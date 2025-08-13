Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο

Ο ηθοποιός και παθιασμένος σέρφερ Τζέισον Μομόα μοιράστηκε πρόσφατα έναν ιδιαίτερα δραματικό–και καθοριστικό–επεισοδιακό στιγμιότυπο της ζωής του, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να «κόψει» μια για πάντα το κάπνισμα.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο podcast Smartless με τον Τζέισον Μπέιτμαν, το περιστατικό συνέβη το 2007, όταν βρισκόταν περίπου 12 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή του νησιού Maui στη Χαβάη, σε ένα διάσημο σημείο μεγάλων κυμάτων γνωστό ως «Jaws». Εκεί, ενώ έκανε μια μακρινή διαδρομή σε ανοικτή θάλασσα, το σκοινί του σερφ του κόπηκε, και βρέθηκε αντιμέτωπος με κύματα ύψους 3 μέτρων.

«Έτσι, βρέθηκα σε αυτή την τρελή θέση, και δεν μπορούσαν να με δουν, και είχα το κουπί μου, και το κούναγα, αλλά δεν μπορούσαν να με δουν. Και τα κύματα ήταν τόσο μεγάλα, που μου έβγαλαν τo σορτς, τόσο μεγάλα ήταν», είπε ο ηθοποιός.

«Είχα πεθάνει. Έχω δοκιμάσει ξανά και ξανά, αλλά δεν τα κατάφερα. Τα παράτησα.»

H στιγμή που όλα άλλαξαν

Στο κρίσιμο σημείο, όταν κάθε ελπίδα φαινόταν χαμένη, το πόδι του «βρήκε» έναν κοραλλιογενή ύφαλο – επιτρέποντάς του να πάρει μια αναπνοή και να παραμείνει εν ζωή. Τελικά, ένας φίλος τον εντόπισε και τον βοήθησε να επιβιώσει. Οι κυματοθραύστες και οι ισχυροί άνεμοι τούς ανάγκασαν να συνεχίσουν για αρκετά μέτρα ακόμη σε κατάσταση εξάντλησης, με τα πόδια του Τζέισον να αιμορραγούν, μέχρι να καταφέρουν να φτάσουν στην ακτή.

«Βάζω τα πόδια μου στα κοράλλια και βρίσκομαι κυριολεκτικά στη μέση του ωκεανού, και μόλις που μπορώ να βγάλω τα χείλη μου από το νερό για να αναπνεύσω και να ξεκουραστώ, αλλά έχω ήδη παραιτηθεί. Είναι σαν να έχεις ήδη παραιτηθεί και πεθάνει και να σου δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία».

Ο Μομόα σημείωσε ότι εκείνη τη δύσκολη στιγμή άρχισε να σκέφτεται την κόρη του, που ήταν τότε 3 μηνών, ενώ δεν μπορούσε να κουνήσει τα χέρια και τα πόδια του.

Το πιο αξιοσημείωτο όμως δεν είναι μόνο ο αγώνας επιβίωσης, αλλά η πνευματική «αναγέννηση» που ακολούθησε: «Τη στιγμή που βγήκα, δεν κάπνισα ποτέ ξανά», παραδέχτηκε.

Ο Μομόα είπε ότι πριν από αυτή την εμπειρία κάπνιζε δύο με τρία πακέτα τσιγάρα την ημέρα.

«Δεν μπορούσα να σταματήσω για τα παιδιά μου, δεν μπορούσα να σταματήσω για την πρώην μου, δεν μπορούσα να σταματήσω το κάπνισμα», είπε.

Το τραυματικό περιστατικό επανήλθε στο προσκήνιο καθώς ο Μομόα βρίσκεται σε προώθηση της νέας σειράς Chief of War στο Apple TV+ στην οποία πρωταγωνιστεί, μια δραματική παραγωγή που περιγράφει την ενοποίηση των νησιών της Χαβάης μέσα από την οπτική των αυτόχθονων.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @prideofgypsies