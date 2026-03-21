Ποια είναι η Loli Bahia, η φημολογούμενη νέα σύντροφος της Rosalía;

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η Rosalía έχει ήδη ζήσει μια συναρπαστική χρονιά το 2026. Έχει δώσει μερικές εντυπωσιακές παραστάσεις σε τελετές όπως τα BRIT Awards. Μόλις ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία της «Lux Tour», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Α, και φαίνεται ότι έχει και νέα σύντροφο: το μοντέλο Loli Bahia.

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια εθεάθη να περπατά αγκαζέ (και χέρι-χέρι) με τη Γαλλίδα μοντέλο ενώ ψώνιζε στο Παρίσι τον περασμένο Ιανουάριο, μόλις λίγες μέρες αφότου το πιθανό ζευγάρι φωτογραφήθηκε στη Μαδρίτη και ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Και τον Μάρτιο, εθεάθησαν ξανά μαζί στην Πόλη του Έρωτα, να περπατούν μετά την παρακολούθηση από την Bahia μιας από τις συναυλίες της Rosalía στο Lux Tour, την οποία κατέγραψε στο Instagram Story της.

Το επόμενο μεγάλο ζευγάρι της μόδας

Αν το πρόσωπο της Bahia σας φαίνεται γνωστό, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο περιζήτητα νέα ταλέντα της μόδας, εμφανιζόμενη παντού, από τις μεγάλες πασαρέλες μέχρι τις κορυφαίες καμπάνιες μόδας. Και λαμβάνοντας υπόψη τα δικά της διαπιστευτήρια στυλ της Rosalía (ήταν μία από τις πιο καλοντυμένες διασημότητες του 2025 σύμφωνα με το Harper’s Bazaar), αυτό το ζευγάρι έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει το επόμενο μεγάλο ζευγάρι της μόδας.

Ποια είναι λοιπόν η φημολογούμενη νέα σύντροφος της Rosalía; Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη Loli Bahia.

Είναι Γαλλίδα μοντέλο

Η Loli Bahia —γεννημένη ως Dolores Bahia Roubille στις 19 Σεπτεμβρίου 2002 στη Λυών της Γαλλίας— είναι κόρη Γάλλου-Ισπανού πατέρα και Αλγερινής μητέρας. Όπως αρμόζει, το «Bahia» σημαίνει «εκθαμβωτική ομορφιά» στα αραβικά. Το 2018, συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό μοντέλων Egeri Tour —που πραγματοποιήθηκε στη Λυών και το Παρίσι— και ανακαλύφθηκε. Ήταν 17 ετών όταν κλείσε την πρώτη της δουλειά ως μοντέλο και ξεκίνησε η καριέρα της.

Έκανε το ντεμπούτο της στις πασαρέλες με τον οίκο Louis Vuitton

Η Bahia έκανε το ντεμπούτο της στις πασαρέλες το 2020 στην επίδειξη της Louis Vuitton για το Φθινόπωρο 2020, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Nicolas Ghesquière την πρόσεξε αμέσως, επιλέγοντάς την αργότερα ως το πρόσωπο μιας καμπάνιας της Vuitton. Από τότε, η Bahia έχει γίνει τακτική παρουσία στις πασαρέλες, περπατώντας για μεγάλους οίκους μόδας όπως οι Saint Laurent, Chanel, Prada, Versace, Givenchy και άλλοι. Στο πρώτο της έτος ως μοντέλο, περπάτησε σε 65 επιδείξεις, ένα σπάνιο κατόρθωμα για μια νεοφερμένη.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες μόδας

Πέρα από το εντυπωσιακό βιογραφικό της στις πασαρέλες, η Bahia έχει αφήσει το στίγμα της και στον κόσμο των διαφημιστικών καμπανιών πολυτελούς μόδας. Έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες διαφημίσεις για τους οίκους Chanel, Gucci, Prada, Versace και Tod’s, για να αναφέρουμε μερικούς, ενώ σήμερα είναι πρέσβειρα της μάρκας YSL Beauty.

Επίσης, ασχολείται με την υποκριτική

Εκτείνοντας τις δραστηριότητές της πέρα από τη μόδα, η Bahia έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική το 2023, υποδυόμενη τη νεαρή Jeanne du Barry στο βιογραφικό δράμα της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Maïwenn για τη διάσημη βασιλική ερωμένη. Ο ρόλος της Jeanne du Barry σηματοδότησε την πρώτη της απόπειρα στον κινηματογράφο — και ίσως προανήγγειλε ένα μέλλον στην οθόνη που θα συμβαδίζει με την άνοδό της στη μόδα.

Παίζει τρομπόνι και ντραμς

Πριν ξεκινήσει την καριέρα της στη μόδα, η Bahia σπούδασε μουσική στο Ωδείο της Λυών. Εκπαιδευμένη τρομπονίστρια με αγάπη για τη τζαζ, παίζει επίσης ντραμς (όπως μπορείτε να δείτε στο Instagram της) — αποδεικνύοντας ότι τα δημιουργικά της ταλέντα εκτείνονται πολύ πέρα από την πασαρέλα.

Με τη Rosalía πλέον στο προσκήνιο, ποιος μπορεί να πει ότι δεν βρίσκεται στον ορίζοντα μια μελλοντική μουσική συνεργασία;

*Με στοιχεία από harpersbazaar.com | Αρχική Φωτό: Instagram