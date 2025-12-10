Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα

Ο Τζιν Σίμονς από το συγκρότημα των Kiss εμφανίστηκε την Τρίτη στη Γερουσία των ΗΠΑ, ζητώντας να αλλάξει ένα καθεστώς δεκαετιών: το ότι οι τραγουδιστές και οι μουσικοί δεν πληρώνονται όταν οι ηχογραφήσεις τους παίζουν στο ραδιόφωνο.

Με έντονη, συχνά προκλητική γλώσσα, κάλεσε το Κογκρέσο να περάσει το American Music Fairness Act, το νομοσχέδιο που θα υποχρεώνει πλέον τους σταθμούς να πληρώνουν δικαιώματα και στους εκτελεστές.

«Οι καλλιτέχνες αντιμετωπίζονται χειρότερα κι από σκλάβους»

Σύμφωνα με το Rolling Stone, o Σίμονς υποστήριξε ότι ακόμη και θρυλικές μορφές όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο Φρανκ Σινάτρα και ο Μπινγκ Κρόσμπι «δεν πήραν ούτε ένα σεντ για τις αμέτρητες φορές που ακούστηκαν στο αμερικανικό ραδιόφωνο».

Σε μια προκλητική και άκρως αμφιλεγόμενη δήλωση, ισχυρίστηκε ότι το σύστημα είναι τόσο άδικο, ώστε «οι καλλιτέχνες αντιμετωπίζονται χειρότερα κι από σκλάβους — οι σκλάβοι τουλάχιστον είχαν φαγητό και νερό, ενώ αυτοί δεν πήραν τίποτα για την ερμηνεία τους».

Αποκάλυψε επίσης ότι στα φετινά Kennedy Center Honors ενημέρωσε τον κάντρι σταρ Τζορτζ Στρέιτ ότι δεν έχει πληρωθεί ποτέ για το «Amarillo by Morning», με τον ίδιο —όπως είπε— να μην το γνωρίζει καν.

«Οικονομικά δυσβάσταχτες» οι νέες χρεώσεις

Στην ακρόαση συμμετείχε και ο επικεφαλής της SoundExchange, Μάικλ Χιούπ, εκφράζοντας στήριξη στο νομοσχέδιο. Αντίθετα, ο Χένρι Χίντον, ιδιοκτήτης τεσσάρων ραδιοφωνικών σταθμών, δήλωσε ότι οι νέες χρεώσεις θα είναι «οικονομικά δυσβάσταχτες» για τοπικούς σταθμούς που ήδη λειτουργούν οριακά.

Ο Σίμονς αντέδρασε ακαριαία, λέγοντας ότι οι περισσότεροι σταθμοί «ίσως χρειαστεί να πληρώσουν 500 δολάρια — ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα;».

Το νομοσχέδιο έχει ήδη τη στήριξη πολλών καλλιτεχνών, όπως των Ντέιβιντ Μπερν, Ράντι Τράβις, Boyz II Men και Master P, που ζητούν εδώ και χρόνια να αποκατασταθεί η ανισορροπία στον τρόπο απόδοσης δικαιωμάτων.