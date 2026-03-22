Ο Τζέισον Μομόα ανέφερε σε μια ανάρτηση στα Instagram Stories ότι βρισκόταν με την οικογένειά του κοντά στη Βόρεια Ακτή του Οάχου, του τρίτου μεγαλύτερου νησιού της Χαβάης, όταν η περιοχή χτυπήθηκε από τις ξαφνικές πλημμύρες, γεγονός που τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν το σπίτι τους.

«Έχω την οικογένειά μου μαζί μου. Φύγαμε από τη Βόρεια Ακτή… έπεσε το ρεύμα», είπε ο Μομόα. «Είμαστε ασφαλείς προς το παρόν, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν είναι, οπότε στέλνουμε όλη μας την αγάπη».

«Η Βόρεια Ακτή είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ελπίζω λοιπόν όλοι να είναι ασφαλείς και να έχουν καταφέρει να φύγουν», πρόσθεσε o ηθοποιός.«Προσέχετε εκεί έξω».

«Αυτό σημαίνει αλόχα»

Ο Τζέισον Μομόα, που γεννήθηκε στη Χονολουλού, χαρακτήρισε την κατάσταση «τρελή», καθώς δημοσίευσε στο Instagram εικόνες από κοντά στο σπίτι του πατέρα του, καθώς και βίντεο με κατολισθήσεις και πεσμένα δέντρα.

Το συγκρότημα του Μομόα, οι ÖOF TATATÁ, επρόκειτο να εμφανιστεί στο Οάχου το Σαββατοκύριακο, αλλά το συγκρότημα έχει πλέον αναβάλει τη συναυλία του.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, ο Μόμοα και η σύντροφός του Άντρια Αρχόνα εμφανίζονται να επισκέπτονται το Zippy’s, μια δημοφιλή αλυσίδα εστιατορίων με έδρα τη Χαβάη, για να προσφέρουν βοήθεια σε μέλη της τοπικής κοινότητας που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

«Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν δύσκολες. Οι καταιγίδες, οι πλημμύρες και η συνεχής βροχή σε ολόκληρο το Οάχου έχουν επηρεάσει πολλούς από τους συνανθρώπους μας, ειδικά εκείνους που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες», έγραψε ο Μομόα στη λεζάντα του.

«Είδαμε οικογένειες να εκτοπίζονται, κοινότητες να αγωνίζονται και τους άστεγους γείτονές μας να πλήττονται περισσότερο από όλους. Περάσαμε λίγο χρόνο στη δυτική πλευρά, απλώς προσπαθώντας να δείξουμε αγάπη, να φέρουμε λίγο φαγητό και να υπενθυμίσουμε στην κοινότητά μας ότι σας βλέπουμε, ότι στέκουμε στο πλευρό σας και ότι δεν είστε μόνοι», συνέχισε.

«Αυτό σημαίνει αλόχα. To να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People