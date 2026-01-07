newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Ελλάδα 07 Ιανουαρίου 2026 | 10:40

Social: Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς από influencer μοτοσικλετιστή

Για τα... likes, ο influencer οδηγός δεν διστάζει να παραβιάσει κόκκινα φανάρια, να προχωρήσει σε επικίνδυνους ελιγμούς και να κάνει σούζες με ένα χέρι ανεβάζοντας στη συνέχεια βίντεο στο διαδίκτυο

Στο μικροσκόπιο της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων έχει μπει μοτοσικλετιστής – influencer, ο οποίος φέρεται να αναρτά βίντεο στα social media που τον δείχνουν σε στιγμιότυπα επικίνδυνης οδήγησης σε δρόμους του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να συγκεντρώνει likes.

O οδηγός influencer έχει καταγραφεί να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε λεωφόρους κάνοντας σούζες

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω μοτοσικλετιστής παραβιάζει καθημερινώς τον ΚΟΚ πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, τους οποίους καταγράφει σε βίντεο που ανεβάζει στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

O συγκεκριμένος οδηγός, που δεν ρισκάρει μόνο τη δική του τη ζωή αλλά βάζει σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς, έχει καταγραφεί να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κάνοντας «σούζες» ακόμα και με το ένα χέρι, καθισμένος πάνω στη μοτοσικλέτα.

Σε άλλα βίντεο που ο ίδιος δημοσιεύει στους λογαριασμούς του στα social media φέρεται να παραβιάζει και κόκκινα φανάρια.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Όλο αυτό το υλικό δημοσιεύεται στους προσωπικούς του λογαριασμούς σε Instagram και TikTok, με σκοπό – όπως εκτιμούν οι Αρχές – την αύξηση των likes, των προβολών και των αλληλεπιδράσεων, αλλά και την προσέλκυση νέων ακολούθων. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα φυσικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα μέσω των social media.

Οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν ήδη εντοπίσει τους λογαριασμούς του στα social media και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για τη συλλογή ψηφιακών στοιχείων, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο διαχειριστής των λογαριασμών. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και συνεργοί, που ακολουθούν και καταγράφουν την επικίνδυνη πορεία του στους δρόμους της Αθήνας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να τονίζουν ότι η προβολή επικίνδυνων συμπεριφορών στα social media δεν μένει χωρίς συνέπειες, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα ή και δυστυχήματα.

World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Αναμένουν ανάκαμψη εσόδων από τόκους ύψους 30 δισ. ευρώ

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Αναμένουν ανάκαμψη εσόδων από τόκους ύψους 30 δισ. ευρώ

Αλουμίνιο: Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές – Οι ευκαιρίες για Metlen

Αλουμίνιο: Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές – Οι ευκαιρίες για Metlen

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Πάτρα: Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα στην Πάτρα

Την Παρασκευή η απολογία των τριών συλληφθέντων για τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου έξω σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα - Διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών

Σύνταξη
Στο συρτάρι 6 χρόνια η σύμβαση που θα απέτρεπε το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια και ας φωνάζουν οι ελεγκτές για «αεροπορικά Τέμπη»
Στο συρτάρι 6 χρόνια η σύμβαση που θα απέτρεπε το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια και ας φωνάζουν οι ελεγκτές για «αεροπορικά Τέμπη»

Κορώνα γράμματα παίζει η κυβέρνηση (και) την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας. Το επικίνδυνο μπλακ άουτ στα αεροδρόμια, θα είχε αποφευχθεί αν δεν είχαν θάψει στο συρτάρι σύμβαση που υπεγράφη επί ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπουργός Κ. Αχ. Καραμανλής, σύμβαση που δεν υλοποιήθηκε, προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν τα κοινά σημεία των «τυφλών» αεροπλάνων» και των «τυφλών τρένων», που κατέληξαν στην τραγωδία των Τεμπών.

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Σύνταξη
Το δίλημμα της… τσιπούρας
Το δίλημμα της… τσιπούρας

Με δεδομένη την υπεραλίευση και την κλιματική κρίση, οι επιλογές είναι δύσκολες και στα ψάρια: Θα συνηθίσουμε την έλλειψή τους ή θα γεμίζουμε τα πιάτα μας με προϊόντα ιχθυοτροφείου – και με τι κόστος;

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Μεγάλο μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών.

Σύνταξη
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου
Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Οι φερόμενοι δράστες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο.

Σύνταξη
Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε
Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε

Όπως υπογραμμίζουν έμπειροι αεροναυπηγοί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής, αν είχε αντιμετωπιστεί σωστά θα μπορούσε να είχε λυθεί σε λιγότερο από μια ώρα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο – Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας
Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο - Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας

Συνεχίζονται για 10η ημέρα οι μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής - Ο άνδρας που εκτελέστηκε είχε κριθεί ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Σύνταξη
Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές
Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές

Εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή ζήτησε ο Φάμελλος, τάσεις φυγής από την Κουμουνδούρου και φλερτ βουλευτών με τα «κόμματα» Τσίπρα και Καρυστιανού

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Γαλλία: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες – Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις
Φρίκη: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες - Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις

Δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνωτιστής, κατηγορείται ότι νάρκωνε γυναίκες, τις κακοποιούσε σεξουαλικά και κατέγραφε τις επιθέσεις του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ – Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ στη Γροιλανδία - Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι εξετάζεται και η «χρήση στρατού» στη Γροιλανδία - Πιο ήπιοι τόνοι από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Πότε έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ πρώτη φορά το νησί της Αρκτικής στο στόχαστρό του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν
Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1) με πολλή δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και το ΟΦΗ - Αστέρας για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»
Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου κύκλου του The Night Manager, η σειρά του BBC επέστρεψε και οι συζητήσεις άρχισαν ξανά: είναι ο Τομ Χίντλστον η καλύτερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Πέθανε στις φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ

Η προδοσία του Όλντριτς Έιμς έναντι 2,5 εκατ. δολαρίων αποκαλύφθηκε το 1994 - Είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική
ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική

Με αιχμή το ενεργειακό κόστος και φόντο τη δυσαρέσκεια σε αγρότες και νοικοκυριά, το ΠΑΣΟΚ ανοίγει από σήμερα έναν νέο κύκλο πολιτικών παρεμβάσεων. Το σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και η «επιστροφή» στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γιατί το ποδόσφαιρο έγινε το μεγαλύτερο σκηνικό των οίκων πολυτελείας
Γιατί το ποδόσφαιρο έγινε το μεγαλύτερο σκηνικό των οίκων πολυτελείας

Το 2024 σημειώθηκε απότομη άνοδος των χορηγιών και των συνεργασιών οίκων πολυτελείας με τον αθλητισμό μεγάλης κλίμακας, ενώ η τάση συνεχίστηκε και το 2025 ειδικά στο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σύνταξη
Στο συρτάρι 6 χρόνια η σύμβαση που θα απέτρεπε το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια και ας φωνάζουν οι ελεγκτές για «αεροπορικά Τέμπη»
Στο συρτάρι 6 χρόνια η σύμβαση που θα απέτρεπε το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια και ας φωνάζουν οι ελεγκτές για «αεροπορικά Τέμπη»

Κορώνα γράμματα παίζει η κυβέρνηση (και) την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας. Το επικίνδυνο μπλακ άουτ στα αεροδρόμια, θα είχε αποφευχθεί αν δεν είχαν θάψει στο συρτάρι σύμβαση που υπεγράφη επί ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπουργός Κ. Αχ. Καραμανλής, σύμβαση που δεν υλοποιήθηκε, προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν τα κοινά σημεία των «τυφλών» αεροπλάνων» και των «τυφλών τρένων», που κατέληξαν στην τραγωδία των Τεμπών.

Σύνταξη
Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!
Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!

Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο του Μαξίμου προς τους αγρότες και με το μέλλον είναι μάλλον άδηλο. Η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμα στη δίνη των επιλογών της να στηρίξει απροκάλυπτα τις ΗΠΑ στο θέμα της Βενεζουέλας και το κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αντιδράσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
