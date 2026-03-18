Νεαρός οδηγός έκανε σούζες με τη μηχανή και ανέβαζε βίντεο στα social media

Βίντεο που εμφανίζεται οδηγός μοτοσυκλέτας ο οποίος προέβαινε σε σούζες τουλάχιστον για 20 δευτερόλεπτα, ενώ παράλληλα ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής, «έπεσε» στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ..

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο υλικό που ειχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ταυτοποίησαν 23χρονο ως τον οδηγό της μηχανής.

Δικογραφία σε βάρος του

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.