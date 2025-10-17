magazin
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Music 17 Οκτωβρίου 2025 | 08:30

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Ο κόσμος της ροκ μουσικής αποχαιρετά έναν από τους πιο εμβληματικούς κιθαρίστες όλων των εποχών. Ο Έις Φρίλι, συνιδρυτής και «Spaceman» των Kiss, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά και μια επιρροή που διαμόρφωσε γενιές κιθαριστών.

Ο μουσικός, που υπήρξε θεμελιώδες μέλος του συγκροτήματος και συμμετείχε στα πρώτα εννέα άλμπουμ των Kiss, πέθανε την Πέμπτη σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ, έπειτα από τραυματισμούς που υπέστη πρόσφατα μετά από πτώση, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

«Θα κρατήσουμε ζωντανές όλες τις αγαπημένες μας αναμνήσεις του, το γέλιο του και θα γιορτάζουμε τη δύναμη και την καλοσύνη που χάριζε στους άλλους. Το μέγεθος της απώλειάς του είναι ανυπολόγιστο. Η μνήμη του Έις θα ζει για πάντα».

Η αρχική σύνθεση των Kiss το 1974. Από αριστερά προς δεξιά: Πολ Στάνλεϊ, Πίτερ Κρις, Τζιν Σίμονς, Έις Φρίλι.

«Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι», ανέφερε η οικογένειά του. «Στις τελευταίες του στιγμές είχαμε την τύχη να τον περιβάλλουμε με λόγια, σκέψεις και προσευχές γεμάτες αγάπη και ειρήνη, καθώς έφευγε από αυτή τη γη. Θα κρατήσουμε ζωντανές όλες τις αγαπημένες μας αναμνήσεις του, το γέλιο του και θα γιορτάζουμε τη δύναμη και την καλοσύνη που χάριζε στους άλλους.

»Το μέγεθος της απώλειάς του είναι ανυπολόγιστο. Η μνήμη του Έις θα ζει για πάντα».

YouTube thumbnail

Από το Μπρονξ στη δόξα των Kiss

Γεννημένος ως Πολ Ντάνιελ Φρίλι στη Νέα Υόρκη το 1951, ίδρυσε τους Kiss το 1973 μαζί με τον τραγουδιστή Πολ Στάνλεϊ, τον μπασίστα και τραγουδιστή Τζιν Σίμονς και τον ντράμερ Πίτερ Κρις.

Μετά την είδηση του θανάτου του, οι Στάνλεϊ και Σίμονς δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι είναι «συντετριμμένοι».

«Ήταν ένας απαραίτητος και αναντικατάστατος στρατιώτης του ροκ σε μερικά από τα πιο καθοριστικά κεφάλαια της ιστορίας του συγκροτήματος. Είναι και θα είναι πάντα μέρος της κληρονομιάς των Kiss», ανέφεραν, αποτίοντας φόρο τιμής «σε όλους όσοι τον αγάπησαν, συμπεριλαμβανομένων των θαυμαστών μας σε όλο τον κόσμο».

Ο Κρις, συγκλονισμένος, έγραψε στο X: «Είμαι σοκαρισμένος!!! Φίλε μου… σ’ αγαπώ!».

Το μοιραίο ατύχημα

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Φρίλι τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του στα τέλη Σεπτεμβρίου. Χτύπησε το κεφάλι του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες και υποβλήθηκε σε μηχανική υποστήριξη λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Οι τραυματισμοί του τον ανάγκασαν να ακυρώσει αρχικά μια προγραμματισμένη συναυλία στην Καλιφόρνια, ενώ λίγο αργότερα ματαιώθηκε και η περιοδεία του 2025, εξαιτίας «συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας», όπως ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

YouTube thumbnail

Η εποχή των Kiss – Μάσκα, καπνός και μύθος

Όταν οι Kiss κυκλοφόρησαν το ομώνυμο πρώτο τους άλμπουμ το 1974, οι κριτικοί ήταν συγκρατημένοι — όμως το κοινό τούς αποθέωσε. Τα εκρηκτικά live, το θεατρικό μακιγιάζ και οι δερμάτινες στολές, επηρεασμένες από τους New York Dolls και τον Άλις Κούπερ, καθιέρωσαν τη μπάντα ως σύμβολο της ροκ υπερβολής.

Κάθε μέλος είχε τη δική του περσόνα: ο Φρίλι ήταν ο Spaceman, ο Σίμονς ο Demon, ο Στάνλεϊ ο Starchild και ο Κρις ο Catman.

Πάντα θεατρικός, ο Φρίλι συνήθιζε να παίζει με μια ειδικά τροποποιημένη Les Paul, που έβγαζε καπνό στη διάρκεια των σόλο του — μια εικόνα που έμεινε εμβληματική.

«Είμαι αυτοδίδακτος, δεν ξέρω να διαβάζω μουσική, αλλά είμαι ένας από τους πιο γνωστούς κιθαρίστες στον κόσμο», είχε πει το 2009 με τον χαρακτηριστικό του αυτοσαρκασμό.

Ο Πολ Στάνλεϊ, ο Τζιν Σίμονς, ο Πίτερ Κρις και ο Έις Φρίλι κοιτούν προς την κάμερα.

Από το «New York Groove» στη σόλο πορεία

Το 1978, όταν τα τέσσερα μέλη των Kiss κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα σόλο άλμπουμ, εκείνο του Φρίλι ξεχώρισε: το New York Groove έγινε τεράστια επιτυχία και τον καθιέρωσε ως ανεξάρτητη δημιουργική δύναμη.

Παρά τη δόξα, οι σχέσεις μέσα στο συγκρότημα δοκιμάστηκαν. Ο Φρίλι αποχώρησε το 1982, κουρασμένος από τις εντάσεις και παλεύοντας με προσωπικούς δαίμονες. «Ήμουν μπερδεμένος· πίστευα πως αν έμενα, θα κατέστρεφα τον εαυτό μου», είχε παραδεχθεί.

Ακολούθησαν σόλο δουλειές όπως το Frehley’s Comet και το Trouble Walkin’ (1989), με περιορισμένη επιτυχία.

YouTube thumbnail

Η επιστροφή, οι εντάσεις και η παρακαταθήκη

Το 1996 επέστρεψε θριαμβευτικά στους Kiss για την ιστορική reunion περιοδεία, αλλά το 2002 αποχώρησε οριστικά. Δεν συμμετείχε στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία του συγκροτήματος (2022–2023), ενώ οι σχέσεις του με τον Σίμονς παρέμειναν τεταμένες.

Όταν το 2019 ο Σίμονς υπαινίχθηκε ότι είχε απολυθεί λόγω εξαρτήσεων, ο Φρίλι απάντησε: «Είμαι νηφάλιος εδώ και 12 χρόνια· έφυγα από τους Kiss από μόνος μου, γιατί εσύ και ο Πολ είστε μανιακοί με τον έλεγχο και είναι αδύνατο να συνεργαστεί κανείς μαζί σας».

Από τα πρώτα riff μέχρι τα θρυλικά σόλο του που «έκαιγαν» τη σκηνή, ο Έις Φρίλι υπήρξε κάτι περισσότερο από κιθαρίστας — υπήρξε σύμβολο ελευθερίας, φαντασίας και αυθεντικού ροκ πνεύματος.

Η παρακαταθήκη του ζει μέσα σε κάθε νέο μουσικό που πιάνει κιθάρα στα χέρια του για πρώτη φορά.

Stream magazin
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος
Music 14.10.25

Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος

«Όταν καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε ήδη ένα αρκετά δυνατό υλικό», είπε ο Ρόνι Γουντ σε πρόσφατη συνέντευξή του για το νέο άλμπουμ

Σύνταξη
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»
Resistance 12.10.25

«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»

Μπορεί ο πλανήτης της μουσικής να είναι δέσμιος του ψηφιακού αλγόριθμου, ωστόσο ένα ριζοσπαστικό κίνημα αντίστασης στο Spotify ξεσηκώνει την ανεξάρτητη σκηνή κατά του βασιλιά του streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
«Χαιρετίζω το χάος» 08.10.25

Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Η σούπερ ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τις αρκετές αρνητικές κριτικές που δέχθηκε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
Περιουσιολόγιο 17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
