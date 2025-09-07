Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας
Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.
Ο Τζέισον Μομόα έλαβε πραγματικά τα δυνατά του σε ό,τι είχε να κάνει με το στάιλινγκ και το ροζ χρώμα. Ο ηθοποιός του Aquaman, 46 ετών, έδειχνε τόσο σίγουρος όσο ποτέ, καθώς πόζαρε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, In the Hand of Dante.
Για τη φωτογράφιση, ο ηθοποιός φόρεσε ροζ από την κορυφή ως τα νύχια – κυριολεκτικά.
Ο Μομόα πόζαρε με ένα ροζ κοστούμι σε χαλαρή γραμμή, συνδυασμένο με ροζ Birkenstock της ίδιας απόχρωσης. Αλλά η αγάπη του για το ροζ δεν τελείωσε εκεί -φρόντισε με κάθε τρόπο να αναδείξει και τα φρεσκοβαμμένα ροζ νύχια των ποδιών του.
Ο έφηβος γιος
Ο ίδιος ανέβασε την εμφάνισή του στις ιστορίες του στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι μόλις είχε φτάσει στη Βενετία μετά από μια εξάωρη πτήση για την τελευταία προσθήκη του Dune. Ο 16χρονος γιος του Νακόα Γουλφ Μομόα έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα για τον ρόλο του ως ο χαρακτήρας Λέτο ΙΙ (γιος του Πολ Ατρείδης του Τιμοτέ Σαλαμέ και της Τσάνι της Ζεντάγια) στο επερχόμενο Dune: Part Three.
Ο Μομόα εμφανίστηκε στο Dune του 2021: Part One, πρωταγωνιστώντας ως Ντάνκαν Αϊντάχο, ενώ αναμένεται να επαναλάβει το ρόλο του στην τρίτη ταινία του franchise (μένει να δούμε με ποιον τρόπο μιας και ο ήρωας που υποδυόταν είχε σκοτωθεί).
«Έχω τα Birkenstock μου και τα άσχημα δάχτυλα των ποδιών μου, αλλά είναι βαμμένα!» είπε ο Μομόα καθώς τράβαγε ένα βίντεο για τα Instagram Stories του
Όλα ροζ
Ο Νακόα Γουλφ συνόδευσε τον πατέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αργότερα εμφανίστηκε σε χαρούμενα πλάνα με τον Μομόα και άλλα μέλη της οικογένειας.
Ο έφηβος, τον οποίο ο Μομόα απέκτησε με την ηθοποιό Λίζα Μπονέ, συντονίστηκε με τον μπαμπά του φορώντας ένα ροζ και μαύρο κοντομάνικο πουκάμισο με λουλούδια και ένα μαύρο παντελόνι.
Ωστόσο, σε αντίθεση με τον πρωταγωνιστή του Chief of War, ο Νακόα Γουλφ επέλεξε να μην έχει εμφανή τα δάχτυλα των ποδιών του.
«Έχω τα Birkenstock μου και τα άσχημα δάχτυλα των ποδιών μου, αλλά είναι βαμμένα!» είπε ο Μομόα καθώς τράβαγε ένα βίντεο για τα Instagram Stories του, ενώ περίμενε να περπατήσει στο κόκκινο χαλί. Αφού έδειξε τα δάχτυλα των ποδιών του στην κάμερά του, επανέφερε την προσοχή στον γιο του.
«Γούλφι!» είπε, καλώντας τον κοντά του. «Σ’ αγαπώ».
«Κι εγώ σ’ αγαπώ!» είπε ο έφηβος, δίνοντας ένα φιλί στον διάσημο πατέρα του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στα βήματα του πατέρα του
Πριν από την πρεμιέρα, ο ηθοποιός του Game of Thrones έλεγε με ενθουσιασμό ότι βλέπει τον γιο του να ακολουθεί τα βήματά του.
«Κάνω το f—— Dune με τον γιο μου αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο Μομόα στο επεισόδιο της 11ης Αυγούστου του podcast SmartLess. «Ήταν η πρεμιέρα του Chief of War, πετάξαμε στη Χαβάη, νομίζω 18 Ιουλίου, μπήκαμε στο αεροπλάνο εκείνο το βράδυ… προσγειωθήκαμε στις 19 του μηνός. Τα 18α γενέθλια της κόρης μου ήταν στις 20 του μήνα. Πετάξαμε πίσω στις 21 του μήνα… προσγειωθήκαμε στη Βουδαπέστη στις 22 του μηνός. Πήγε στη δουλειά στις 23…
»Στην πρώτη του σκηνή, καθόμουν εκεί και φόραγα το παντελόνι μου… Είναι με τη Ζεντάγια… και λέω μέσα μου ‘το μωρό μου, έγινε 16 ετών’. Και απλά έπαιξε απίθανα… έκλαψα.. είμαι τόσο περήφανος γι’ αυτόν».
Το In the Hand of Dante είναι ένα αστυνομικό θρίλερ του σκηνοθέτη Τζούλιαν Σνάμπελ, και ακολουθεί την ιστορία «ενός χειρόγραφου του ποιήματος του Δάντη Αλιγκιέρι της Θείας Κωμωδίας, που παίρνει το δρόμο του από έναν ιερέα σε ένα αφεντικό της μαφίας στη Νέα Υόρκη» σύμφωνα με τη σύνοψη.
Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Όσκαρ Άιζακ, Γκαλ Γκαντότ, Μάρτιν Σκορσέζε, Τζέραλντ Μπάτλερ και Αλ Πατσίνο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
*Με στοιχεία από people.com
