Λάρισα: Αυτό είναι το άκρως απόρρητο αμερικανικό UAV που εθεάθη στην 110 Πτέρυγα Μάχης (βίντεο)
Το άκρως απόρρητο RQ-180, γνωστό ως «Μεγάλη Λευκή Νυχτερίδα», είναι το πιο προηγμένο stealth drone των ΗΠΑ για εις βάθος κατασκοπεία.
Το RQ-180, γνωστό και με το ανεπίσημο παρατσούκλι «Μεγάλη Λευκή Νυχτερίδα» (Great White Bat) ή «Shikaka», που εθεάθη στη Λάρισα, είναι ένα άκρως απόρρητο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) τεχνολογίας stealth.
Βίντεο από το συμβάν:
Wow. Just wow.
This is for sure the clearest footage of the secretive US RQ-180 stealth UAV to date.
Taken over Greece.
h/t @TheAviationist pic.twitter.com/LtZkfbdpUE
— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 19, 2026
Αναπτύχθηκε από τη Northrop Grumman για λογαριασμό της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας (USAF) και θεωρείται ένα από τα πιο προηγμένα κατασκοπευτικά αεροσκάφη στον κόσμο.
Ο κύριος ρόλος του είναι η συλλογή πληροφοριών, η επιτήρηση και η αναγνώριση (ISR), καθώς και η διεξαγωγή επιχειρήσεων ηλεκτρονικού πολέμου. Σε αντίθεση με παλαιότερα drones, όπως το RQ-4 Global Hawk που είναι πλέον ευάλωτα στα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα, το RQ-180 έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να επιχειρεί σε εχθρικούς, αυστηρά προστατευόμενους εναέριους χώρους. Σκοπός του είναι να διεισδύει αθέατο στις εχθρικές άμυνες, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
Σχεδιαστικά, ακολουθεί τη φιλοσοφία της «ιπτάμενης πτέρυγας» (flying wing), θυμίζοντας αρκετά τα stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit και B-21 Raider. Η αεροδυναμική του είναι βελτιστοποιημένη για πτήσεις σε πολύ μεγάλα υψόμετρα με τεράστια αυτονομία (High-Altitude, Long-Endurance). Το προσωνύμιο «Μεγάλη Λευκή Νυχτερίδα» προέκυψε από σποραδικές θεάσεις και αναφορές παρατηρητών για το σχήμα του σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό ανοιχτόχρωμο ή λευκό χρώμα του, το οποίο βοηθά στην οπτική του απόκρυψη κατά τη διάρκεια της ημέρας σε μεγάλα ύψη.
Αν και οι ΗΠΑ τηρούν απόλυτη μυστικότητα γύρω από τις προδιαγραφές του, στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το πρόγραμμα είναι επιχειρησιακό ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2010. Ουσιαστικά, το RQ-180 ήρθε για να καλύψει το τεράστιο κενό στη βαθιά στρατηγική αναγνώριση που είχε αφήσει η απόσυρση του θρυλικού κατασκοπευτικού SR-71 Blackbird στα τέλη του Ψυχρού Πολέμου.
- Λάρισα: Αυτό είναι το άκρως απόρρητο αμερικανικό UAV που εθεάθη στην 110 Πτέρυγα Μάχης (βίντεο)
