Ο Τζέισον Μομόα συγκρίνει το τηλεοπτικό του ξεκίνημα με το «να πηγαίνεις στο κολέγιο»

Ο Τζέισον Μομόα εξακολουθεί να αναπολεί με νοσταλγία την τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας «Stargate Atlantis» – η οποία σηματοδότησε την αρχή της καριέρας του.

Κατά την προώθηση της νέας του ταινίας, The Wrecking Crew, ο ηθοποιός αναπόλησε όλα όσα έμαθε, ενώ δούλευε στην σειρά στα 20 του χρόνια.

«Το Stargate Atlantis ήταν σαν να πήγαινα στο κολέγιο, για να πω την αλήθεια. Ήταν τέσσερα χρόνια της ζωής μου — γυρίζεις 22 επεισόδια, που διαρκούν περίπου εννέα μήνες το χρόνο, και είσαι σχεδόν αφοσιωμένος σε αυτό», είπε στο MovieZine, προσθέτοντας ότι χρειάστηκε περίπου «μιάμιση εβδομάδα» για να γυριστεί κάθε επεισόδιο.

«Βλέπεις πραγματικά πώς κινούνται όλα. Κινούνται πολύ γρήγορα», είπε.

«Ήταν σαν να ήμουν στο κολέγιο»

Ο Τζέισον Μομόα εξήγησε πώς η σειρά τον προετοίμασε για να γίνει σταρ των ταινιών δράσης, δεδομένης της φυσικής κατάστασης που απαιτούσε ο ρόλος του ως Ronon Dex.

«Όσον αφορά τη δράση, τότε ήταν που πραγματικά έκανα τα πρώτα μου βήματα. Οι συντονιστές των ακροβατικών μας ήταν καταπληκτικοί. Είμαστε όλοι φίλοι και μέχρι σήμερα είμαι πολύ κοντά με μερικούς από αυτούς», μοιράστηκε.

«Ήταν σαν να ήμουν στο κολέγιο και μετά από αυτό άρχισα να γράφω τα δικά μου σενάρια… μου έδωσε χρόνο να ωριμάσω ως ηθοποιός και φυσικά να μάθω όλα όσα ήθελα να κάνω ως κασκαντέρ, όπως ταινίες σαμουράι και όλα αυτά που αγαπούσα όταν ήμουν παιδί».

«Το βάρος της ευθύνης δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο σε μια ταινία μεγάλου μήκους», μοιράστηκε σχετικά με την ελευθερία που απολάμβανε στα γυρίσματα της σειράς «Stargate Atlantis».

«Ήταν πραγματικά μια σημαντική και όμορφη περίοδος της ζωής μου, κατά την οποία έμαθα πολλά πράγματα και έκανα λάθη. Πέρασα υπέροχα», πρόσθεσε.

«Μου στάθηκαν σε όλα και αγαπούν τον Ronon»

Ο Τζέισον Μομόα τρέφει άπλετο σεβασμό και για τους θαυμαστές της σειράς – τους οποίους, όπως είπε, εξακολουθεί να «λατρεύει».

«Μου στάθηκαν σε όλα και αγαπούν τον Ronon… και η κοινότητα της επιστημονικής φαντασίας ήταν απλά η καλύτερη και πάντα με βοηθούσε και με υποστήριζε. Τους σέβομαι πραγματικά, τους αγαπώ και τους εκτιμώ», μοιράστηκε ο ηθοποιός.

Η σειρά προβλήθηκε για πέντε σεζόν από το 2004 έως το 2009.

Εκτός από τον Μομόα, ο οποίος εντάχθηκε στο καστ κατά τη διάρκεια της 2ης σεζόν το 2005, στο καστ συμμετείχαν οι Τζο Φλάνιγκαν, Τόρι Χίγκινσον, Ρέιτσελ Λουτρέλ, Rainbow Sun Francks και Ντέιβιντ Χιούλετ.

