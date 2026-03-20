20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Αποχαιρετούμε τον Τσακ Νόρις με θρυλικά memes και διαχρονικά αστεία
Viral 20 Μαρτίου 2026, 16:47

Αποχαιρετούμε τον Τσακ Νόρις με θρυλικά memes και διαχρονικά αστεία

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα memes που αναφερόταν στο όνομα του έκαναν θραύση μεταξύ των millennials, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν δει ποτέ ταινία με τον Τσακ Νόρις.

Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζετε ο Τσακ Νόρις, υπήρξε μάστερ στις πολεμικές τέχνες, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως ηθοποιός σε ταινίες όπως το «The Green Fog», «The Expendables 2» και «Bells of Innocence».

Ωστόσο, το όνομα του έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό με έναν παράδοξο τρόπο: τα memes.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα memes που αναφερόταν στο όνομα του, παραδόξως, έκαναν θραύση μεταξύ των millennials, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν δει ποτέ ταινία με τον Τσακ Νόρις ούτε είχαν ακούσει για τη σειρά «Walker, Texas Ranger».

Αν και το διαδίκτυο έχει ξεχάσει εδώ και πολλά χρόνια τα memes με τον άνδρα που «πήρε την άδεια οδήγησης στην ηλικία των δευτερολέπτων», η διαδεδομένη παρουσία τους κατά τη διάρκεια εκείνων των περασμένων καιρών, τον έχει εδραιώσει ως μια αγαπημένη φιγούρα στις καρδιές μιας γενιάς που διαφορετικά δεν θα τον γνώριζε.

Πώς ξεκίνησαν αυτά τα memes;

Το 2004 σημειώθηκε τεράστια αύξηση στις αναζητήσεις για τον «Τσακ Νόρις». Πολλοί χρήστες σε διαδικτυακά φόρουμ πιστεύουν ότι η ξαφνική εμφάνισή του στον κόσμο του διαδικτύου είχε να κάνει με το «Walker, Texas Ranger lever» του Κόναν Ο’ Μπράιεν, το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά στο βραδινό talk show το 2004.

Το αστείο ήταν ότι ο Κόναν είχε ένα μοχλό κάτω από το γραφείο του και κάθε φορά που τον τραβούσε, έπαιζε ένα απόσπασμα από την τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του ’90 – με πρωταγωνιστή τον Τσαν Νόρις φυσικά.

Ο μοχλός αποτέλεσε κυρίως μια αφορμή για τον Κόναν να σχολιάσει με χιούμορ τον σαχλότητα της σειράς και την φαινομενικά ανίκητη ανδρική δύναμη του χαρακτήρα του Νόρις, αλλά παρόλα αυτά συνέβαλε σημαντικά στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος του κοινού για την κάποτε δημοφιλή τηλεοπτική σειρά.

Μετά από αυτό, τα πράγματα γίνονται πιο ασαφή. Σύμφωνα με έναν χρήστη του Quora, το καλοκαίρι του 2005 ξεκίνησε ένα νήμα στο SomethingAwful.com που περιελάμβανε τα «Vin Diesel facts».

Καθώς αυτό το νήμα γινόταν όλο και πιο δημοφιλές, ένας έφηβος ονόματι Ίαν Σπεκτόρ δημιούργησε μια ιστοσελίδα με το όνομα «Vin Diesel Fact Generator», η οποία περιείχε μια συλλογή από «γεγονότα» και επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν τα δικά τους.

Σύντομα, η ιστοσελίδα άρχισε να χάνει τη δημοτικότητά της, γεγονός που οδήγησε τον Σπέκτορ να ζητήσει ιδέες για έναν αντικαταστάτη του Βιν Ντίζελ.

Όπως μπορείτε να μαντέψετε, ο Τσακ Νόρις ήταν ο συντριπτικός νικητής και το «Vin Diesel Fact Generator» έγινε το «Chuck Norris Fact Generator».

Σύμφωνα με το Know Your Meme, «Τελικά, τα Chuck Norris Facts έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή, ξεπερνώντας για πάντα τα Vin Diesel Facts σε δημοτικότητα.

Αντίο, Τσακ Νόρις

Ο Τσακ Νόρις δεν κοιμάται. Περιμένει.

Ο Τσακ Νόρις έχει μετρήσει ως το άπειρο – δύο φορές.

Ο Τσακ Νόρις έδωσε στη Μόνα Λίζα το διάσημο χαμόγελό της.

Ο Τσακ Νόρις αποφασίζει ποια μέρα πέφτει η Τσικνοπέμπτη.

O Θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ.

O Τσακ Νόρις μπορεί να στραγγαλίσει κάποιον με το καλώδιο ενός ασύρματου τηλεφώνου.

Ο Τσακ Νόρις είναι ο μόνος τραγουδιστής που μπορεί να βγάλει δίσκο χωρίς να πρέπει να συμμετέχει ο Γιώργος Νταλάρας.

Όσα δε φτάνει η αλεπού, τα φτάνει ο Τσακ Νόρις.

Ο Άγιος Βασίλης υπήρχε στην πραγματικότητα μέχρι που ξέχασε το Χριστουγεννιάτικο δώρο του Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις κοιμάται με ένα μαξιλάρι κάτω απ’ το όπλο του.

Ο Τσακ Νόρις απήγαγε εξωγήινο.

Ο Τσακ Νόρις δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικά γιατί πολύ απλά κανείς δεν μπορεί να προφυλαχτεί απ’ τον Τσακ Νόρις.

Ο Τσακ Νόρις δεν μπορεί να πάθει καρδιακή προσβολή γιατί η καρδιά του δεν έχει τα κότσια να τον προσβάλλει.

*Με πληροφορίες από: Popdust

ΤτΕ: Χτύπησαν τα πρώτα καμπανάκια – Κατεβάζει την ανάπτυξη στο 1,9%

ΤτΕ: Χτύπησαν τα πρώτα καμπανάκια – Κατεβάζει την ανάπτυξη στο 1,9%

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Κόσμος
Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Boxer απέπλευσε για τη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Boxer απέπλευσε για τη Μέση Ανατολή

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
20 χρόνια Μπάρον 20.03.26

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;

Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Μαθαίνω» 20.03.26

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Σοφία ζωής 19.03.26

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Αγχωμένη, θυμωμένη, αβοήθητη: Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Διπλωματία 20.03.26

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
El Mundo 20.03.26

Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας

Αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν απόβαση στα εδάφη στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποδειχθεί το χειρότερο λάθος του πολέμου. Οι αναλογίες με αυτές της μάχης της Καλλίπολης στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνουν λουτρό αίματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Plot twist 20.03.26

Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Σύνταξη
Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Κόσμος 20.03.26

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα

Το ραντεβού του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παραφωνίες για το μέλλον του κόμματος στη Βουλή. Τελικές αποφάσεις συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Ισπανία 20.03.26

Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού
Ελλάδα 20.03.26

UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού

Η UVEX 1/26 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και προαγωγής της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Σύνταξη
ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
Κόσμος 20.03.26

ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής

Σε ρεπορτάζ του BBC σημειώνεται ότι ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για τις βάσεις θα ήταν περίπλοκη, δεδομένου ότι στην ιδρυτική διακήρυξη για την ανεξαρτησία της Κύπρου συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τουρκία και οι δύο κοινότητες του νησιού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 20.03.26

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Βόλο (22/3, 19:00), με τους Ζίβκοβιτς-Κένι να υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος

Σύνταξη
Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.

Σύνταξη
Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 20.03.26

Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομική έρευνα έγινε με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης πουλώντας ένα Ευαγγέλιο του 1745 - Έγινε έφοδος σε αποθήκη στο Ελληνικό όπου εντοπίστηκαν χρήματα και πάνω από 500 πίνακες

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

