Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»

Η Τίνα Νόουλς μίλησε δημόσια για την περιπέτειά της με τον καρκίνο του μαστού και αποκάλυψε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό περιστατικό με τις κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ.

Μιλώντας στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του 27ου Annual Angel Ball στη Νέα Υόρκη, η 71χρονη επιχειρηματίας και μητέρα της Μπιγιονσέ εξήγησε ότι λίγο πριν την οδηγήσουν στο χειρουργείο, οι κόρες της της τραγούδησαν το γκόσπελ κομμάτι Walk With Me.

«Μαμά, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί.»

«Τα κορίτσια μου άρχισαν να τραγουδούν»

«Λίγο πριν με μεταφέρουν στην αίθουσα, τα κορίτσια μου άρχισαν να τραγουδούν. Είναι ένα τραγούδι που αγαπώ. Μπήκα στο χειρουργείο γελώντας και νιώθοντας ευλογημένη — ότι όλα θα πάνε καλά», είπε η Νόουλς.

Οι κόρες της προσπάθησαν μάλιστα να ελαφρύνουν το κλίμα δείχνοντάς της ένα viral βίντεο από το TikTok που έκανε θραύση το καλοκαίρι με το trend «demure» («διακριτική κομψότητα»). «Το επαναλάμβαναν συνέχεια και γελούσαμε», θυμάται.

Στο πλευρό της βρισκόταν και η εγγονή της, Μπλου Άιβι Κάρτερ, 13 ετών.

Η Νόουλς είχε αποκαλύψει στο βιβλίο–απομνημόνευμά της, Matriarch, ότι αρχικά δεν ήθελε να μοιραστεί δημόσια τη διάγνωση, επειδή είναι «άνθρωπος χαμηλών τόνων». Τελικά όμως αποφάσισε να το κάνει, για έναν λόγο: «Είναι σημαντικό οι γυναίκες να μην αμελούν τις μαστογραφίες τους. Αν δεν είχα κάνει τις εξετάσεις στην ώρα τους… τρέμω στη σκέψη του τι θα μπορούσε να είχε συμβεί».

Όπως γράφει στο βιβλίο, η Μπιγιονσέ προσπάθησε να παραμείνει θετική και να οργανώσει τα πάντα «με ακρίβεια», ενώ η Σολάνζ της είπε μόνο μία φράση: «Μαμά, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί.»