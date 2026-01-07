Στο μικροσκόπιο της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων έχει μπει μοτοσικλετιστής – influencer, ο οποίος φέρεται να αναρτά βίντεο στα social media που τον δείχνουν σε στιγμιότυπα επικίνδυνης οδήγησης σε δρόμους του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να συγκεντρώνει likes.

O οδηγός influencer έχει καταγραφεί να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε λεωφόρους κάνοντας σούζες

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω μοτοσικλετιστής παραβιάζει καθημερινώς τον ΚΟΚ πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, τους οποίους καταγράφει σε βίντεο που ανεβάζει στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

O συγκεκριμένος οδηγός, που δεν ρισκάρει μόνο τη δική του τη ζωή αλλά βάζει σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς, έχει καταγραφεί να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, κάνοντας «σούζες» ακόμα και με το ένα χέρι, καθισμένος πάνω στη μοτοσικλέτα.

Σε άλλα βίντεο που ο ίδιος δημοσιεύει στους λογαριασμούς του στα social media φέρεται να παραβιάζει και κόκκινα φανάρια.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Όλο αυτό το υλικό δημοσιεύεται στους προσωπικούς του λογαριασμούς σε Instagram και TikTok, με σκοπό – όπως εκτιμούν οι Αρχές – την αύξηση των likes, των προβολών και των αλληλεπιδράσεων, αλλά και την προσέλκυση νέων ακολούθων. Εξάλλου, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα φυσικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα μέσω των social media.

Οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν ήδη εντοπίσει τους λογαριασμούς του στα social media και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για τη συλλογή ψηφιακών στοιχείων, προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο διαχειριστής των λογαριασμών. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και συνεργοί, που ακολουθούν και καταγράφουν την επικίνδυνη πορεία του στους δρόμους της Αθήνας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να τονίζουν ότι η προβολή επικίνδυνων συμπεριφορών στα social media δεν μένει χωρίς συνέπειες, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα ή και δυστυχήματα.