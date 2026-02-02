magazin
Ο Τζέισον Μομόα συγκρίνει το τηλεοπτικό του ξεκίνημα με το «να πηγαίνεις στο κολέγιο»
Fizz 02 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Ο Τζέισον Μομόα συγκρίνει το τηλεοπτικό του ξεκίνημα με το «να πηγαίνεις στο κολέγιο»

Κατά την προώθηση της νέας του ταινίας, The Wrecking Crew, ο Τζέισον Μομόα αναπόλησε όλα όσα έμαθε, ενώ δούλευε στην σειρά «Stargate Atlantis».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Τζέισον Μομόα εξακολουθεί να αναπολεί με νοσταλγία την τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Stargate Atlantis» – η οποία σηματοδότησε την αρχή της καριέρας του.

Κατά την προώθηση της νέας του ταινίας, The Wrecking Crew, ο ηθοποιός αναπόλησε όλα όσα έμαθε, ενώ δούλευε στην σειρά στα 20 του χρόνια.

«Το Stargate Atlantis ήταν σαν να πήγαινα στο κολέγιο, για να πω την αλήθεια. Ήταν τέσσερα χρόνια της ζωής μου — γυρίζεις 22 επεισόδια, που διαρκούν περίπου εννέα μήνες το χρόνο, και είσαι σχεδόν αφοσιωμένος σε αυτό», είπε στο MovieZine, προσθέτοντας ότι χρειάστηκε περίπου «μιάμιση εβδομάδα» για να γυριστεί κάθε επεισόδιο.

«Βλέπεις πραγματικά πώς κινούνται όλα. Κινούνται πολύ γρήγορα», είπε.

«Ήταν σαν να ήμουν στο κολέγιο»

Ο Τζέισον Μομόα εξήγησε πώς η σειρά τον προετοίμασε για να γίνει σταρ των ταινιών δράσης, δεδομένης της φυσικής κατάστασης που απαιτούσε ο ρόλος του ως Ronon Dex.

«Όσον αφορά τη δράση, τότε ήταν που πραγματικά έκανα τα πρώτα μου βήματα. Οι συντονιστές των ακροβατικών μας ήταν καταπληκτικοί. Είμαστε όλοι φίλοι και μέχρι σήμερα είμαι πολύ κοντά με μερικούς από αυτούς», μοιράστηκε.

Φωτογραφία: Oι Πολ ΜακΓκίλιον και Τζέισον Μομόα στο Stargate: Atlantis (2004) | IMDb

«Ήταν σαν να ήμουν στο κολέγιο και μετά από αυτό άρχισα να γράφω τα δικά μου σενάρια… μου έδωσε χρόνο να ωριμάσω ως ηθοποιός και φυσικά να μάθω όλα όσα ήθελα να κάνω ως κασκαντέρ, όπως ταινίες σαμουράι και όλα αυτά που αγαπούσα όταν ήμουν παιδί».

«Το βάρος της ευθύνης δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο σε μια ταινία μεγάλου μήκους», μοιράστηκε σχετικά με την ελευθερία που απολάμβανε στα γυρίσματα της σειράς «Stargate Atlantis».

«Ήταν πραγματικά μια σημαντική και όμορφη περίοδος της ζωής μου, κατά την οποία έμαθα πολλά πράγματα και έκανα λάθη. Πέρασα υπέροχα», πρόσθεσε.

«Μου στάθηκαν σε όλα και αγαπούν τον Ronon»

Ο Τζέισον Μομόα τρέφει άπλετο σεβασμό και για τους θαυμαστές της σειράς – τους οποίους, όπως είπε, εξακολουθεί να «λατρεύει».

«Μου στάθηκαν σε όλα και αγαπούν τον Ronon… και η κοινότητα της επιστημονικής φαντασίας ήταν απλά η καλύτερη και πάντα με βοηθούσε και με υποστήριζε. Τους σέβομαι πραγματικά, τους αγαπώ και τους εκτιμώ», μοιράστηκε ο ηθοποιός.

Η σειρά προβλήθηκε για πέντε σεζόν από το 2004 έως το 2009.

Εκτός από τον Μομόα, ο οποίος εντάχθηκε στο καστ κατά τη διάρκεια της 2ης σεζόν το 2005, στο καστ συμμετείχαν οι Τζο Φλάνιγκαν, Τόρι Χίγκινσον, Ρέιτσελ Λουτρέλ, Rainbow Sun Francks και Ντέιβιντ Χιούλετ.

*Με πληροφορίες από: People

Wall Street
Wall Street: Εβδομάδα κερδών και στοιχεία απασχόλησης – Πώς θα «τεστάρουν» τις μετοχές

Wall Street: Εβδομάδα κερδών και στοιχεία απασχόλησης – Πώς θα «τεστάρουν» τις μετοχές

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;
Βία και bots 01.02.26

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;

Ο Τομ Κρουζ, ο σταρ που ταύτισε το όνομά του με την αγάπη για τη βρετανική κουλτούρα και την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, πήρε την ξαφνική απόφαση να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Knightsbridge

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»
«Το μυστικό» 01.02.26

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» το 2001, είναι παντρεμένοι από το 2002 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Σύνταξη
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
4 διαφορετικές γυναίκες 01.02.26

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ, o Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά επιπλέον των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο
Παλιά ιστορία 01.02.26

Κάτια Δανδουλάκη - Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Αποφάσεις 01.02.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
Όνειδος 31.01.26

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Μαύρο χιούμορ 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Πρόστιμα - φωτιά 02.02.26

Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια

Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Ναταλία Διονυσιώτη
Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;
«Θεωρία του τρελού» 02.02.26

Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;

Η «θεωρία του τρελού» φαίνεται να είναι μια από τις αγαπημένες στρατηγικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τι συμβαίνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προεδρικές εκλογές 02.02.26

Για νίκη από τον πρώτο γύρο πάει η δεξιά Φερνάντες στην Κόστα Ρίκα

Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.

Σύνταξη
Ιράν: Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ για επιδίωξη συμφωνίας με την Τεχεράνη
Διεθνής Οικονομία 02.02.26

Ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Το Ιράν θα χρειαστεί να ξεπεράσει τη δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ για να διεξαχθούν συνομιλίες, λέει ο Αραγτσί
Αμπάς Αραγτσί 02.02.26

Αναζητείται εμπιστοσύνη για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις» δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βενεζουέλα και Δομινικανή Δημοκρατία αποκαθιστούν τις προξενικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές συνδέσεις
Ορμητήριο των ΗΠΑ 02.02.26

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τώρα τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις οποίες είχε διακόψει επειδή το Σάντο Ντομίνγκο επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κλείνει το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση
Διετής ανακαίνιση 02.02.26

Ο Τραμπ κλείνει τώρα το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον

Το Κέντρο Κένεντι Ουάσιγκτον θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για διάστημα «περίπου δυο ετών» ώστε να ανακαινιστεί, ανακοινώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Κολομβία: Πεθαίνει από πνιγμό ο υπ’ αριθμόν 2 του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών
Κολομβία 02.02.26

Πεθαίνει από πνιγμό ο δεύτερος τη τάξει της Clan del Golfo

Πέθανε από πνιγμό ο βαρόνος ναρκωτικών Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, δεύτερος της τάξει της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, τον οποίο καταζητούσαν και οι αρχές των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2) έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα. - «Έρχομαι στον Ολυμπιακό για να σκοράρω πολλά γκολ»», τόνισε στις δηλώσεις του.

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, απάντησε στον Μάριο Ηλιόπουλο και αποκάλυψε όσα έγιναν στο… τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύνταξη
Το Μεξικό θα στείλει τρόφιμα στην Κούβα – Και ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία» με την υπό πίεση Αβάνα
Για ανθρωπιστικούς λόγους 02.02.26

Το Μεξικό θα στείλει τρόφιμα στην Κούβα – Και ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία» με την υπό πίεση Αβάνα

Ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα θα στείλει το Μεξικό στην Κούβα, ανακοίνωσε η πρόεδρός του. Η Κλάουντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι κάνει διπλωματικές ενέργειες για την παράδοση πετρελαίου.

Σύνταξη
Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»

Αυτές είναι οι δηλώσεις που έκανε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, λίγο μετά το «ντου» στον αγωνιστικό χώρο και τον προπηλακισμό του διαιτητή Ντάνι Μάκελι, στο φινάλε του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη
On Field 02.02.26

Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη

Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στα βαθιά από την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα κι έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήρε εξτρέμ που θα κάνει την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Καρυστιανού βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό
Για τα Ίμια 02.02.26

Η Καρυστιανού βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό

Με ανάρτηση για τα 30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, η Μαρία Καρυστιανού κάνει τη δεύτερη απόπειρα να μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Επιμένει σε εθνικοπατριωτικές κορώνες και προσέγγιση των θεμάτων με επικίνδυνη απλοϊκότητα, στοχεύοντας προφανώς στα εθνικιστικά αντανακλαστικά συγκεκριμένου ακροατηρίου.

Σύνταξη
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
