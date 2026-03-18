magazin
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
18.03.2026 | 08:40
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
H2O Εμπιστευτικό: Το «μαγικό» συστατικό για glow-up, zen και αντιγήρανση
Woman 18 Μαρτίου 2026, 10:58

H2O Εμπιστευτικό: Το «μαγικό» συστατικό για glow-up, zen και αντιγήρανση

Το νερό είναι ο απόλυτος σύμμαχος για λαμπερή επιδερμίδα, ψυχική αποφόρτιση και βιολογική αναζωογόνηση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Spotlight

Αν το νερό σήμερα ήταν προϊόν σε ράφι καλλυντικών, θα ήταν το απόλυτο «best-seller» όλων των εποχών. Η τάση του biohack (περιλαμβάνει έναν συνδυασμό βιολογικών μελετών με την πρακτική του hacking στο ίδιο μας το σώμα, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, η ευεξία και η υγεία μας) και της ολιστικής ομορφιάς επαναφέρει το νερό στο επίκεντρο: δεν είναι πλέον απλώς ένα υγρό που ξεδιψά, αλλά ο απόλυτος σύμμαχος για λαμπερή επιδερμίδα, ψυχική αποφόρτιση και βιολογική αναζωογόνηση.

Η πραγματική λάμψη ξεκινά από το κυτταρικό επίπεδο, για αυτό ξεχάστε τα φίλτρα στις φωτογραφίες. Με το σώμα μας να αποτελείται έως και κατά 70% από νερό (και τα κύτταρά μας να αγγίζουν το 90%), η επαρκής κατανάλωση είναι η πρώτη κίνηση ομορφιάς.

Οι ειδικοί υγείας επιμένουν: το νερό «ξεπλένει» τις τοξίνες, κρατά το έντερο σε τέλεια φόρμα και εξασφαλίζει ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί σε πλήρη ισχύ. Ένα καλά ενυδατωμένο σώμα σημαίνει λιγότερη κούραση, περισσότερη συγκέντρωση και, φυσικά, επιδερμίδα που «αντιστέκεται» στον χρόνο.

Spa & Ιαματικές πηγές

Το νερό πρωταγωνιστεί στη σύγχρονη κουλτούρα του SelfCare. Τα spa δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά μέθοδος πρόληψης. Η υδροθεραπεία, τα υδρομασάζ και οι εναλλαγές θερμού-κρύου νερού λειτουργούν ως το τέλειο «αντίδοτο» στο καθημερινό στρες και τους μυϊκούς πόνους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία του αίματος.

Στην Ελλάδα, ζούμε την επιστροφή των ιαματικών πηγών: πλούσιες σε μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο και θείο, προσφέρουν αποδεδειγμένη ανακούφιση από αρθρίτιδες και δερματικές παθήσεις. Το ζεστό ιαματικό νερό δεν χαλαρώνει μόνο τους μύες· λειτουργεί ως ένα φυσικό «reset» για τη διάθεση, μειώνοντας τις φλεγμονές και αποβάλλοντας το άγχος.

HydroWellness

Η επιστήμη επιβεβαιώνει αυτό που νιώθουμε κάθε φορά όταν ερχόμαστε σε επαφή με το υγρό στοιχείο, ότι το νερό έχει θεραπευτική ενέργεια. Η πίεση του νερού κατά την υδροθεραπεία ενισχύει τη λεμφική παροχέτευση και την αποτοξίνωση. Ακόμη και το απλό, καθημερινό ντους στο σπίτι μπορεί να γίνει τελετουργικό ευτυχίας, καθώς το ζεστό νερό ενεργοποιεί τις ενδορφίνες, τις ορμόνες της χαράς. Για τους πιο δραστήριους, το κολύμπι στη θάλασσα παραμένει η κορυφαία σωματική δραστηριότητα, με τους ψυχοθεραπευτές να το συστήνουν πλέον επίσημα ως σύμμαχο κατά της κατάθλιψης.

Το «μυστικό» της νεότητας στη βιομηχανία ομορφιάς

Αν ρίξετε μια ματιά στα συστατικά των αγαπημένων σας ορών (serums) και κρεμών, το νερό είναι σχεδόν πάντα στην κορυφή. Αποτελεί τη βάση για το υαλουρονικό οξύ και όλες τις προηγμένες ενέσιμες θεραπείες που υπόσχονται όγκο και φρεσκάδα. Ένα δέρμα που «διψά» φαίνεται θαμπό, ξηρό και γερασμένο. Αντίθετα, η σωστή ενυδάτωση χαρίζει ελαστικότητα και νεανική όψη, κάνοντας το νερό το πιο οικονομικό και αποτελεσματικό «φάρμακο» αντιγήρανσης.

Φέτος, φροντίζουμε τη σωστή ενυδάτωση καθώς δεν πρόκειται για μια μόδα, αλλά για τον πυρήνα της ομορφιάς «ψυχή τε και σώματι».

Photo by Rune Enstad

HydroWellness που μπορείτε να δοκιμάσετε στο σπίτι σας

Κάντε σήμερα το μπάνιο σας ένα προσωπικό καταφύγιο ευεξίας:

  1. Το «σπιτικό» ιαματικό λουτρό (Magnesium Soak)

Αντί για απλό αφρόλουτρο, δημιουργήστε μια εμπειρία αναζωογόνησης των μυών που θυμίζει ιαματική πηγή.

  • Τι θα χρειαστείτε: 2 φλιτζάνια άλατα Epsom (θειικό μαγνήσιο) και 5-10 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας ή ευκαλύπτου.
  • Η διαδικασία: Γεμίστε τη μπανιέρα με ζεστό νερό (37-38°C). Τα άλατα Epsom βοηθούν στη χαλάρωση των μυών και τη μείωση των φλεγμονών, ενώ το μαγνήσιο απορροφάται από το δέρμα, βελτιώνοντας τον ύπνο.
  • Lifestyle Tip: Μείνετε μέσα για τουλάχιστον 20 λεπτά. Είναι ο ιδανικός χρόνος για να «κλειδώσει» η ενυδάτωση.
  1. Εναλλαγές στη θερμοκρασία (The Scottish Shower)

Μια τεχνική που λατρεύουν οι bio-hackers για άμεση τόνωση του μεταβολισμού και σύσφιξη του δέρματος.

  • Η διαδικασία: Στο τέλος του κανονικού σας ντους, γυρίστε το νερό στο κρύο για 30 δευτερόλεπτα και μετά ξανά στο ζεστό για άλλα 30. Επαναλάβετε 3 φορές.
  • Γιατί λειτουργεί: Η εναλλαγή προκαλεί συστολή και διαστολή των αγγείων, κάτι που λειτουργεί σαν «γυμναστική» για το κυκλοφορικό σας σύστημα, με αποτέλεσμα ένα δέρμα που λάμπει και άμεση πνευματική διαύγεια.
  1. Ατμόλουτρο προσώπου (Facial Steaming)

Η πιο απλή μέθοδος για βαθύ καθαρισμό και προετοιμασία της επιδερμίδας για τα προϊόντα ομορφιάς σας.

  • Τι θα χρειαστείτε: Ένα μπολ με καυτό νερό και μερικές φέτες λεμονιού ή φύλλα τσαγιού.
  • Η διαδικασία: Τοποθετήστε το πρόσωπό σας πάνω από τον ατμό (σε ασφαλή απόσταση) με μια πετσέτα πάνω από το κεφάλι σας για 5 λεπτά.
  • Γιατί λειτουργεί: Ο ατμός ανοίγει τους πόρους και μαλακώνει το σμήγμα, επιτρέποντας στο νερό και στα serums που θα βάλετε μετά να εισχωρήσουν βαθύτερα.
  1. Ποδόλουτρο για αποτοξίνωση (Reflexology Soak)

Αν δεν έχετε μπανιέρα, ένα ποδόλουτρο μπορεί να προσφέρει σχεδόν την ίδια χαλάρωση σε όλο το σώμα.

  • Τι θα χρειαστείτε: Μια λεκάνη με χλιαρό νερό, χοντρό αλάτι και μερικές σταγόνες αιθέρια έλαια.
  • Η διαδικασία: Βυθίστε τα πόδια σας για 15 λεπτά. Στα πέλματα υπάρχουν χιλιάδες νευρικές απολήξεις. Το νερό βοηθά στην αποσυμφόρηση της κούρασης και μειώνει το πρήξιμο από την ορθοστασία.

Extra Glow Tip: Μην σκουπίζετε το δέρμα σας τελείως μετά το μπάνιο. Απλώστε το λάδι ή την κρέμα σώματος σε νωπή επιδερμίδα. Αυτό «παγιδεύει» τα μόρια του νερού στο δέρμα σας, προσφέροντας διπλάσια ενυδάτωση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Κόσμος
Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν λέει ο Κατζ

Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν λέει ο Κατζ

inWellness
inTown
Stream magazin
«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή
Woman 13.03.26

«Ανατρεπτική» συμφωνία ΟΗΕ για τη φυλετική δικαιοσύνη: Θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τις γυναίκες στη φυλακή

Καθώς ο αριθμός των φυλακισμένων γυναικών πλησιάζει το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως, οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι αυτή η αναγνώριση από τον ΟΗΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες δράσεις

Σύνταξη
Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό – «Πως μιλάς γι’ αυτά τα πράγματα;»
Woman 08.03.26

Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πώς μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»

Πριν από πενήντα χρόνια, μια αμφιλεγόμενη συγγραφέας ονόματι Shere Hite μας έμαθε πώς να μιλάμε για το σεξ και την ηδονή, πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων της. Γιατί σήμερα τόσο λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν το όνομά της;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Θέλω να είμαι μια κόλαση με ρόδες, ή νεκρή» – Οι ριψοκίνδυνες γυναίκες που άλλαξαν τη δημοσιογραφία
Πρωτοπόρες 08.03.26

«Θέλω να είμαι μια κόλαση με ρόδες, ή νεκρή» - Οι ριψοκίνδυνες γυναίκες που άλλαξαν τη δημοσιογραφία

Δύο νέα βιβλία δείχνουν πώς η Μάρθα Γκέλχορν, η Τζάνετ Φλάνερ και άλλες γυναίκες ρεπόρτερ οδήγησαν τη δημοσιογραφία σε κατευθύνσεις που οι άνδρες αδυνατούσαν να αντιληφθούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; Aόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου
Woman 08.03.26

Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; Aόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου

Οι γυναίκες στην Ευρώπη αφιερώνουν δύο ώρες παραπάνω καθημερινά σε απλήρωτη εργασία, ενώ οι μισθοί τους παραμένουν χαμηλότεροι και τα προϊόντα που χρειάζονται κοστίζουν περισσότερο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες
Σεχραζάντ, Ορλάντο, Όφρεντ 08.03.26

Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει: Πώς η λογοτεχνία άλλαξε τον τρόπο που μιλάμε για τις γυναίκες

Η λογοτεχνία είχε πάντα τη δύναμη να αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής της. Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι ηρωίδες των βιβλίων φωτίζουν τις ανισότητες, τις επιθυμίες και τις διεκδικήσεις των γυναικών μέσα στον χρόνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
Opinion 08.03.26

8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία
Woman 08.03.26

5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία - Και γιατί το μήνυμά τους είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

Από τη Μαρί Κιουρί έως τη Ρόζα Παρκς και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία και τα μαθήματα που μας δίνουν σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26

«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει

Από το πραξικόπημα του 1953 έως το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», η νουβέλα της Σαχρνούς Παρσιπούρ αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της πατριαρχικής βίας στο Ιράν και τον αγώνα των γυναικών για αυτονομία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Woman 06.03.26

ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

«Φέτος τιμούμε τη μνήμη των πέντε εργατριών που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα», σημειώνει η ΑΔΕΔΥ, τονίζοντας ότι δεν ήταν ατύχημα

Σύνταξη
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
Έρευνα 05.03.26

Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους

Παγκόσμια έρευνα δείχνει ότι οι νέοι άνδρες της Gen Z έχουν πιο συντηρητικές απόψεις για τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη
Απώλεια 04.03.26

Δολοφόνησαν την κομμουνίστρια, φεμινίστρια Γιανάρ Μοχάμεντ στο Ιράκ – Δεν έχει αναλάβει κανείς ευθύνη

Η Γιανάρ Μοχάμεντ εναντιώθηκε στην επιβολή της Σαρία, την αιματοβαμμένη εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, ενώ προσέφερε χείρα βοηθείας σε κακοποιημένες γυναίκες, δημιουργώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μα τι μπορεί να κάνει για μένα το mentoring;
Woman 04.03.26

Μα τι μπορεί να κάνει για μένα το mentoring;

Πολλές γυναίκες ξεκινούν τη διαδικασία με ένα αίσθημα στασιμότητας ή αμφιβολίας και καταφέρνουν να μετατρέψουν αυτή την αίσθηση σε συγκεκριμένους, ρεαλιστικούς στόχους.

Σύνταξη
Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
«Νόμος και τάξη» 18.03.26

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;

«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

Σύνταξη
Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Κόσμος 18.03.26

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Επικαιρότητα 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;

Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Σύνταξη
Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Ελλάδα 18.03.26

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη

Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Euroleague 18.03.26

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Εκδήλωση 18.03.26

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους

Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Σύνταξη
Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
30 χρόνια 18.03.26

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls

Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ
Κόσμος 18.03.26

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου συστήματος Patriot στο Ιντσιρλίκ

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας

Σύνταξη
Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
Fizz 18.03.26

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα

H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 18.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 22 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Δ’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ
Media 18.03.26

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με ΤΑ ΝΕΑ

Στις 21 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν μαζί με το περιοδικό Int., που είναι αφιερωμένο στις μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις της εποχής.

Σύνταξη
Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη

Δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα ήταν αυτά που επικαλέστηκε η CAF για να αλλάξει το αποτέλεσμα του τελικού και το Μαρόκο να πάρει τελικά το τρόπαιο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Απόρρητο