger lever» του Κόναν Ο’ Μπράιεν, το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά στο βραδινό talk show το 2004.

Το αστείο ήταν ότι ο Κόναν είχε ένα μοχλό κάτω από το γραφείο του και κάθε φορά που τον τραβούσε, έπαιζε ένα απόσπασμα από την τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’90 – με πρωταγωνιστή τον Τσαν Νόρις φυσικά.

Ο μοχλός αποτέλεσε κυρίως μια αφορμή για τον Κόναν να σχολιάσει με χιούμορ τον σαχλότητα της σειράς και την φαινομενικά ανίκητη ανδρική δύναμη του χαρακτήρα του Νόρις, αλλά παρόλα αυτά συνέβαλε σημαντικά στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος του κοινού για την κάποτε δημοφιλή τηλεοπτική σειρά.

Μετά από αυτό, τα πράγματα γίνονται πιο ασαφή. Σύμφωνα με έναν χρήστη του Quora, το καλοκαίρι του 2005 ξεκίνησε ένα νήμα στο SomethingAwful.com που περιελάμβανε τα «Vin Diesel facts».

View this post on Instagram A post shared by Chuck Norris Jokes&Facts (@chuckjokes)

Καθώς αυτό το νήμα γινόταν όλο και πιο δημοφιλές, ένας έφηβος ονόματι Ίαν Σπεκτόρ δημιούργησε μια ιστοσελίδα με το όνομα «Vin Diesel Fact Generator», η οποία περιείχε μια συλλογή από «γεγονότα» και επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν τα δικά τους.

Σύντομα, η ιστοσελίδα άρχισε να χάνει τη δημοτικότητά της, γεγονός που οδήγησε τον Σπέκτορ να ζητήσει ιδέες για έναν αντικαταστάτη του Βιν Ντίζελ.

Όπως μπορείτε να μαντέψετε, ο Τσακ Νόρις ήταν ο συντριπτικός νικητής και το «Vin Diesel Fact Generator» έγινε το «Chuck Norris Fact Generator».

Σύμφωνα με το Know Your Meme, «Τελικά, τα Chuck Norris Facts έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή, ξεπερνώντας για πάντα τα Vin Diesel Facts σε δημοτικότητα.

Αντίο, Τσακ Νόρις

Ο Τσακ Νόρις δεν κοιμάται. Περιμένει.

Ο Τσακ Νόρις έχει μετρήσει ως το άπειρο – δύο φορές.

Ο Τσακ Νόρις έδωσε στη Μόνα Λίζα το διάσημο χαμόγελό της.

Ο Τσακ Νόρις αποφασίζει ποια μέρα πέφτει η Τσικνοπέμπτη.

O Θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ.

O Τσακ Νόρις μπορεί να στραγγαλίσει κάποιον με το καλώδιο ενός ασύρματου τηλεφώνου.

Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος τραγουδιστής που μπορεί να βγάλει δίσκο χωρίς να πρέπει να συμμετέχει ο Γιώργος Νταλάρας.

Όσα δε φτάνει η αλεπού, τα φτάνει ο Τσακ Νόρις.

Ο Άγιος Βασίλης υπήρχε στην πραγματικότητα μέχρι που ξέχασε το Χριστουγεννιάτικο δώρο του Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις κοιμάται με ένα μαξιλάρι κάτω απ’ το όπλο του.

Ο Τσακ Νόρις απήγαγε εξωγήινο.

Ο Τσακ Νόρις δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικά γιατί πολύ απλά κανείς δεν μπορεί να προφυλαχτεί απ’ τον Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις δεν μπορεί να πάθει καρδιακή προσβολή γιατί η καρδιά του δεν έχει τα κότσια να τον προσβάλλει.

*Με πληροφορίες από: Popdust