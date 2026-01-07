«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του podcast KissFAQ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, ο πρώην ντράμερ και συνιδρυτής των KISS, Πίτερ Κρις, μίλησε για το πόσο «ευτυχισμένος» ήταν όταν έμαθε ότι είχε θεραπευτεί από τον καρκίνο του μαστού, περιγράφοντας τη δοκιμασία του με την ασθένεια ως «θαύμα».

Αφού ο Κρις, που σήμερα είναι 80 ετών, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008, είπε ότι προσευχήθηκε «πολύ, πολύ σκληρά» και πέρασε περισσότερο χρόνο «στην εκκλησία από τον ίδιο τον πάστορα».

«Προσευχήθηκα πραγματικά σκληρά»

«Πριν από λίγο καιρό είχα καρκίνο του μαστού και προσευχήθηκα», είπε, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ θρήσκος άνθρωπος».

«Προσευχήθηκα πραγματικά σκληρά και ο Θεός μου χάρισε ένα θαύμα. Και ένιωσα… και δεν σας κοροϊδεύω… ότι μπορούσα πραγματικά να περπατήσω πάνω στο νερό».

Αυτό τον ενέπνευσε να γράψει το «Walking on Water», ένα από τα «αγαπημένα του τραγούδια» από το ομώνυμο άλμπουμ του 2025, που αντανακλά τον αγώνα του με τον καρκίνο.

«Άνδρες με καρκίνο του μαστού»

«Έχετε δει ποτέ την ταινία Being There του 1979, με τον Τσόνσι Γκάρντινερ; Στο τέλος περπατάει πάνω στο νερό και καταλαβαίνεις ότι είναι άγγελος. Λατρεύω αυτή την ταινία. Και ένιωσα έτσι», είπε ο Κρις, ενώ πρόσθεσε ότι η διάγνωση ότι ελευθερώθηκε από τον καρκίνο ήταν «μια τεράστια ανακούφιση, μια τεράστια χαρά».

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που θεραπεύτηκα. Και έτσι ήθελα να γράψω ένα θρησκευτικό τραγούδι και ήθελα να γράψω για την εμπειρία που ένιωθα μέσα μου, γιατί πάντα τραγουδάω από την καρδιά» είπε ο Κρις.

«Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο βγαίνω έξω και μαζεύω χρήματα για τους άνδρες με καρκίνο του μαστού» σημείωσε.

Παρά το γεγονός ότι είναι 80 ετών, ο Κρις είπε ότι δεν θα σταματήσει να κάνει μουσική.

«Δεν θα σταματήσω ποτέ, φίλε» είπε. «Δεν θα σταματήσω μέχρι να με βάλουν στο φέρετρο. Θα συνεχίσω μέχρι να… Η μουσική είναι ένα δώρο από τον Θεό».

Ο Κρις ήταν μέλος των KISS από το 1973 έως το 1980 και επανενώθηκε με το συγκρότημα από το 1995 έως το 2000. Επέστρεψε για λίγο στο συγκρότημα το 2003 και αποχώρησε για τελευταία φορά το 2004.

«Πιο σκληρή αγάπη»

Τον Νοέμβριο του 2025, ο μπασίστας του συγκροτήματος, Τζιν Σίμονς μίλησε ανοιχτά για το τι θα είχε κάνει διαφορετικά όσον αφορά τη σχέση του με τον Κρις κατά τη διάρκεια του KISS Kruise στο Λας Βέγκας.

«Αν μετανιώνω για κάτι, το ορκίζομαι στον Θεό, είναι ότι μερικές φορές — και νομίζω ότι όλοι περνάμε από αυτό που και που — εύχομαι να ήμασταν πιο έξυπνοι και ικανότεροι στο να βοηθήσουμε τον Ας Φρίλι και τον Πίτερ Κρις να έχουν καλύτερη ζωή», είπε ο Σίμονς, 76 ετών, εκείνη την εποχή.

Σημείωσε, επίσης, ότι όλα τα μέλη της μπάντας ήταν «ένοχα» που δεν αντιμετώπιζαν σωστά τα προβλήματα για να αποφύγουν τις εκρήξεις, και είπε ότι ευχόταν να είχε «εφαρμόσει πιο σκληρή αγάπη» με τους ανθρώπους που αγαπούσε στο παρελθόν.

Αρχική Φωτό: Ο Πίτερ Κρις το 1974