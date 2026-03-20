Ομοφοβικός, μιλιταριστής, ορκισμένος εχθρός του Oμπάμα – Ο αληθινός Τσακ Νόρις μισούσε πολύ

Το 2021, όταν μια φωτογραφία ενός σωσία του Τσακ Νόρις από τα επεισόδια στο Καπιτώλιο έγινε viral, πολλοί νέοι θαυμαστές ανακάλυψαν για πρώτη φορά τις παλαιότερες δηλώσεις του ήρωα δράσης, σταρ και υπερασπιστή των παραδοσιακών αξιών της λευκής Αμερικής, Νόρις.

Δεν ήταν ενήμεροι πως πίσω από την αστραφτερή εικόνα του ήρωα δράσης και τα χιουμοριστικά μιμίδια που κατέκλυσαν το διαδίκτυο, ο Τσακ Νόρις έκρυβε ένα πρόσωπο βαθιά συντηρητικό, το οποίο συχνά διολίσθαινε σε ρητορική μίσους και αποκλεισμού.

Ο 80χρονος ηθοποιός και μαχητής πολεμικών τεχνών έγινε πρωτοσέλιδο αφού ένας υποστηρικτής του Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τον είδε στην εξέγερση της περασμένης εβδομάδας στο Καπιτώλιο, κοινοποιώντας μια φωτογραφία ενός άνδρα που πράγματι είχε εντυπωσιακή ομοιότητα με τον Τσακ Νόρις.

Οι εκπρόσωποί του επέμειναν ότι ο άντρας ήταν απλώς σωσίας και ότι ο Νόρις δεν ήταν πουθενά κοντά στην Ουάσινγκτον εκείνη την ημέρα, αλλά η σύγχυση πυροδότησε μια σειρά από αποκαλύψεν για το μισαλλόδοξο παρελθόν του.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του κατά των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας αποτέλεσαν μελανό σημείο στην καριέρα του, ενώ η αντιπάθεια του για τον Ομπάμα είναι σχεδόν μυθιστορηματική.

Σήμερα η είδηση του θανάτου του επαναφέρει (αναπόφευκτα) στη μνήμη τις αμφιλεγόμενες απόψεις του, οι οποίες για πολλούς ακύρωσαν το πρότυπο του δίκαιου μαχητή που πρέσβευε στους ρόλους του.

Από τη σθεναρή του αντίσταση στην ισότητα των δικαιωμάτων μέχρι τη στήριξη της μιλιταριστικής βιομηχανίας, του MAGA κινήματος ή τη στήριξη πολιτικών με ακραίες ομοφοβικές θέσεις, ο Νόρις επέλεξε να συγκρουστεί μετωπικά με τις κοινωνικές ελευθερίες που έχουν κατακτηθεί, μετά από αγώνες, σήμερα.

Αφοσιωμένος Ρεπουμπλικανός και βαμμένος MAGA, ήδη από το 2012, ο Νόρις επιτέθηκε στον Μπαράκ Ομπάμα.

Τότε, σε ένα φορτισμένο βίντεο δύο λεπτών, ο όρις και η σύζυγός του, Τζίνα, απηύθυναν μια δραματική έκκληση στους Αμερικανούς να ενωθούν «για τον Θεό και την πατρίδα» καταψηφίζοντας τον Ομπάμα.

Ο Νόρις, γνωστός για τις συντηρητικές του απόψεις, υποστήριξε ότι η ελευθερία της χώρας δέχεται επίθεση και ότι η Αμερική βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Η κυβέρνηση του Ομπάμα «ευνοεί τους ομοφυλόφιλους έναντι των Χριστιανών και των Αμερικανών φορολογουμένων»

Η σύζυγός του, παραθέτοντας λόγια του Ρόναλντ Ρήγκαν, προειδοποίησε για «1.000 χρόνια σκότους» σε περίπτωση αποτυχίας, σκιαγραφώντας ένα μέλλον καταστροφικό για τις επόμενες γενιές.

Ο ηθοποιός, που αρχικά στήριζε τον Νιουτ Γκίνγκριτς, θεωρούσε τον Ομπάμα μια «μηχανή εκστρατείας» που έπρεπε να ηττηθεί πάση θυσία.

Την ίδια χρονιά (το ’12) ο Νόρις υπέγραψε άρθρο στο περιοδικό Ammoland. Σε αυτό υποστήριξε πως οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν θέση στο κίνημα των προσκόπων.

Ο ηθοποιός στράφηκε με σφοδρότητα κατά της προσπάθειας να επιτραπεί σε γκέι νέους να συμμετέχουν ελεύθερα στο κίνημα των Προσκόπων της Αμερικής (Boy Scouts of America).

«Ο Μπαράκ Ομπάμα προσπαθεί να επιβάλει μια φιλο-ομοφυλοφιλική ατζέντα που παραβιάζει τις παραδοσιακές αξίες», είχε υποστηρίξει, θεωρώντας ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελεί εμπόδιο για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων.

Επιπλέον κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ομπάμα πως «ευνοούσε τους ομοφυλόφιλους έναντι των Χριστιανών και των Αμερικανών φορολογουμένων».

Η ιδεολογική στάση του Νόρις δεν περιορίστηκε σε άρθρα, αλλά επεκτάθηκε σε ενεργή πολιτική δράση.

Υποστήριξε θερμά τον Ρέι Μουρ, τον ατιμασμένο αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ Ρεπουμπλικανό πολιτικό από την Αλαμπάμα, ο οποίος είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα επειδή διέταξε δικαστές να αγνοήσουν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.

Αυτό ήταν είδηση ​​για πολλούς θαυμαστές του Τσακ Νόρις (ή απλώς για τους θαυμαστές των memes του Τσακ Νόρις), οι οποίοι, παραδόξως, δήλωναν σοκαρισμένοι που ένας «ακτιβιστής για τα δικαιώματα οπλοκατοχής, υποστηρικτής του Τραμπ θα μπορούσε ενδεχομένως να τρέφει ομοφοβικές απόψεις».

Άλλοι χρήστες φρόντισαν να υπενθυμίσουν στους θαυμαστές του ειδώλου της μανόσφαιρας το μιλιταριστικό παρελθόν του Νόρις. Αυτοί πάλι δήλωναν σοκαρισμένοι από το γεγονός πως ελάχιστοι άνθρωποι γνώριζαν τη μισαλλόδοξη ατζέντα του μέχρι τώρα.

«Ο Τσακ Νόρις, το πρότυπο της τοξικής αρρενωπότητας, είναι προφανώς δεξιός και ομοφοβικός» διάβαζε ένα viral σχόλιο.

«Ο Τσακ Νόρις ήταν ένας ομοφοβικός μ@λάκας πολύ πριν αποκαλυφθεί ότι είναι MAGA. Το να τον ακυρώσεις είναι σαν να ακυρώσεις συνδρομή σε περιοδικό δέκα χρόνια αφότου έχει σταματήσει να εκδίδεται» έγραψε άλλος.

Yπερασπιστής της μιλιταριστικής μηχανής και ένθερμος υποστηρικτής του δικαιώματος της οπλοκατοχής, ο Νόρις πήρε θέση εναντίον των «τρομοκρατών» που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Αποστασιοποιήθηκε από τους ταραχοποιούς, επιβεβαιώνοντας στους θαυμαστές του στο Twitter ότι δεν είχε συμμετάσχει στην εξέγερση και δεν ενέκρινε τη βία.

«Πρόσφατα έμαθα ότι υπήρχε ένας σωσίας του Τσακ Νόρις στις ταραχές του Καπιτωλίου της Ουάσινγκτον. Δεν ήμουν εγώ και δεν ήμουν εκεί», είπε.

«Δεν υπάρχει χώρος για βία κανενός είδους στην κοινωνία μας. Είμαι και πάντα θα είμαι υπέρ του Νόμου και της Τάξης» είχε διευκρινίσει.