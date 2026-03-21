Ποια είναι η Loli Bahia, η φημολογούμενη νέα σύντροφος της Rosalía;
Fizz 21 Μαρτίου 2026, 23:30

Ποια είναι η Loli Bahia, η φημολογούμενη νέα σύντροφος της Rosalία;

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια και η Γαλλίδα μοντέλο εθεάθησαν για άλλη μια φορά να κυκλοφορούν μαζί στο Παρίσι – Τι συμβαίνει με τη Loli Bahia και τη Rosalía;

Έφη Αλεβίζου
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η Rosalía έχει ήδη ζήσει μια συναρπαστική χρονιά το 2026. Έχει δώσει μερικές εντυπωσιακές παραστάσεις σε τελετές όπως τα BRIT Awards. Μόλις ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία της «Lux Tour», η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Α, και φαίνεται ότι έχει και νέα σύντροφο: το μοντέλο Loli Bahia.

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια εθεάθη να περπατά αγκαζέ (και χέρι-χέρι) με τη Γαλλίδα μοντέλο ενώ ψώνιζε στο Παρίσι τον περασμένο Ιανουάριο, μόλις λίγες μέρες αφότου το πιθανό ζευγάρι φωτογραφήθηκε στη Μαδρίτη και ενώ βρισκόταν σε διακοπές στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Και τον Μάρτιο, εθεάθησαν ξανά μαζί στην Πόλη του Έρωτα, να περπατούν μετά την παρακολούθηση από την Bahia μιας από τις συναυλίες της Rosalía στο Lux Tour, την οποία κατέγραψε στο Instagram Story της.

Το επόμενο μεγάλο ζευγάρι της μόδας

Αν το πρόσωπο της Bahia σας φαίνεται γνωστό, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο περιζήτητα νέα ταλέντα της μόδας, εμφανιζόμενη παντού, από τις μεγάλες πασαρέλες μέχρι τις κορυφαίες καμπάνιες μόδας. Και λαμβάνοντας υπόψη τα δικά της διαπιστευτήρια στυλ της Rosalía (ήταν μία από τις πιο καλοντυμένες διασημότητες του 2025 σύμφωνα με το Harper’s Bazaar), αυτό το ζευγάρι έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει το επόμενο μεγάλο ζευγάρι της μόδας.

Ποια είναι λοιπόν η φημολογούμενη νέα σύντροφος της Rosalía; Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη Loli Bahia.

Είναι Γαλλίδα μοντέλο

Η Loli Bahia —γεννημένη ως Dolores Bahia Roubille στις 19 Σεπτεμβρίου 2002 στη Λυών της Γαλλίας— είναι κόρη Γάλλου-Ισπανού πατέρα και Αλγερινής μητέρας. Όπως αρμόζει, το «Bahia» σημαίνει «εκθαμβωτική ομορφιά» στα αραβικά. Το 2018, συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό μοντέλων Egeri Tour —που πραγματοποιήθηκε στη Λυών και το Παρίσι— και ανακαλύφθηκε. Ήταν 17 ετών όταν κλείσε την πρώτη της δουλειά ως μοντέλο και ξεκίνησε η καριέρα της.

Έκανε το ντεμπούτο της στις πασαρέλες με τον οίκο Louis Vuitton

Η Bahia έκανε το ντεμπούτο της στις πασαρέλες το 2020 στην επίδειξη της Louis Vuitton για το Φθινόπωρο 2020, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Nicolas Ghesquière την πρόσεξε αμέσως, επιλέγοντάς την αργότερα ως το πρόσωπο μιας καμπάνιας της Vuitton. Από τότε, η Bahia έχει γίνει τακτική παρουσία στις πασαρέλες, περπατώντας για μεγάλους οίκους μόδας όπως οι Saint Laurent, Chanel, Prada, Versace, Givenchy και άλλοι. Στο πρώτο της έτος ως μοντέλο, περπάτησε σε 65 επιδείξεις, ένα σπάνιο κατόρθωμα για μια νεοφερμένη.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες μόδας

Πέρα από το εντυπωσιακό βιογραφικό της στις πασαρέλες, η Bahia έχει αφήσει το στίγμα της και στον κόσμο των διαφημιστικών καμπανιών πολυτελούς μόδας. Έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες διαφημίσεις για τους οίκους Chanel, Gucci, Prada, Versace και Tod’s, για να αναφέρουμε μερικούς, ενώ σήμερα είναι πρέσβειρα της μάρκας YSL Beauty.

Επίσης, ασχολείται με την υποκριτική

Εκτείνοντας τις δραστηριότητές της πέρα από τη μόδα, η Bahia έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική το 2023, υποδυόμενη τη νεαρή Jeanne du Barry στο βιογραφικό δράμα της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Maïwenn για τη διάσημη βασιλική ερωμένη. Ο ρόλος της Jeanne du Barry σηματοδότησε την πρώτη της απόπειρα στον κινηματογράφο — και ίσως προανήγγειλε ένα μέλλον στην οθόνη που θα συμβαδίζει με την άνοδό της στη μόδα.

Παίζει τρομπόνι και ντραμς

Πριν ξεκινήσει την καριέρα της στη μόδα, η Bahia σπούδασε μουσική στο Ωδείο της Λυών. Εκπαιδευμένη τρομπονίστρια με αγάπη για τη τζαζ, παίζει επίσης ντραμς (όπως μπορείτε να δείτε στο Instagram της) — αποδεικνύοντας ότι τα δημιουργικά της ταλέντα εκτείνονται πολύ πέρα από την πασαρέλα.

Με τη Rosalía πλέον στο προσκήνιο, ποιος μπορεί να πει ότι δεν βρίσκεται στον ορίζοντα μια μελλοντική μουσική συνεργασία;


*Με στοιχεία από harpersbazaar.com | Αρχική Φωτό: Instagram

Μέση Ανατολή: Οι κερδισμένες και οι χαμένες χώρες του πολέμου

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Πετρέλαιο: Οι τιμές δε λένε την πραγματική ιστορία – Γιατί είναι πιο ακριβό στην αντλία

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου
Το Ιράν κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να παραδοθεί, μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στις πιο ευαίσθητες περιοχές του Ισραήλ.

Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
H Λιντς που παλεύει για τη σωτηρία της πήρε βαθμό με 0-0 από τη Μπρέντφορντ που έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη. Εντυπωσιακή η Έβερτον, συνέτριψε με 3-0 την Τσέλσι και «βλέπει» ακόμη και «4άδα».

Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)
Ο χρυσός στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν Αρμάντ Ντουπλάντις μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ασημένιο και πολύ καλό του φίλο του Εμμανουήλ Καραλή μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη
Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή η εισήγηση του προέδρου, καταψηφίστηκε το κείμενο με τις 35 υπογραφές της ομάδας Πολάκη.

Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανάρτησή του απένειμε εύσημα στον αθλητή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού του Τορούν, αποθέωσε το τιμ του και τόνισε ότι στόχος του είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές
Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ξανά σπουδαίος κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Δείτε τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο εξαιρετικός αθλητής του Ολυμπιακού.

Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα
Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Τεράστιος Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vids)
Ο αθλητής του Ολυμπιακού Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν με 6,05μ., μετά από σπουδαίο αγώνα. Πρώτος ο Ντουπλάντις με 6.25μ.

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου;
Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό
Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

