Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 23χρονος ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Νωρίτερα και ειδικότερα λίγο πριν τις 12 το πρωί, ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ο 23χρονος εμφανίστηκε χθες αυτοβούλως μαζί με τον δικηγόρο του στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και εκείνος βρισκόμενος σε άμυνα μαχαίρωσε τον 20χρονο.

«Ο κατηγορούμενος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα με ιδιαίτερη σπουδή, να προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς αναφερόμενος σε άμυνα. Σε αυτό τον χρόνο, το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο κατηγορούμενος είναι να σιωπήσει, να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος» ανέφερε νωρίτερα από τα δικαστήρια ο κ. Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος.

Θεσσαλονίκη: Από ακατάσχετη αιμορραγία ο θάνατος του 20χρονου

Από ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε μετά από τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά επήλθε ο θάνατος του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άτυχου νεαρού έδειξε πως το θανάσιμο πλήγμα ήταν στην καρδιά.

Σε δηλώσεις της η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε πως «ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε η ίδια.

Φέρει τραύματα και ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης

Σε ιατροδικαστική εξέταση υποβλήθηκε και ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης μετά τους ισχυρισμούς του ότι δέχθηκε άγρια επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση στον 23χρονο προέκυψε πως έχει ράμματα στην περιοχή του κεφαλιού μετά από θλαστικά τραύματα ενώ φέρει κακώσεις και στο πρόσωπο καθώς και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.