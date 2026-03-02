Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Με μια δυναμική ερμηνεία του κομματιού τους «Berghain», η Rosalía και η Björk παρουσίασαν δύο διαφορετικά στυλ σόου επί σκηνής. Για την σταρ του Lux, η εμφάνισή της απαιτούσε ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Vivienne Westwood — μια μίνι έκδοση του νυφικού look του Andreas Kronthaler για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024, με το οποίο έκλεισε την επίδειξη η Irina Shayk.

Η Ισλανδή καλλιτέχνιδα, από την άλλη πλευρά, εμφανίστηκε με ένα τολμηρό μπλε look από τη συλλογή Couture 2025 του Amit Aggarwal, «Arcanum», το οποίο ήταν εμπνευσμένο από τα ανθρώπινα μόρια, ή την «αόρατη αρχιτεκτονική της ζωής».

Φτερά και πούπουλα

Νωρίτερα το βράδυ, η Rosalía περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα φτερωτό ροζ, μαύρο και λευκό ντε πιες Chanel. Το συνδύασε με ένα στράπλες μποά, που κάλυπτε τους ώμους της και κατέβαινε στα πλάγια, δημιουργώντας μια σιλουέτα χωρίς πλάτη.

Το σύνολο ήταν από την κολεξιόν Άνοιξη 2026, διακοσμημένο με φτερά και σχεδιασμένο από τον Matthieu Blazy -η μακριά φούστα είχε χαμηλή μέση, ασπρόμαυρη ζώνη και μακριά ουρά που έφτανε μέχρι το πάτωμα.

Δείτε τη Rosalía και τη Björk να φέρνουν το δράμα του «Berghain» στα Brit Awards 2026

Dance party

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι δύο τραγουδίστριες ερμήνευσαν ζωντανά το συμφωνικό κομμάτι. Η Rosalía ερμήνευσε το οπερετικό γερμανικό άνοιγμα του συμφωνικού κομματιού. Η Ισπανίδα τραγουδίστρια συνοδεύτηκε από την Heritage Orchestra και περιβαλλόταν από μια χορωδία σε ημικύκλιο που φορούσε σακάκια.

Στη συνέχεια, η ίδια και η χορωδία αποχώρησαν για να αφήσουν τη Björk να ερμηνεύσει τους υπνωτικούς στίχους της. Η Ισλανδή τραγουδίστρια παραμένει μια avant-garde φιγούρα σε κάθε εμφάνισή της.

Η εκπληκτική παράσταση έκλεισε με ένα έντονο dance party μεταξύ της Rosalía και των χορευτών της, ενώ βαριά συνθεσάιζερ, στροβοσκοπικά φώτα και ηλεκτρονικοί ρυθμοί εκρήγνυνταν γύρω τους, αποτυπώνοντας το πνεύμα του βερολινέζικου κλαμπ από το οποίο πήρε το όνομά του το τραγούδι.

*Με στοιχεία από harpersbazaar.com | Αρχικές Φωτό: REUTERS/Isabel Infantes