Γιορτή σήμερα 17 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Η γιορτή σήμερα 17 Μαρτίου αφορά κυρίως τον Όσιο Αλέξιο, γνωστό και ως «άνθρωπο του Θεού», έναν από τους πιο γνωστούς ασκητές της χριστιανικής παράδοσης. Με αφορμή τη μνήμη του, αρκετά γνωστά ελληνικά ονόματα έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα.
Δείτε παρακάτω ποιοι έχουν γιορτή σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Μαρτίου
Σήμερα, Δευτέρα 17 Μαρτίου, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:
- Αλέξιος
- Αλέξης
- Αλέκος
- Αλεξία
- Αλέξα
- Γερτρούδη / Γερτρούδα
Ποιος ήταν ο Όσιος Αλέξιος, ο «άνθρωπος του Θεού»
Η ημέρα είναι αφιερωμένη κυρίως στη μνήμη του Οσίου Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού, ενός αγίου που έζησε με ταπεινότητα και ασκητική ζωή και τιμάται ιδιαίτερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ο Όσιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού, του οποίου η μνήμη τιμάται στις 17 Μαρτίου, είναι ένας από τους πιο γνωστούς ασκητές της χριστιανικής παράδοσης. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, γεννήθηκε στη Ρώμη σε πλούσια και ευσεβή οικογένεια κατά τον 4ο αιώνα. Παρότι μεγάλωσε μέσα σε πολυτέλεια, αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό και στην άσκηση.
Την ημέρα του γάμου του εγκατέλειψε κρυφά το σπίτι του και έφυγε για την Έδεσσα της Μεσοποταμίας, όπου έζησε για χρόνια ως ασκητής, βοηθώντας τους φτωχούς και ζώντας με απόλυτη ταπεινότητα. Αργότερα επέστρεψε στη Ρώμη χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του και έζησε για πολλά χρόνια ως άγνωστος ζητιάνος στο ίδιο του το πατρικό σπίτι.
Μετά τον θάνατό του αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του μέσα από ένα γραπτό που είχε αφήσει, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση και θαυμασμό. Η Εκκλησία τον τιμά ως παράδειγμα ταπεινότητας, πίστης και απόλυτης αφοσίωσης στον Θεό.
