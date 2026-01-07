magazin
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή
«Η νίκη κατά του καρκίνου μαστού ήταν ένα θαύμα» – Ο πρώην ντράμερ των KISS μιλά για την ασθένεια και την προσευχή

Ο πρώην ντράμερ και ιδρυτικό μέλος των KISS, Πίτερ Κρις, ο οποίος αποχώρησε από το συγκρότημα το 1980 για να επιστρέψει αργότερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008.

Έφη Αλεβίζου
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του podcast KissFAQ του Σαββάτου 3 Ιανουαρίου, ο πρώην ντράμερ και συνιδρυτής των KISS, Πίτερ Κρις, μίλησε για το πόσο «ευτυχισμένος» ήταν όταν έμαθε ότι είχε θεραπευτεί από τον καρκίνο του μαστού, περιγράφοντας τη δοκιμασία του με την ασθένεια ως «θαύμα».

Αφού ο Κρις, που σήμερα είναι 80 ετών, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2008, είπε ότι προσευχήθηκε «πολύ, πολύ σκληρά» και πέρασε περισσότερο χρόνο «στην εκκλησία από τον ίδιο τον πάστορα».

«Προσευχήθηκα πραγματικά σκληρά»

«Πριν από λίγο καιρό είχα καρκίνο του μαστού και προσευχήθηκα», είπε, σημειώνοντας ότι είναι «πολύ θρήσκος άνθρωπος».

«Προσευχήθηκα πραγματικά σκληρά και ο Θεός μου χάρισε ένα θαύμα. Και ένιωσα… και δεν σας κοροϊδεύω… ότι μπορούσα πραγματικά να περπατήσω πάνω στο νερό».

Αυτό τον ενέπνευσε να γράψει το «Walking on Water», ένα από τα «αγαπημένα του τραγούδια» από το ομώνυμο άλμπουμ του 2025, που αντανακλά τον αγώνα του με τον καρκίνο.

«Προσευχήθηκα πραγματικά σκληρά και ο Θεός μου χάρισε ένα θαύμα. Και ένιωσα… και δεν σας κοροϊδεύω… ότι μπορούσα πραγματικά να περπατήσω πάνω στο νερό»

«Άνδρες με καρκίνο του μαστού»

«Έχετε δει ποτέ την ταινία Being There του 1979,  με τον Τσόνσι Γκάρντινερ; Στο τέλος περπατάει πάνω στο νερό και καταλαβαίνεις ότι είναι άγγελος. Λατρεύω αυτή την ταινία. Και ένιωσα έτσι», είπε ο Κρις, ενώ πρόσθεσε ότι η διάγνωση ότι ελευθερώθηκε από τον καρκίνο ήταν «μια τεράστια ανακούφιση, μια τεράστια χαρά».

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που θεραπεύτηκα. Και έτσι ήθελα να γράψω ένα θρησκευτικό τραγούδι και ήθελα να γράψω για την εμπειρία που ένιωθα μέσα μου, γιατί πάντα τραγουδάω από την καρδιά» είπε ο Κρις.

«Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο βγαίνω έξω και μαζεύω χρήματα για τους άνδρες με καρκίνο του μαστού» σημείωσε.

Παρά το γεγονός ότι είναι 80 ετών, ο Κρις είπε ότι δεν θα σταματήσει να κάνει μουσική.

«Δεν θα σταματήσω ποτέ, φίλε» είπε. «Δεν θα σταματήσω μέχρι να με βάλουν στο φέρετρο. Θα συνεχίσω μέχρι να… Η μουσική είναι ένα δώρο από τον Θεό».

Ο Κρις ήταν μέλος των KISS από το 1973 έως το 1980 και επανενώθηκε με το συγκρότημα από το 1995 έως το 2000. Επέστρεψε για λίγο στο συγκρότημα το 2003 και αποχώρησε για τελευταία φορά το 2004.

«Πιο σκληρή αγάπη»

Τον Νοέμβριο του 2025, ο μπασίστας του συγκροτήματος, Τζιν Σίμονς μίλησε ανοιχτά για το τι θα είχε κάνει διαφορετικά όσον αφορά τη σχέση του με τον Κρις κατά τη διάρκεια του KISS Kruise στο Λας Βέγκας.

«Αν μετανιώνω για κάτι, το ορκίζομαι στον Θεό, είναι ότι μερικές φορές — και νομίζω ότι όλοι περνάμε από αυτό που και που — εύχομαι να ήμασταν πιο έξυπνοι και ικανότεροι στο να βοηθήσουμε τον Ας Φρίλι και τον Πίτερ Κρις να έχουν καλύτερη ζωή», είπε ο Σίμονς, 76 ετών, εκείνη την εποχή.

Σημείωσε, επίσης, ότι όλα τα μέλη της μπάντας ήταν «ένοχα» που δεν αντιμετώπιζαν σωστά τα προβλήματα για να αποφύγουν τις εκρήξεις, και είπε ότι ευχόταν να είχε «εφαρμόσει πιο σκληρή αγάπη» με τους ανθρώπους που αγαπούσε στο παρελθόν.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Πίτερ Κρις το 1974

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς
Κοινωνική μέριμνα 07.01.26

Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς

«Προστατεύουμε τον άνθρωπο δίπλα μας, σαν τον εαυτό μας» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας με αφορμή το πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς της περιφέρειας.

Σύνταξη
Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;
Παγκόσμιο αδιέξοδο 07.01.26

Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;

Ο ΟΗΕ, ο ακρογωνιαίος λίθος του μεταπολεμικού διεθνούς συστήματος, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας στα 80 χρόνια της ύπαρξής του.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»

«Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»
Culture Live 07.01.26

Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»

Η απίστευτη μεταμόρφωση του Χιου Τζάκμαν για τo φιλμ, που αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του 2026.

Σύνταξη
Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Απειλές κατά των αγροτών από τον Χρυσοχοΐδη με επίκληση στο… κράτος δικαίου

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ισχυρίστηκε πως «δεν απειλεί κανέναν» αλλά το «κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται», σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύνταξη
Αυστραλία: Κύμα καύσωνα πλήττει τις νότιες περιοχές – Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος
Κόσμος 07.01.26

Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει τη νότια Αυστραλία - Πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος

Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη για τις πολιτείες της Νέας Νότιας Ουαλίας, της Βικτόριας, της Νότιας Αυστραλίας και της Τασμανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι
Η ανάρτηση Ζελένσκι 07.01.26

Αξιωματούχοι του Κιέβου και της Ουάσινγκτον συνεχίζουν τις συνομιλίες στο Παρίσι - Τα δύο «καυτά» θέματα

Η Διακήρυξη του Παρισιού «αναγνωρίζει για πρώτη φορά» μία «επιχειρησιακή σύγκλιση» ανάμεσα στη «Συμμαχία των Προθύμων», την Ουκρανία και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς
Culture Live 07.01.26

Πόνταρε στο Christy, της βγήκε το The Housemaid: Η Σίντνεϊ Σουίνι «σώθηκε» με ένα φιλμ που δεν υπολόγιζε κανείς

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της Millie στο sequel του The Housemaid, ενώ κατά πολλούς έχει «κλειδώσει» τη θέση της ως Bond girl.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Πολιτική 07.01.26

Υποκλοπές: Ο Γιάννης Λαβράνος, οι νέες μπίζνες και τα νέα πρόσωπα στο πλευρό του που φτάνουν έως την… Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Το in φέρνει στο φως πρόσωπα και εταιρείες αποδεικνύοντας ότι παρά τα μεγάλα του μπλεξίματα με τη φορολογική διοίκηση, ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως
ΣΥΡΙΖΑ 07.01.26

Νέες δηλώσεις Φαραντούρη για την Καρυστιανού: Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλην οδόν, θα το ανακοινώσω αρμοδίως

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, του τηλεφώνησε μετά τις χθεσινές δηλώσεις του για το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ»
Έκθεση - καταπέλτης 07.01.26

Η Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ καταγγέλλει το ισραηλινό «απαρτχάιντ» στη Δυτική Όχθη

«Παρακολουθούμε έναν συστηματικό στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)
Euroleague 07.01.26

Ποιος είναι ο Άρμονι Μπρουκς που «καθάρισε» δύο φορές τον Παναθηναϊκό στη regular season (vids)

Η Αρμάνι μετά τη νίκη στο Μιλάνο, πήρε «διπλό» στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Άρμονι Μπρουκς να «πληγώνει» και τις δύο φορές τους Πράσινους – Τα απίθανα νούμερα του Αμερικανού και τα δεδομένα για το συμβόλαιό του.

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα
Agro-in 07.01.26 Upd: 13:48

Η εξειδίκευση των μέτρων για αγρότες: 7 αιτήματα εκτός δημοσιονομικών ορίων λέει ο Χατζηδάκης – Στα 8,5 λεπτά το αγροτικό ρεύμα

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» πέρα από αυτά που εξειδικεύουν σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί ενώ οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής παραμένοντας σε θέση μάχης

Σύνταξη
Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη
Νέα σελίδα 07.01.26

Νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, η Δέσποινα Λιμνιωτάκη

«Με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και γνωρίζοντας ότι ο πήχης είναι ψηλά, αναλαμβάνω να υπηρετήσω τον θεσμό» τόνισε σε ανάρτηση της μεταξύ άλλων η νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Σύνταξη
