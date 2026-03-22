Η Αμάντα Πιτ αποκαλύπτει ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Fizz 22 Μαρτίου 2026, 23:30

Η ηθοποιός Αμάντα Πιτ ανέφερε σε άρθρο της στο New Yorker ότι δεν βρήκε τη δύναμη να αποκαλύψει τη διάγνωση στη μητέρα της, η οποία έπασχε από νόσο του Πάρκινσον.

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Ο κανόνας ύπνου 7:1 αλλάζει το παιχνίδι της μακροζωίας

Σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο κείμενο για το περιοδικό The New Yorker, η ηθοποιός Αμάντα Πιτ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Something’s Gotta Give» πραγματοποιούσε δύο φορές το χρόνο προληπτικούς ελέγχους και έτσι, ήταν προετοιμασμένη για μια ακόμη εξέταση ρουτίνας.

«Η γιατρός Κ. συνήθως μου μιλούσε ενώ με εξέταζε, αλλά αυτή τη φορά έμεινε σιωπηλή», έγραψε η Πιτ. «Μου είπε ότι δεν της άρεσε κάτι που είδε στο υπερηχογράφημα και ήθελε να κάνει βιοψία. Μετά την διαδικασία, είπε ότι θα πήγαινε το δείγμα στο Cedars-Sinai και θα το παρέδιδε προσωπικά στο Παθολογικό Τμήμα. Τότε κατάλαβα».

«Θα νόμιζες ότι μόλις είχα πάρει έκσταση»

Αφού μια εξέταση αποκάλυψε έναν μικρό όγκο, η Αμάντα Πιτ ενημερώθηκε ότι θα χρειαζόταν μια μαγνητική τομογραφία και ότι περαιτέρω εξετάσεις θα αποκάλυπταν την κατάσταση.

Η Πιτ ανέφερε ότι περίμενε με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεών της μαζί με τον σύζυγό της, τον συνδημιουργό του «Game of Thrones» Ντέιβιντ Μπένιοφ.

«Θα νόμιζες ότι μόλις είχα πάρει έκσταση», θυμήθηκε η Πιτ, αναφερόμενη στη στιγμή που έμαθε ότι οι εξετάσεις της έδειξαν ότι υπήρχαν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη θεραπεία.

«Ήμουν πιο ευτυχισμένη από ό,τι πριν τη διάγνωση, όταν ήμουν απλά ένας άνθρωπος που δεν είχε καρκίνο. Αλλά μετά από περίπου δέκα λεπτά θυμήθηκα ότι χρειαζόμουν ακόμα τη μαγνητική τομογραφία και επανήλθα στον αρχικό τρόμο. Άρχιζα να συνειδητοποιώ ότι οι διαγνώσεις καρκίνου έρχονται σταδιακά», προσθέτει.

Ενώ η επακόλουθη μαγνητική τομογραφία δεν έδειξε εξάπλωση στους λεμφαδένες, ένας ακτινολόγος ανακάλυψε ένα δεύτερο όγκο στον ίδιο μαστό, είπε η Πιτ. Ως εκ τούτου, η προγραμματισμένη μαστεκτομή της αναβλήθηκε και ζητήθηκε βιοψία.

Ο όγκος αποδείχθηκε καλοήθης, πράγμα που σήμαινε ότι η θεραπεία απαιτούσε ακτινοθεραπεία αντί για διπλή μαστεκτομή ή χημειοθεραπεία.

Στο άρθρο της, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Your Friends & Neighbors» σημείωσε επίσης ότι ο καρκίνος του μαστού της βρίσκεται στο στάδιο Ι.

Η ηθοποιός, η οποία είχε χάσει τον μπαμπά της λίγο καιρό πριν, ανέφερε ότι δεν είχε τη δύναμη να αποκαλύψει στη μητέρα της, η οποία έπασχε από νόσο του Πάρκινσον σε προχωρημένο στάδιο, τον θάνατο του πατέρα της ή τη δική της διάγνωση.

«Με αναγνώριζε ακόμα και μερικές φορές απαντούσε ‘ναι’ ή ‘όχι’ στις ερωτήσεις μου, αλλά πάντα επέστρεφε σε ένα κενό βλέμμα».

*Με πληροφορίες από: Deadline & USA Today

Η Αμερικανίδα κόρη του πρίγκιπα Αλβέρτου – Αυτός την αναγνώρισε στα 14, αυτή έβαλε τους όρους της
«Από τότε που ήμουν μικρή, η μητέρα μου με έκανε να συνειδητοποιήσω από πού καταγόταν ο πατέρας μου και από πού προέρχομαι εγώ», λέει η Τζάζμιν Γκριμάλντι, κόρη εκτός γάμου του Αλβέρτου του Μονακό.

Οι ιντερνετικοί επικριτές έχουν κάνει άπλετο κακό στον Μπάρι Κίογκαν
«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ο μικρός μου γιος θα πρέπει να διαβάσει όλα αυτά τα πράγματα όταν μεγαλώσει», δήλωσε πρόσφατα ο Μπάρι Κίογκαν, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται στο διαδίκτυο.

Ο αιώνιος γρίφος του Κερτ Κομπέιν – Το σημείωμα αυτοκτονίας είναι πλαστό
Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν βαθαίνει, καθώς νέα ανάλυση γραφικού χαρακτήρα υποδεικνύει ότι το σημείωμα αυτοκτονίας που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος είναι πλαστό.

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Γρηγορίου: «Δεν μπορούμε να σκοράρουμε, επαναλαμβανόμενη σύμπτωση παύει να είναι σύμπτωση»
Ο Μιχάλης Γρηγορίου παραδέχθηκε μετά την ήττα του Άρη από τον ΟΦΗ πως η ομάδα του αδυνατεί να βρει τρόπο να σκοράρει, ακόμη κι όταν πραγματοποιεί πολλές τελικές.

Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Γυναίκες στη φυλακή λόγω φτώχειας
Περίπου το 5% των κρατουμένων στις γερμανικές φυλακές είναι γυναίκες - συχνά λόγω μικροπαραβάσεων. Μία υπηρεσία της καθολικής εκκλησίας επιχειρεί να δώσει λύση.

MME Ισπανίας: «Θέμα ωρών η απόλυση του Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
Ο Ματίας Αλμέιδα φαίνεται πως διανύει τις τελευταίες του ώρες στον πάγκο της Σεβίλλης, καθώς όπως γράφουν στην Ισπανία οι ιθύνοντες των Ανδαλουσιάνων έχουν πάρει την απόφαση να τον απολύσουν.

Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

«Τα κεφάλια… μέσα» – Η κρίση «φρενάρει» τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Η άνοδος σε ενέργεια, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση πιέζει ρευστότητα και περιθώρια κέρδους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Στροφή σε πιο συντηρητική στάση 

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 29η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Super League: Πότε είναι η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος
Δείτε για πότε είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Super League μετά την ολοκλήρωση και των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους Βοιωτούς, εκτός πλέι οφ οι Περιστεριώτες (vid)
Ο Λεβαδειακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από έξι ματς. Στα πλέι άουτ οι Περιστεριώτες.

Άρης – ΟΦΗ 0-2: Με φόρα στα πλέι οφ οι Κρητικοί, σε «τέλμα» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ο ΟΦΗ ήταν η καλύτερη ομάδα στο Βικελίδης κι έτσι νίκησε τον κακό Άρη με 2-0 για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Κρητικοί και Θεσσαλονικείς θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ του 5-8.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι αλλάζει στις επικουρικές συντάξεις
Επιχειρείται να μπει τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία προσδιορισμού αρμοδιότητας μεταξύ των πρώην ταμείων, η οποία σήμερα αποτελεί βασική αιτία καθυστερήσεων στην απονομή των επικουρικών.

Αστέρας AKTOR-Παναθηναϊκός 1-2: Πάει στα Play Offs με ελπίδες για καλύτερη κατάταξη (vid)
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 τον Αστέρα και μετά τις απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, ελπίζει ξανά σε καλύτερη κατάταξη στα Play Offs. Σκόραραν με πέναλτι οι Ζαρουρί και Τεττέη, αυτογκόλ ο Ίνγκασον.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

