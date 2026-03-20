Ομοφοβικός, μιλιταριστής, ορκισμένος εχθρός του Oμπάμα – Ο αληθινός Τσακ Νόρις μισούσε πολύ
20 Μαρτίου 2026, 22:20

Ομοφοβικός, μιλιταριστής, ορκισμένος εχθρός του Oμπάμα – Ο αληθινός Τσακ Νόρις μισούσε πολύ

Παρά τον θάνατό του, οι θέσεις του Τσακ Νόρις για τα κοινωνικά δικαιώματα παραμένουν ένα αγκάθι στην υστεροφημία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το 2021, όταν μια φωτογραφία ενός σωσία του Τσακ Νόρις από τα επεισόδια στο Καπιτώλιο έγινε viral, πολλοί νέοι θαυμαστές ανακάλυψαν για πρώτη φορά τις παλαιότερες δηλώσεις του ήρωα δράσης, σταρ και υπερασπιστή των παραδοσιακών αξιών της λευκής Αμερικής, Νόρις.

Δεν ήταν ενήμεροι πως πίσω από την αστραφτερή εικόνα του ήρωα δράσης και τα χιουμοριστικά μιμίδια που κατέκλυσαν το διαδίκτυο, ο Τσακ Νόρις έκρυβε ένα πρόσωπο βαθιά συντηρητικό, το οποίο συχνά διολίσθαινε σε ρητορική μίσους και αποκλεισμού.

Ο 80χρονος ηθοποιός και μαχητής πολεμικών τεχνών έγινε πρωτοσέλιδο αφού ένας υποστηρικτής του Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τον είδε στην εξέγερση της περασμένης εβδομάδας στο Καπιτώλιο, κοινοποιώντας μια φωτογραφία ενός άνδρα που πράγματι είχε εντυπωσιακή ομοιότητα με τον Τσακ Νόρις.

Οι εκπρόσωποί του επέμειναν ότι ο άντρας ήταν απλώς σωσίας και ότι ο Νόρις δεν ήταν πουθενά κοντά στην Ουάσινγκτον εκείνη την ημέρα, αλλά η σύγχυση πυροδότησε μια σειρά από αποκαλύψεν για το μισαλλόδοξο παρελθόν του.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του κατά των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αποτέλεσαν μελανό σημείο στην καριέρα του, ενώ η αντιπάθεια του για τον Ομπάμα είναι σχεδόν μυθιστορηματική.

Σήμερα η είδηση του θανάτου του επαναφέρει (αναπόφευκτα) στη μνήμη τις αμφιλεγόμενες απόψεις του, οι οποίες για πολλούς ακύρωσαν το πρότυπο του δίκαιου μαχητή που πρέσβευε στους ρόλους του.

Από τη σθεναρή του αντίσταση στην ισότητα των δικαιωμάτων μέχρι τη στήριξη της μιλιταριστικής βιομηχανίας, του MAGA κινήματος ή τη στήριξη πολιτικών με ακραίες ομοφοβικές θέσεις, ο Νόρις επέλεξε να συγκρουστεί μετωπικά με τις  κοινωνικές ελευθερίες που έχουν κατακτηθεί, μετά από αγώνες, σήμερα.

Αφοσιωμένος Ρεπουμπλικανός και βαμμένος MAGA, ήδη από το 2012, ο Νόρις επιτέθηκε στον Μπαράκ Ομπάμα.

Τότε, σε ένα φορτισμένο βίντεο δύο λεπτών, ο όρις και η σύζυγός του, Τζίνα, απηύθυναν μια δραματική έκκληση στους Αμερικανούς να ενωθούν «για τον Θεό και την πατρίδα» καταψηφίζοντας τον Ομπάμα.

Ο Νόρις, γνωστός για τις συντηρητικές του απόψεις, υποστήριξε ότι η ελευθερία της χώρας δέχεται επίθεση και ότι η Αμερική βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Η κυβέρνηση του Ομπάμα «ευνοεί τους ομοφυλόφιλους έναντι των Χριστιανών και των Αμερικανών φορολογουμένων»

Η σύζυγός του, παραθέτοντας λόγια του Ρόναλντ Ρήγκαν, προειδοποίησε για «1.000 χρόνια σκότους» σε περίπτωση αποτυχίας, σκιαγραφώντας ένα μέλλον καταστροφικό για τις επόμενες γενιές.

Ο ηθοποιός, που αρχικά στήριζε τον Νιουτ Γκίνγκριτς, θεωρούσε τον Ομπάμα μια «μηχανή εκστρατείας» που έπρεπε να ηττηθεί πάση θυσία.

Την ίδια χρονιά (το ’12) ο Νόρις υπέγραψε άρθρο στο περιοδικό Ammoland. Σε αυτό υποστήριξε πως οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν θέση στο κίνημα των προσκόπων.

Ο ηθοποιός στράφηκε με σφοδρότητα κατά της προσπάθειας να επιτραπεί σε γκέι νέους να συμμετέχουν ελεύθερα στο κίνημα των Προσκόπων της Αμερικής (Boy Scouts of America).

«Ο Μπαράκ Ομπάμα προσπαθεί να επιβάλει μια φιλο-ομοφυλοφιλική ατζέντα που παραβιάζει τις παραδοσιακές αξίες», είχε υποστηρίξει, θεωρώντας ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί εμπόδιο για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων.

Επιπλέον κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ομπάμα πως «ευνοούσε τους ομοφυλόφιλους έναντι των Χριστιανών και των Αμερικανών φορολογουμένων».

Η ιδεολογική στάση του Νόρις δεν περιορίστηκε σε άρθρα, αλλά επεκτάθηκε σε ενεργή πολιτική δράση.

Υποστήριξε θερμά τον Ρέι Μουρ, τον ατιμασμένο αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ Ρεπουμπλικανό πολιτικό από την Αλαμπάμα, ο οποίος είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα επειδή διέταξε δικαστές να αγνοήσουν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.

«Ο Τσακ Νόρις ήταν ένας ομοφοβικός μ@λάκας πολύ πριν αποκαλυφθεί ότι είναι MAGA. Το να τον ακυρώσεις είναι σαν να ακυρώσεις συνδρομή σε περιοδικό δέκα χρόνια αφότου έχει σταματήσει να εκδίδεται»

Αυτό ήταν είδηση ​​για πολλούς θαυμαστές του Τσακ Νόρις (ή απλώς για τους θαυμαστές των memes του Τσακ Νόρις), οι οποίοι, παραδόξως, δήλωναν σοκαρισμένοι που ένας «ακτιβιστής για τα δικαιώματα οπλοκατοχής, υποστηρικτής του Τραμπ θα μπορούσε ενδεχομένως να τρέφει ομοφοβικές απόψεις».

Άλλοι χρήστες φρόντισαν να υπενθυμίσουν στους θαυμαστές του ειδώλου της μανόσφαιρας το μιλιταριστικό παρελθόν του Νόρις. Αυτοί πάλι δήλωναν σοκαρισμένοι από το γεγονός πως ελάχιστοι άνθρωποι γνώριζαν τη μισαλλόδοξη ατζέντα του μέχρι τώρα.

«Ο Τσακ Νόρις, το πρότυπο της τοξικής αρρενωπότητας, είναι προφανώς δεξιός και ομοφοβικός» διάβαζε ένα viral σχόλιο.

«Ο Τσακ Νόρις ήταν ένας ομοφοβικός μ@λάκας πολύ πριν αποκαλυφθεί ότι είναι MAGA. Το να τον ακυρώσεις είναι σαν να ακυρώσεις συνδρομή σε περιοδικό δέκα χρόνια αφότου έχει σταματήσει να εκδίδεται» έγραψε άλλος.

Yπερασπιστής της μιλιταριστικής μηχανής και ένθερμος υποστηρικτής του δικαιώματος της οπλοκατοχής, ο Νόρις πήρε θέση εναντίον των «τρομοκρατών» που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Αποστασιοποιήθηκε από τους ταραχοποιούς, επιβεβαιώνοντας στους θαυμαστές του στο Twitter ότι δεν είχε συμμετάσχει στην εξέγερση και δεν ενέκρινε τη βία.

«Πρόσφατα έμαθα ότι υπήρχε ένας σωσίας του Τσακ Νόρις στις ταραχές του Καπιτωλίου της Ουάσινγκτον. Δεν ήμουν εγώ και δεν ήμουν εκεί», είπε.

«Δεν υπάρχει χώρος για βία κανενός είδους στην κοινωνία μας. Είμαι και πάντα θα είμαι υπέρ του Νόμου και της Τάξης» είχε διευκρινίσει.

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

Scope Ratings: Αμετάβλητη αξιολόγηση για την Ελλάδα στο «ΒΒB»

Πετρέλαιο: Σε υψηλά επίπεδα το Brent με νέα άνοδο στα 112 δολ.

Πετρέλαιο: Σε υψηλά επίπεδα το Brent με νέα άνοδο στα 112 δολ.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Νέα Υόρκη 14.03.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία με διευθύντρια τρανς γυναίκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»
Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας 82-74: Νίκη με ανατροπή και βήμα για την εξάδα οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με οδηγό τον Ναν ανέβασε στροφές στην τέταρτη περίοδο, και επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, παίρνοντας πολύτιμους πόντους για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague.

Σύνταξη
Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα
Δεν επισκιάζεται το σκάνδαλο των υποκλοπών – Το 81% των πολιτών θέλει να ανοίξει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα

Τα μηνύματα που λαμβάνουν στο Μαξίμου από το γεγονός ότι ακόμα και στους Κεντροδεξιούς το ποσοστό που θέλει να ανοίξει η υπόθεση των υποκλοπών για πολιτικά πρόσωπα είναι πλειοψηφικό (56%), καθώς επίσης και στους δεξιούς (70%).

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη
Οδηγοί ταξί: Γέμισαν τη Σταδίου με καπνογόνα και συνθήματα κατά του Κυρανάκη

Οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί αντέδρασαν έτσι στο νέο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς των ιδιωτικών μεταφορών για εταιρείες όπως η Uber.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν
Ο πρόεδρος Τραμπ «δεν θέλει κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή» εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο
Οι ΗΠΑ στηρίζουν Όρμπαν εν όψει εκλογών – Ταξίδι Βανς στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί την Ουγγαρία, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου. Η επίσκεψη είναι κίνηση στήριξης του Βίκτορ Όρμπαν που βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο
Παγιδευμένοι στον τροχό του χάμστερ: Δουλεύουμε περισσότερο, παράγουμε λιγότερο

Οι Έλληνες εργαζόμενοι παίρνουν τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Είμαστε τέρατα υγείας ή δουλεύουμε ακόμα κι άρρωστοι για να μη χάσουμε το μεροκάματο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές
ΑΠΘ: Πλήρης εφαρμογή της πρότασης του υπουργείου Παιδείας – Έλλειψη ελευθερίας καταγγέλλουν οι φοιτητές

Το ξημέρωμα της 7ης Φεβρουαρίου μικρή ομάδα ατόμων, που εξήλθε από πάρτυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ), επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ. Προσήχθησαν 313 φοιτητές και φοιτήτριες και όλα άλλαξαν στο ΑΠΘ

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία
Politico: Η Ρωσία θα σταματήσει ανταλλαγή πληροφοριών με το Ιράν, αν πάρει ανταλλάγματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «ψευδές». Οι ΗΠΑ φέρονται ότι απέρριψαν τη ρωσική πρόταση, που έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω της έντασης στις σχέσεις με τον Τραμπ.

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα
25η Μαρτίου: Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, την 25η Μαρτίου να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους σε συγκεκριμένους δρόμους.

Σύνταξη
Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis
Greece Growth Faces Risks from War, Energy Crisis

Bank of Greece governor warns that ongoing geopolitical tensions and rising energy uncertainty could fuel inflation and slow economic growth, despite the country’s continued recovery and strong recent performance

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

