«Για να νιώσουμε καλύτερα με εμάς, υποτιμούμε άλλους» – Ο  Χρήστος Λούλης ζήτησε συγγνώμη από την Ζέτα Μακρυπούλια

Ο ηθοποιός Χρήστος Λούλης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Κυριακής (15-03-2026) στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! του Mega.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν για τη Ζέτα Μακρυπούλια, ο Λούλης επανέλαβε πως έχει μετανιώσει για τα όσα είχε πει και τόνισε πως οι σχέσεις του με τη συνάδελφό του, έχουν αποκατασταθεί.

Στο παρελθόν ο Χρήστος Λούλης είχε πει πως δεν θεωρεί «συνάδελφό» του την τηλεπαρουσιάστρια και ηθοποιό Ζέτα Μακρουπούλια.

Ο Λούλης είχε πει πως τη βλέπει ως «μια όμορφη γυναίκα που κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει», ωστόσο «δεν κάνουν την ίδια δουλειά».

Σήμερα ο Λούλης ζήτησε συγγνώμη για την κρίση του λέγοντας:

«Δεν είμαι κανένας για να δώσω ευκαιρίες στην Ζέτα. Όταν την αμφισβήτησα ήμουν σε μία κατάσταση που έπρεπε εγώ να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου. Οπότε το πιο εύκολο πράγμα που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για να νιώσουμε καλύτερα με εμάς είναι να υποτιμήσουμε κάποιον άλλον. Αυτό έκανα στην ουσία τότε. Συνέβη αυτό. Τα έχουμε λύσει, τα έχουμε βρει.

Ποιος μπορεί να προφυλαχθεί από τα λάθη του; Κανένας δεν μπορεί να είναι απρόσβλητος από τις κακοτοπιές. Πρέπει αν είσαι σε μία στάση αν αναγνωρίζεις το λάθος σου και να ζητάς συγγνώμη. Κάθε μέρα αμφισβητούμαι καλλιτεχνικά, αμφισβητώ ο ίδιος τον εαυτό μου, είναι η φύση της δουλειάς μας».

«Ήμουν φαντάρος»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λούλης αναφέρθηκε στο περιστατικό.

Το 2023, ο Χρήστος Λούλης μαζί με την σύζυγο του, Έμιλυ Κολιανδρή παραχώρησαν μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή Τετ Α Τετ στην Κυπριακή τηλεόραση.

Εκεί ο Λούλης εξομολογήθηκε πως «αυτό συνέβη πριν από 16 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς πρέπει κάποιος να προσέχει τι λέει και πως το λέει. Εγώ όταν είπα αυτό το πράγμα, βέβαια πρέπει να πω ότι με τελείως άλλο τρόπο βγήκε προς τα έξω αυτό γιατί έκανε ένα μεγάλο μπαμ.

Εγώ δεν ήμουν ποτέ χυδαίος, δεν ήθελα να είμαι και πιστεύω ότι δεν ήμουν χυδαίος. Με είχαν ρωτήσει αν θεωρώ τη Ζέτα συνάδελφο μου, εκείνη την ώρα δεν τους είπα ότι δεν την θεωρώ ηθοποιό και είπα ότι δεν την θεωρώ συνάδελφο μου γιατί άλλη δουλειά κάνω εγώ και άλλη δουλειά κάνει εκείνη.

Αλλά ποιο είναι το θέμα; Ήμουν σε μια φάση στη ζωή, ήμουν φαντάρος, ήμουν λίγο πιεσμένος ψυχολογικά και έπρεπε να νιώσω κάπως καλά» είχε πει.

«Συνάδελφος της μεγαλειότητας σας;»

«Πήρα πολύ στα σοβαρά αυτό που κάνω. Θεώρησα ότι κάνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το κάνουμε λίγοι άνθρωποι γιατί είναι πολύ δύσκολο και πολύ υψηλό. Το θεώρησα αυτό αρκετό για να διαχωρίσει τους ανθρώπους, ότι εγώ δηλαδή κάνω κάτι που δεν το κάνεις εσύ.

Πρώτα απ’ όλα, το πρώτο μου λάθος ήταν ότι διαχώρισα τον εαυτό μου από την Ζέτα λέγοντας ότι δεν είναι συνάδελφος μου αλλά, αν κάποιος έπρεπε να με βάλει στη θέση μου, έπρεπε να μου πει ‘άρα ποιος είναι συνάδελφος σου; Τι είναι κάποιος που εσύ θα θεωρείς ότι πρέπει να έχει το δικαίωμα για να λέγεται συνάδελφος σου; Συνάδελφος της μεγαλειότητας σας;΄’.

Το θέμα είναι ότι μεγαλώνοντας μετά, περνώντας τα χρόνια, περνώντας η ζωή και η δουλειά από πάνω μου, είδα ότι η βασική ουσία στη δουλειά δεν είναι το τι έχεις κάνει αλλά είναι κάπου αλλού το οποίο δεν ξέρω ούτε εγώ. Άρα μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω ότι ναι, δεν έπρεπε να το πω αυτό το πράγμα.

Όχι μόνο επειδή δεν πρέπει να λέγονται αυτά και πρέπει να προσέχεις αλλά επειδή ήταν λάθος. Ήταν ένα λάθος. Τώρα έχουμε μιλήσει, Εκείνη την περίοδο που γινόταν ο χαμός έπρεπε με κάποιον τρόπο, επειδή αυτά που λέγονταν ότι είπα δεν ήταν αλήθεια, της έγραψα ένα γράμμα και πήγα και το άφησα στο ταμείο του θεάτρου που έπαιζε τότε» συμπλήρωσε.

«Το πήρε τότε και ήρθε τώρα στις πρόβες να μου πει, μετά από τόσα χρόνια, ‘Χρήστο σου ζητώ μια συγγνώμη». «Καλά, εσύ οφείλεις συγγνώμη σε μένα; Τι είναι αυτά που λες;΄ της είπα. ‘Μου είχες στείλει αυτό το γράμμα και δεν σου είχα απαντήσει ποτέ, γιατί με όλο αυτό που συνέβαινε είχα και γω παραλύσει. Δεν ήξερα τι να κάνω’ μου είπε και τα έχουμε βρει, είμαστε μια χαρά. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν».

Άγγελος/διάβολος

Ο Λούλης αναφέρθηκε και στις λάθος επιλογές στο παρελθόν.

«Είμαστε όλοι άγγελοι και διάβολοι. Μπορείς να διηγηθείς τη δική σου ιστορία και να πεις έχω υπάρξει και άγιος και προδότης. Όταν είσαι ερωτευμένος δεν ξέρεις τι είσαι εκείνη την ώρα. Είναι σαν να τον παρασέρνει ένα ποτάμι και προσπαθεί να πιαστεί από ένα κλαδί για να σωθεί», είπε.

«Όλα αυτά που είμαστε είναι κομμάτια του πραγματικού μας εαυτού, ο άλλος πρέπει να τα συνθέσει και να υπομείνει, και να πεις όλα αυτά είναι κομμάτια μου».