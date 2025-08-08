Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;
Η σειρά Chief of War, ένα δραματικό ιστορικό έπος για την ενοποίηση της Χαβάης στα τέλη του 18ου αιώνα με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ξεκίνησε να προβάλλεται στις 1 Αυγούστου 2025 στο Apple TV+ . Παρόλο που η υπόθεση αφορά αποκλειστικά τη Χαβάη, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ζηλανδία. Γιατί όμως;
Οικονομικοί παράγοντες
Σύμφωνα με άρθρο του Conversation, το μεγαλύτερο εμπόδιο εδώ είναι τα χαμηλά και περιορισμένα φορολογικά κίνητρα της Χαβάης. Η πολιτεία προσφέρει μόλις 22–27 % επιστροφή κόστους, με ανώτατο όριο 50 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Αντιθέτως, η Νέα Ζηλανδία προσφέρει 20–25 % επιστροφή, με επιπλέον 5 % μπόνους, χωρίς σχετικό ανώτατο όριο.
Για μια παραγωγή με προϋπολογισμό ύψους 340 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως το Chief of War, το επιπλέον χρηματοοικονομικό όφελος στη Νέα Ζηλανδία είναι καθοριστικό, αναφέρει ο Ντάνκαν Κέιλαρντ, μεταδιδακτορικός ερευνητής της σχολής Επικοινωνιακών Σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Ώκλαντ, στο άρθρο.
Επιπλέον, η Νέα Ζηλανδία διαθέτει ώριμες υποδομές παραγωγής, έμπειρα συνεργεία και συνθήκες που προάγουν μεγάλης κλίμακας κινηματογραφικές παραγωγές—μια παράμετρος όπου η Χαβάη υπολείπεται κατά πολύ.
Ο πολιτισμός
Παρά την επιλογή άλλης χώρας ως κύριου τόπου γυρισμάτων, η σειρά διακρίνεται για τη δέσμευσή της στην αυθεντικότητα: χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά την χαβανέζικη γλώσσα, απασχολεί πολύ γηγενές καστ της Πολυνησίας, ενώ συνεργάστηκε με οργανισμούς όπως η Awaiaulu για την ακρίβεια της γλώσσας, καθώς και πολιτιστικούς συμβούλους σε κάθε επίπεδο παραγωγής.
Φυσικά τοπία και αισθητική
Η παραγωγή έλαβε χώρα σε τοποθεσίες της Νέας Ζηλανδίας, όπως στον Κόλπο των Νησιών, ο οποίος λειτούργησε ως υποκατάστατο για τον 18ο αιώνα στη Χαβάη. Επιπλέον, γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα ηφαιστειακά πεδία της Καλαπάνα—έναν τόπο με έντονη οπτική και πολιτισμική σημασία—παρότι στην πραγματικότητα η ηφαιστειακή δραστηριότητα της Μάουνα Λόα έτυχε να σημειωθεί εκείνη την περίοδο.
Η κρίση της βιομηχανίας κινηματογράφου της Χαβάης
Η σειρά ήρθε σε μια εποχή όπου η βιομηχανία κινηματογράφου της Χαβάης βρίσκεται σε βαθιά κρίση: η παραγωγή ταινιών και σειρών έχει σχεδόν σταματήσει, ενώ επαγγελματίες του χώρου αναγκάζονται να στραφούν σε άλλες εργασίες — όπως ντελίβερι ή οδηγούς μέσω πλατφορμών — για να επιβιώσουν. Ο Τζέισον Μομόα έχει διαχρονικά στηρίξει νόμους για την αύξηση των φορολογικών κινήτρων στη Χαβάη, χωρίς ωστόσο να έχουν περάσει.
Ελπίδα για μελλοντική αναγέννηση
Παρά τα προβλήματα, νέες προσπάθειες λαμβάνουν χώρα μέσω πρωτοβουλιών όπως η Hawaii Film Alliance, που στοχεύουν στη βελτίωση των φορολογικών κινήτρων και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, με ελπίδα ότι – ίσως – μια μελλοντική σεζόν του Chief of War θα μπορούσε να γυριστεί εντός Χαβάης, προσφέροντας ώθηση για αναγέννηση του χώρου.
