Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
magazin

«Για να νιώσουμε καλύτερα με εμάς, υποτιμούμε άλλους» – Ο  Χρήστος Λούλης ζήτησε συγγνώμη από την Ζέτα Μακρυπούλια
«Για να νιώσουμε καλύτερα με εμάς, υποτιμούμε άλλους» – Ο  Χρήστος Λούλης ζήτησε συγγνώμη από την Ζέτα Μακρυπούλια

Όσα είπε ο Χρήστος Λούλης για τη δήλωση του για τη Ζέτα Μακρουπούλια στο πλατό του Mega

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Ο ηθοποιός Χρήστος Λούλης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Κυριακής (15-03-2026) στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! του Mega.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν για τη Ζέτα Μακρυπούλια, ο Λούλης επανέλαβε πως έχει μετανιώσει για τα όσα είχε πει και τόνισε πως οι σχέσεις του με τη συνάδελφό του, έχουν αποκατασταθεί.

Στο παρελθόν ο Χρήστος Λούλης είχε πει πως δεν θεωρεί «συνάδελφό» του την τηλεπαρουσιάστρια και ηθοποιό Ζέτα Μακρουπούλια.

Ο Λούλης είχε πει πως τη βλέπει ως «μια όμορφη γυναίκα που κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει», ωστόσο «δεν κάνουν την ίδια δουλειά».

«Ποιος μπορεί να προφυλαχθεί από τα λάθη του; Κανένας δεν μπορεί να είναι απρόσβλητος από τις κακοτοπιές»

Σήμερα ο Λούλης ζήτησε συγγνώμη για την κρίση του λέγοντας:

«Δεν είμαι κανένας για να δώσω ευκαιρίες στην Ζέτα. Όταν την αμφισβήτησα ήμουν σε μία κατάσταση που έπρεπε εγώ να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου. Οπότε το πιο εύκολο πράγμα που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για να νιώσουμε καλύτερα με εμάς είναι να υποτιμήσουμε κάποιον άλλον. Αυτό έκανα στην ουσία τότε. Συνέβη αυτό. Τα έχουμε λύσει, τα έχουμε βρει.

Ποιος μπορεί να προφυλαχθεί από τα λάθη του; Κανένας δεν μπορεί να είναι απρόσβλητος από τις κακοτοπιές. Πρέπει αν είσαι σε μία στάση αν αναγνωρίζεις το λάθος σου και να ζητάς συγγνώμη. Κάθε μέρα αμφισβητούμαι καλλιτεχνικά, αμφισβητώ ο ίδιος τον εαυτό μου, είναι η φύση της δουλειάς μας».

«Ήμουν φαντάρος»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λούλης αναφέρθηκε στο περιστατικό.

Το 2023, ο Χρήστος Λούλης μαζί με την σύζυγο του, Έμιλυ Κολιανδρή παραχώρησαν μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή Τετ Α Τετ στην Κυπριακή τηλεόραση.

Εκεί ο Λούλης εξομολογήθηκε πως «αυτό συνέβη πριν από 16 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς πρέπει κάποιος να προσέχει τι λέει και πως το λέει. Εγώ όταν είπα αυτό το πράγμα, βέβαια πρέπει να πω ότι με τελείως άλλο τρόπο βγήκε προς τα έξω αυτό γιατί έκανε ένα μεγάλο μπαμ.

Εγώ δεν ήμουν ποτέ χυδαίος, δεν ήθελα να είμαι και πιστεύω ότι δεν ήμουν χυδαίος. Με είχαν ρωτήσει αν θεωρώ τη Ζέτα συνάδελφο μου, εκείνη την ώρα δεν τους είπα ότι δεν την θεωρώ ηθοποιό και είπα ότι δεν την θεωρώ συνάδελφο μου γιατί άλλη δουλειά κάνω εγώ και άλλη δουλειά κάνει εκείνη.

Αλλά ποιο είναι το θέμα; Ήμουν σε μια φάση στη ζωή, ήμουν φαντάρος, ήμουν λίγο πιεσμένος ψυχολογικά και έπρεπε να νιώσω κάπως καλά» είχε πει.

«Συνάδελφος της μεγαλειότητας σας;»

«Πήρα πολύ στα σοβαρά αυτό που κάνω. Θεώρησα ότι κάνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το κάνουμε λίγοι άνθρωποι γιατί είναι πολύ δύσκολο και πολύ υψηλό. Το θεώρησα αυτό αρκετό για να διαχωρίσει τους ανθρώπους, ότι εγώ δηλαδή κάνω κάτι που δεν το κάνεις εσύ.

Πρώτα απ’ όλα, το πρώτο μου λάθος ήταν ότι διαχώρισα τον εαυτό μου από την Ζέτα λέγοντας ότι δεν είναι συνάδελφος μου αλλά, αν κάποιος έπρεπε να με βάλει στη θέση μου, έπρεπε να μου πει ‘άρα ποιος είναι συνάδελφος σου; Τι είναι κάποιος που εσύ θα θεωρείς ότι πρέπει να έχει το δικαίωμα για να λέγεται συνάδελφος σου; Συνάδελφος της μεγαλειότητας σας;΄’.

Το θέμα είναι ότι μεγαλώνοντας μετά, περνώντας τα χρόνια, περνώντας η ζωή και η δουλειά από πάνω μου, είδα ότι η βασική ουσία στη δουλειά δεν είναι το τι έχεις κάνει αλλά είναι κάπου αλλού το οποίο δεν ξέρω ούτε εγώ. Άρα μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω ότι ναι, δεν έπρεπε να το πω αυτό το πράγμα.

Όχι μόνο επειδή δεν πρέπει να λέγονται αυτά και πρέπει να προσέχεις αλλά επειδή ήταν λάθος. Ήταν ένα λάθος. Τώρα έχουμε μιλήσει, Εκείνη την περίοδο που γινόταν ο χαμός έπρεπε με κάποιον τρόπο, επειδή αυτά που λέγονταν ότι είπα δεν ήταν αλήθεια, της έγραψα ένα γράμμα και πήγα και το άφησα στο ταμείο του θεάτρου που έπαιζε τότε» συμπλήρωσε.

«Το πήρε τότε και ήρθε τώρα στις πρόβες να μου πει, μετά από τόσα χρόνια, ‘Χρήστο σου ζητώ μια συγγνώμη». «Καλά, εσύ οφείλεις συγγνώμη σε μένα; Τι είναι αυτά που λες;΄ της είπα. ‘Μου είχες στείλει αυτό το γράμμα και δεν σου είχα απαντήσει ποτέ, γιατί με όλο αυτό που συνέβαινε είχα και γω παραλύσει. Δεν ήξερα τι να κάνω’ μου είπε και τα έχουμε βρει, είμαστε μια χαρά. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν».

Άγγελος/διάβολος

Ο Λούλης αναφέρθηκε και στις λάθος επιλογές στο παρελθόν.

«Είμαστε όλοι άγγελοι και διάβολοι. Μπορείς να διηγηθείς τη δική σου ιστορία και να πεις έχω υπάρξει και άγιος και προδότης. Όταν είσαι ερωτευμένος δεν ξέρεις τι είσαι εκείνη την ώρα. Είναι σαν να τον παρασέρνει ένα ποτάμι και προσπαθεί να πιαστεί από ένα κλαδί για να σωθεί», είπε.

«Όλα αυτά που είμαστε είναι κομμάτια του πραγματικού μας εαυτού, ο άλλος πρέπει να τα συνθέσει και να υπομείνει, και να πεις όλα αυτά είναι κομμάτια μου».

Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Κουτσομπολιό: Έχει τις ρίζες του στην Εποχή του Λίθου

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ

«Ήμουν τραμπούκος» – Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων
«Ήμουν τραμπούκος» - Ο σεφ του Noma παραιτείται μετά από κατηγορίες για κακοποίηση υπαλλήλων

Ο σεφ και συνιδρυτής του Noma, ενός από τα εστιατόρια με τις υψηλότερες βαθμολογίες στον κόσμο και κάτοχος τριών αστέρων Michelin, παραιτήθηκε μετά από καταγγελίες ότι κακοποιούσε σωματικά και ψυχολογικά το προσωπικό.

Έφη Αλεβίζου
Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»
Η Ελένη Μενεγάκη βάζει τέλος στις φήμες για την προσωπική της ζωή – «Το θέμα τελειώνει εδώ»

Με μια ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες για την προσωπική της ζωή, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες»

Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»
Μίστι Κόπλαντ: H πρίμα μπαλαρίνα στην αντεπίθεση – «Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μου ζήτησε να διαφημίσω το Marty Supreme»

«Πρώτα απ' όλα, πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με προσκάλεσε να συμμετάσχω στην προώθηση του Marty Supreme και να αναφερθώ στην τέχνη μου», δήλωσε η Μίστι Κόπλαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
«Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση

Η 45χρονη και η γιατρός βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, με την ασθενή να μη ζητάει κάτι περισσότερο από δικαίωση - «Η κατάληξή μου θα ήταν μία και μοναδική. Θα πέθαινα», τονίζει

Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»
Ο Νετανιάχου χλευάζει τις ιρανικές απειλές και τις φήμες ότι έχει σκοτωθεί – «Πεθαίνω για… καφέ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, επιδεικνύοντας ακόμη και τα χέρια του, για να αποδείξει ότι δεν έχει… έξι δάχτυλα, ώρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα τον σκοτώσουν.

Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο
Συγκλονίζουν τα λόγια του αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου με θύμα 63χρονο έξω από τη Βουλή – Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, οι αρχές δεν αναζήτησαν τον αυτόπτη μάρτυρα στο σημείο και δεν τον ενέταξαν εξ αρχής ως μάρτυρα κατά την επίσημη καταγραφή του δυστυχήματος.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη

LIVE: Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη για την 28η αγωνιστική της La Liga.

Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο

Οι ανήλικοι φέρεται ότι κατέγραψαν τις καταδικαστέες πράξεις τους και τις ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχειρώντας να διασύρουν την 11χρονη

ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών

Σύμφωνα με τους Financial Times, μια κοινή ναυτική αποστολή ΕΕ - ΟΗΕ για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη». Η πληροφορία έρχεται μετά τη δήλωση Τραμπ για «ομαδική προσπάθεια».

Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκλονιστικός Βεζένκοφ: «Μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό των ομάδων;»
Συγκλονιστικός Βεζένκοφ: «Μέχρι πότε θα χάνονται νέες ψυχές στο βωμό των ομάδων;»

Τρομερές δηλώσεις από τον Σάσα Βεζένκοφ για τη νέα δολοφονία με οπαδικό υπόβαθρο, με τον Βούλγαρο φόργουορντ του Ολυμπιακού να τονίζει ότι άπαντες στον χώρο του αθλητισμού πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων και απαιτούσαν την αφαίρεση των διακριτικών του Άρη»
«Κρανοφόροι εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων και απαιτούσαν την αφαίρεση των διακριτικών του Άρη»

Κρανοφόροι διέκοψαν τον αγώνα Άρη - ΟΦΘ και ζητούσαν την αφαίρεση των διακριτικών από τους αθλητές τους γονείς τους και τα μέλη της αποστολής των κιτρινόμαυρων.

Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν
Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Στο in ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων «Ο αδερφός μου δεν έχει κάνει τίποτα – δεν την βίασαν

Σε βάρος των φερόμενων δραστών του βιασμού έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Γεωργία Κακή
Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy
Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy

Η μελέτη για την «Οικονομία των Καφέ» (Τhe Café Economy) και η αντίδραση του ΙΝΣΕΤΕ, είναι αφορμή να ανοίξει ένας δημιουργικός διάλογος για το παραγωγικό υπόδειγμα που έχει ανάγκη η χώρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έκκληση να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν
Έκκληση Πάπα να σταματήσει η «αποτρόπαιη βία» του πολέμου στο Ιράν

«Εξ ονόματος των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και όλων των καλόπιστων γυναικών και ανδρών, απευθύνω έκκληση σε όσους ευθύνονται για αυτόν τον πόλεμο: Κάντε ανακωχή», είπε ο Πάπας

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λιντς

LIVE: Κρίσταλ Πάλας - Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας - Λιντς για την 30η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

LIVE: Κηφισιά – Βόλος
LIVE: Κηφισιά – Βόλος

LIVE: Κηφισιά - Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά - Βόλος για την 25η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Θεσσαλονίκη: Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε
Συμπληρωματική δίωξη στα δύο άτομα που ήταν μαζί με τον 20χρονο που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη

Ένας 19χρονος μετέβη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, καθώς γνώριζε ότι είχε ταυτοποιηθεί για την υπόθεση και αναζητούνταν - Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα για την 30η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ - Φούλαμ για την 30η αγωνιστική της Premier League.

Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο
Κεσσές: Ο Θάνος Πλεύρης δεν λέει ότι με τη στάση του στις υποκλοπές «ευνόησε» τον κουμπάρο του Γιάννη Λαβράνο

Ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη παρέθεσε απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που, όπως τόνισε, «επηρέασε προς το καλύτερο τη δικαστική θέση» του Γιάννη Λαβράνου

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
