Η Αμάντα Πιτ αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο κείμενο για το περιοδικό The New Yorker, η ηθοποιός Αμάντα Πιτ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Something’s Gotta Give» πραγματοποιούσε δύο φορές το χρόνο προληπτικούς ελέγχους και έτσι, ήταν προετοιμασμένη για μια ακόμη εξέταση ρουτίνας.

«Η γιατρός Κ. συνήθως μου μιλούσε ενώ με εξέταζε, αλλά αυτή τη φορά έμεινε σιωπηλή», έγραψε η Πιτ. «Μου είπε ότι δεν της άρεσε κάτι που είδε στο υπερηχογράφημα και ήθελε να κάνει βιοψία. Μετά την διαδικασία, είπε ότι θα πήγαινε το δείγμα στο Cedars-Sinai και θα το παρέδιδε προσωπικά στο Παθολογικό Τμήμα. Τότε κατάλαβα».

«Θα νόμιζες ότι μόλις είχα πάρει έκσταση»

Αφού μια εξέταση αποκάλυψε έναν μικρό όγκο, η Αμάντα Πιτ ενημερώθηκε ότι θα χρειαζόταν μια μαγνητική τομογραφία και ότι περαιτέρω εξετάσεις θα αποκάλυπταν την κατάσταση.

Η Πιτ ανέφερε ότι περίμενε με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεών της μαζί με τον σύζυγό της, τον συνδημιουργό του «Game of Thrones» Ντέιβιντ Μπένιοφ.

«Θα νόμιζες ότι μόλις είχα πάρει έκσταση», θυμήθηκε η Πιτ, αναφερόμενη στη στιγμή που έμαθε ότι οι εξετάσεις της έδειξαν ότι υπήρχαν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη θεραπεία.

«Ήμουν πιο ευτυχισμένη από ό,τι πριν τη διάγνωση, όταν ήμουν απλά ένας άνθρωπος που δεν είχε καρκίνο. Αλλά μετά από περίπου δέκα λεπτά θυμήθηκα ότι χρειαζόμουν ακόμα τη μαγνητική τομογραφία και επανήλθα στον αρχικό τρόμο. Άρχιζα να συνειδητοποιώ ότι οι διαγνώσεις καρκίνου έρχονται σταδιακά», προσθέτει.

Ενώ η επακόλουθη μαγνητική τομογραφία δεν έδειξε εξάπλωση στους λεμφαδένες, ένας ακτινολόγος ανακάλυψε ένα δεύτερο όγκο στον ίδιο μαστό, είπε η Πιτ. Ως εκ τούτου, η προγραμματισμένη μαστεκτομή της αναβλήθηκε και ζητήθηκε βιοψία.

Ο όγκος αποδείχθηκε καλοήθης, πράγμα που σήμαινε ότι η θεραπεία απαιτούσε ακτινοθεραπεία αντί για διπλή μαστεκτομή ή χημειοθεραπεία.

Στο άρθρο της, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Your Friends & Neighbors» σημείωσε επίσης ότι ο καρκίνος του μαστού της βρίσκεται στο στάδιο Ι.

Η ηθοποιός, η οποία είχε χάσει τον μπαμπά της λίγο καιρό πριν, ανέφερε ότι δεν είχε τη δύναμη να αποκαλύψει στη μητέρα της, η οποία έπασχε από νόσο του Πάρκινσον σε προχωρημένο στάδιο, τον θάνατο του πατέρα της ή τη δική της διάγνωση.

«Με αναγνώριζε ακόμα και μερικές φορές απαντούσε ‘ναι’ ή ‘όχι’ στις ερωτήσεις μου, αλλά πάντα επέστρεφε σε ένα κενό βλέμμα».

*Με πληροφορίες από: Deadline & USA Today