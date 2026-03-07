Ελληνοαμερικάνος «καμικάζι» – Ποιος είναι ο 30χρονος «dirtibike» που συνελήφθη για σούζες και επικίνδυνη οδήγηση
Πλούσια δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ο 30χρονος με τα ακροβατικά και επικίνδυνα κόλπα που κάνει με τη μηχανή του
Ως «πραγματικός θρύλος του δρόμου» συστήνεται στα social media ο 30χρονος Ελληνοαμερικανός που συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση με τη μηχανή του σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.
Γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το προσωνύμιο «dirtibike» ο 30χρονος έχει χιλιάδες ακολούθους. Τα βίντεο που ανεβάζει με τα ακροβατικά που κάνει με τη μηχανή παραπέμπουν περισσότερο σε κάποιον κασκεντέρ του κινηματογράφου.
Σούζες στην Αθήνα
Ο 30χρονος μεγάλωσε στη Βαλτιμόρη όπου θεωρείται η πρωτεύουσα του dirtibike και της κουλτούρας που εκπροσωπεί ο νεαρός με τα ακροβατικά που κάνει με τη μηχανή του είτε σε πίστες είτε σε αστικούς δρόμους και λεωφόρους.
Μάλιστα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 30χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει και τις αστυνομικές Αρχές στις ΗΠΑ με όσα κάνει αλλά και παρουσιάζει στα social media.
Το τελευταίο καιρό βρίσκεται στην Ελλάδα φέρνοντας μαζί και την τρέλα του με τη μηχανή. Φυσικά τα όσα έκανε δεν πέρασαν απαρατήρητα από τις αστυνομικές αρχές και συνελήφθη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας ο 30χρονος εντοπίστηκε από τα βίντεο που αναρτούσε στα social media.
Μάλιστα όπως αναφέρεται σε ζωντανή μετάδοση που πραγματοποίησε την 5-3-2026 από τον επίμαχο λογαριασμό, εμφανιζόταν να πραγματοποιεί «σούζες» κρατώντας κινητό τηλέφωνο στο ένα χέρι, ενώ σε άλλα βίντεο οδηγεί πατώντας πάνω στη σέλα κινούμενος και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
