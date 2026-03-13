Θεσσαλονίκη: Στην Ασφάλεια εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του ο ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου
Ο νεαρός είχε ταυτοποιηθεί και τον αναζητούσε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη - Ισχυρίζεται ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα
Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο νεαρός που είχε ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενος στη δολοφονία του 20χρονου χθες το βράδυ.
Ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια μαζί με τον δικηγόρο του.
Δέχθηκε επίθεση από 5 άτομα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες o 23χρονος ισχυρίζεται ότι δέχθηκε επίθεση από 4 με 5 άτομα. Ενώ δεχόταν τα χτυπήματα άρπαξε ένα μαχαίρι που βρήκε στο σημείο – λέγοντας ότι μάλλον έπεσε από τους δράστες της επίθεσης – και χτύπησε κάποιον από τους επιτιθέμενους χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι.
Ο νεαρός ισχυρίζεται ότι όλα έγιναν κοντά στο σπίτι του χωρίς να γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί που του επιτέθηκαν ούτε και τον λόγο της επίθεσης που δέχθηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χονος παρουσιάστηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού.
Τα κίνητρα
Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να είναι οπαδικά. Ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν οπαδός του ΠΑΟΚ ενώ ο 23χρονος που συνελήφθη είναι οπαδός του Άρη.
Για την ώρα πάντως φαίνεται πίσω από το αιματηρό επεισόδιο να κρύβονται και άλλα κίνητρα χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει περί τίνος πρόκειται.
Νωρίτερα, δυο φίλοι του 20χρονου θύματος κατέθεσαν στις αρχές ισχυριζόμενοι πως είχαν βγει βόλτα, περπατούσαν και ξαφνικά κάποιοι τους επιτέθηκαν, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.
Δύο οι μαχαιριές δέχτηκε ο 20χρονος
Σύμφωνα με το thestival.gr ο 20χρονος έφερε δύο τραύματα που έγιναν με μαχαίρι. Συγκεκριμένα, το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά μπροστά στον θώρακα κι ένα δεύτερα δεξιά πίσω στην πλάτη.
Στη σορό του 20χρονου που έχει ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, έχει γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ σύμφωνα με απόφαση της καθηγήτριας Ιατρικής και Διευθύντριας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδας Κοβάτση αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.
Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να γίνει η αξονική την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ εξετάζεται αν μπορεί να βρεθεί άλλο νοσοκομείο της πόλης που να διενεργήσει νωρίτερα την αξονική και να προχωρήσει η νεκροψία- νεκροτομή.
