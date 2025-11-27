magazin
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Νεκρός 30χρονος influencer μετά από μαραθώνιο φαγητού – «Πάμε για 10.000 θερμίδες την ημέρα»
Social 27 Νοεμβρίου 2025 | 18:50

Νεκρός 30χρονος influencer μετά από μαραθώνιο φαγητού – «Πάμε για 10.000 θερμίδες την ημέρα»

O θάνατος του προπονητή και fitness influencer αναδεικνύει τους ακραίους κινδύνους που κρύβουν τα challenges για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντμίτρι Νουγιάνζιν, διάσημος fitness coach και influencer από το Όρενμπουργκ της Ρωσίας, έχασε τη ζωή του από καρδιακή ανακοπή στον ύπνο του. Ήταν μόλις 30 ετών.

Ο προπονητής κατανάλωνε για εβδομάδες 10.000 θερμίδες ημερησίως, προσπαθώντας να κερδίσει και να χάσει 23 κιλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με το διατροφικό του πρόγραμμα να αποτελείται από τροφές πλούσιες σε χοληστερόλη, όπως 800 γραμμάρια ραβιόλια καλυμμένα με μαγιονέζα.

Όπως σημειώνουν τα μέσα στη Ρωσία, η τραγική ιστορία του Νουγιάνζιν φέρνει ξανά στην επιφάνεια τη σκοτεινή πλευρά του μάρκετινγκ στον κόσμο του fitness.

Ο 30χρονος Ρώσος coach πέθανε από καρδιακή ανακοπή, λίγες μόνο ημέρες αφότου ακύρωσε τις προπονήσεις του λόγω αδιαθεσίας, ως συνέπεια ενός binge-eating challenge κατά τη διάρκεια του οποίου κατανάλωνε φαγητό σε μεγάλες ποσότητες, συνήθως καλυμμένο με στρώσεις μαγιονέζας.

Ο Νουγιάνζιν σκόπευε να κερδίσει πάνω από 23 κιλά  και στη συνέχεια να τα χάσει, προωθώντας με αυτόν τον ακραίο τρόπο το νέο του πρόγραμμα αδυνατίσματος, μία προσπάθεια που τελικά αποδείχθηκε μοιραία για την καρδιά του.

Ο δημοφιλής influencer και προπονητής συμμετείχε στο εξαιρετικά επικίνδυνο challenge διατροφικής υπερβολής για να παχύνει και στη συνέχεια να αδυνατίσει, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία ως ακραία διαφήμιση για το νέο του πρόγραμμα απώλειας βάρους.

Ο Νουγιάνζιν περνούσε εβδομάδες καταναλώνοντας έως και 10.000 θερμίδες ημερησίως, μια διατροφή που επιβάρυνε ανεπανόρθωτα τον οργανισμό του.

Σύμφωνα με μεταφράσεις από τις ρωσικές αναρτήσεις του, είχε ήδη κερδίσει περίπου 13,6 κιλά μέσα σε μόλις έναν μήνα.

Λίγο πριν τον θάνατό του, δήλωσε στους φίλους του ότι αισθανόταν αδιαθεσία και ακύρωσε τις προπονήσεις του, ανακοινώνοντας ότι θα επισκεφθεί γιατρό.

Διατροφή θανάτου

Ο 30χρονος coach αποκάλυψε στους followers του τη διατροφή που ακολουθούσε.

«Για πρωινό, έχω ένα πιάτο γλυκά και μισή τούρτα. Για μεσημεριανό, συνήθως τρώω 800 γραμμάρια ραβιόλια με μαγιονέζα», είχε δηλώσει ο Νουγιάνζιν. «Κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να τσιμπολογήσω πατατάκια, και για βραδινό, έχω ένα μπέργκερ και δύο μικρές πίτσες, είτε σε καφέ είτε μέσω delivery».

Μόλις στις 18 Νοεμβρίου, ο ίδιος μοιράστηκε ότι το βάρος του είχε ξεπεράσει τα 104 κιλά. Στο πλαίσιο του προγράμματός του, είχε υποσχεθεί ότι θα πλήρωνε 100 δολάρια ΗΠΑ σε οποιονδήποτε έχανε το 10% του σωματικού του βάρους μέσω του προγράμματός του μέχρι την Πρωτοχρονιά.

«Το πρόγραμμα μου ξεκινά σύντομα. Κερδίστε δώρα και, το πιο σημαντικό, χτίστε ένα όμορφο σώμα, μάθετε πώς να τρώτε και να διασκεδάσετε!», έγραφε ο ίδιος σε μια ανάρτησή του στο Instagram. «Θα χάσω βάρος μαζί με τους ‘υπηρέτες’ μου, οπότε αυτό θα είναι διπλά συναρπαστικό!».

Μοιραίο τίμημα

Η τραγική κατάληξη του Νουγιάνζιν αναδεικνύει τους κινδύνους της απότομης αύξησης βάρους και των ακραίων διατροφικών επιλογών.

Όπως εξηγεί το Πανεπιστήμιο Μπράουν, το υπερβολικό βάρος επιβαρύνει την καρδιά. «Όσο μεγαλύτερο είναι το σώμα, τόσο πιο σκληρά πρέπει να δουλέψει η καρδιά για να αντλήσει και να κυκλοφορήσει το αίμα. Το επιπλέον βάρος δίνει επίσης όγκο στο σώμα, κάτι που δημιουργεί μεγαλύτερη αντίσταση την οποία πρέπει να υπερνικήσει η καρδιά κατά την άντληση».

