Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Έις Φρίλι: Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου του Spaceman των KISS
Έις Φρίλι: Έγινε γνωστή η αιτία θανάτου του Spaceman των KISS

Ο θρυλικός κιθαρίστας των KISS Έις Φρίλι, γνωστός σε όλους κι ως Spaceman, άφησε την τελευταία του πνοή στις 16 Οκτωβρίου σε ηλικία 74 ετών.

Ήταν πριν από ένα μήνα, όταν ο κόσμος της μουσικής -και όχι μόνο- βυθίστηκε στο πένθος. Μια από τις πιο καλτ φιγούρες της hard rock σκηνής, ο κιθαρίστας των Kiss Έις Φρίλι, είχε «φύγει» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο γνωστός σε όλους μας Spaceman -με τις custom κιθάρες που έβγαζαν καπνούς και φώτα- «πέθανε ήσυχα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του, έπειτα από μια πτώση στο σπίτι του». Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα, δεν είχε γίνει γνωστή η αιτία θανάτου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ace Frehley (@acefrehleyofficial)

Όπως αναφέρει το TMZ, που εξασφάλισε την ιατροδικαστική έκθεση, ο Έις Φρέιλι υπέστη κάταγμα στο πίσω μέρος του κρανίου, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, καθώς και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου ο Spaceman είχε μια πτώση στο στούντιο του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να ακυρώσει τις επερχόμενες συναυλίες του. Τότε κανείς δεν πίστευε ότι ήταν κάτι το σοβαρό. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά, έγινε γνωστό ότι τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο Έις Φρέιλι υποβλήθηκε σε επέμβαση για την παροχέτευση του υποσκληριδίου αιματώματος, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι KISS για τον Spaceman

Οι πρώην συνεργάτες του στους θρυλικούς KISS, Τζιν Σίμονς και Πολ Στάνλεϊ, δήλωσαν στην Page Six: «Είμαστε συντετριμμένοι από τον χαμό του Έις Φρίλι. Ήταν ένας αναντικατάστατος ροκ στρατιώτης στα πιο θεμελιώδη και καθοριστικά κεφάλαια της ιστορίας του συγκροτήματος. Θα είναι για πάντα κομμάτι της κληρονομιάς των KISS. Οι σκέψεις μας είναι με τη Ζανέτ, τη Μονίκ και όλους όσοι τον αγάπησαν – συμπεριλαμβανομένων των θαυμαστών μας σε όλο τον κόσμο».

Ανάμεσα σε όσους απέτισαν φόρο τιμής στον Φρίλι βρίσκονται ο Μέιναρντ Τζέιμς Κίναν των Tool και ο Μάικ ΜακΚρίντι των Pearl Jam.

Economy
Παροχές: Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν όμως από την άλλη… 

Παροχές: Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν όμως από την άλλη… 

