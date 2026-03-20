Οι «27» καλούν σε πάγωμα των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή και προστασία αμάχων – Δεν καταδικάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου οι «27» ηγέτες της ΕΕ στα συμπεράσματά τους κάνουν εκτεταμένη αναφορά στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο στο Ιράν, αποφεύγοντας πάντως να καταδικάσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στο κοινό ανακοινωθέν, κάνουν έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού» σε όλη την περιοχή, καθώς εξαιτίας του πολέμου και των καταστροφών, έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά αποκλιμάκωση και μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», αναφέρουν.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών αμάχων και παρακολουθεί στενά τις εκτεταμένες επιπτώσεις των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την οικονομική σταθερότητα».

Ρητή καταδίκη του Ιράν

Στο κείμενο υπάρχει ρητή καταδίκη των «αδιάκριτων στρατιωτικών επιθέσεων του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής». Επίσης, οι «27» εκφράζουν την υποστήριξή τους προς την Κύπρο, τη χώρα που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή.

Επιπλέον, χαιρετίζουν την ετοιμότητα που εξέφρασαν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, «όταν πληρούνται οι όροι». Σύμφωνα με διπλωμάτες, αυτό σημαίνει μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες, πράγμα που έχουν τονίσει και σε προηγούμενες δηλώσεις τους Ευρωπαίοι ηγέτες.

Οι «27» επιθυμούν επίσης να ενισχύσουν τα μέσα της αποστολής Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα, διατηρώντας παράλληλα την εντολή της αυστηρά επικεντρωμένη στους αντάρτες Χούθι.

Ο κίνδυνος του μεταναστευτικού

Ειδική αναφορά κάνουν οι «27» στη «σημασία της διατήρησης υψηλού επιπέδου επαγρύπνησης και της διασφάλισης του απαραίτητου επιπέδου ετοιμότητας» σε περίπτωση που ο πόλεμος οδηγήσει σε μεταναστευτικό κύμα προς την ήπειρο.

Και καταλήγουν επισημαίνοντας την ανάγκη να μην επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να συμμορφώνεται με τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις του για την πυρηνική προστασία βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

»Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτρέπει το Ιράν να επαναλάβει την πλήρη συνεργασία του με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας», καταλήγει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην κοινή δήλωσή του.

Η αναφορά στη Γάζα

Η ΕΕ, επίσης, ζητά από το Ισραήλ να παραχωρήσει χώρο για «άμεση» και «απρόσκοπτη» πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μεταξύ άλλων μέσω του Θαλάσσιου Διαδρόμου της Κύπρου, για να συμπληρωθούν οι χερσαίες οδοί.

Στα συμπεράσματά τους, οι αρχηγοί κρατών και οι πρωθυπουργοί της ΕΕ εξέφρασαν ανησυχία για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες ως «καταστροφικές» και ζητώντας επείγουσα δράση.

Οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν επίσης την ανάγκη τα Ηνωμένα Έθνη, οι υπηρεσίες τους και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να λειτουργούν ανεξάρτητα και αμερόληπτα στη Γάζα για να βοηθήσουν στη διάσωση ζωών και στην ανακούφιση των δεινών.

Κάλεσαν επίσης το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του σχετικά με τον νόμο περί καταχώρισης ΜΚΟ, να ανοίξει ξανά τα συνοριακά περάσματα προς τη Γάζα και να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.