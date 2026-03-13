newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται νεαρός – Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του θύματος
Ελλάδα 13 Μαρτίου 2026, 14:24

Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται νεαρός – Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του θύματος

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Νεαρός άντρας φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου, χθες το βράδυ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κατά πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο αναζητείται από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος που διενεργούν τις έρευνες.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο της δολοφονίας έσπευσε για αυτοψία η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κ. Λήδα Κοβάτση ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η ίδια να πραγματοποιήσει τη νεκροψία-νεκροτομή η οποία κα θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου του 20χρονου.

Το αιματηρό συμβάν σημειώθηκε χτες στις 10 το βράδυ (Πέμπτη 12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα»

Από εκείνη την στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές που άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή, να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις.

Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τη στιγμή που ο νεαρός τρέχει ενώ είναι τραυματισμένος από μαχαίρι στην πλάτη και σωριάζεται κοντά σε κάδο απορριμμάτων στην κεντρική οδό Αργοναυτών.

Φίλοι του και ένας πολίτης σπεύδουν να τον βοηθήσουν, ενώ αιμορραγεί πεσμένος στο έδαφος. Τα εν λόγω άτομα κάλεσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται το θύμα της επίθεσης να αποχωρεί περπατώντας με δυσκολία από την οδό Παπαδημητρίου, την ώρα που δύο άτομα προπορεύονται τρέχοντας.

Ο 20χρονος μοιάζει να δυσκολεύεται να τους ακολουθήσει και περπατάει, καθώς έχει ήδη δεχθεί τη μοιραία μαχαιριά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πέφτει αιμόφυρτος  δίπλα σε κάδους σκουπιδιών στην οδό Αργοναυτών.

Δημογλίδου: Κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής να συνδέει το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα» σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου αναφερόμενη στην υπόθεση του 20χρονου που βρέθηκε αιμόφυρτος στην Καλαμαριά.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 η κ. Δημογλίδου είπε τα εξής:

«Πριν τις 11 το βράδυ ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία για ένα νεαρό άτομο περίπου 25 ετών, αυτή ήταν η πληροφορία που μας δόθηκε, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο δρόμο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι ο νεαρός κατέληξε.

Την προανάκριση έχει αναλάβει  η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκη επειδή ακριβώς εκ του αποτελέσματος μιλάμε για μια ανθρωποκτονία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα διερευνηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση διερευνάται και το οπαδικό κίνητρο. Όμως δεν υπάρχει, ξεκαθαρίζω, μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να συνδέει αυτό το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα».

Ερωτηθείς κατά πόσο μπορεί να ήταν υπόθεση προσωπικής διαφοράς, είπε «εξετάζεται και αυτό, θα το δούμε, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον προς τα πού θα κινηθούν οι έρευνες».

Το χρονικό της φονικής επίθεσης με θύμα τον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη

Όλα συνέβησαν χθες (12/3) το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης όταν το ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση για τραυματία από μαχαίρι που ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στο θύμα της επίθεσης.  Ο 20χρονος, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου άφησε και την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, τρία άτομα φέρονται να τον περίμεναν στο σημείο. Όταν τον εντόπισαν, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς φερόταν να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας από ομάδα δέκα ατόμων που εμπλέκονταν σε επιθέσεις σε βάρος πολιτών. Σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία, τα άτομα αυτά κανόνιζαν συναντήσεις με υποψήφια θύματα μέσω διαδικτύου, προσποιούμενοι ότι επρόκειτο για ανήλικα κορίτσια, και όταν τα θύματα εμφανίζονταν στα προκαθορισμένα σημεία τους επιτίθονταν.

Οι επιθέσεις φέρεται να είχαν σημειωθεί στο άλσος Μετεώρων, στη δυτική Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, με συνολικά πέντε περιστατικά.

Κόσμος
Ιράν: Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά την επόμενη βδομάδα, λέει ο Τραμπ – Έληξε ο συναγερμός στο Ακρωτήρι

Ιράν: Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά την επόμενη βδομάδα, λέει ο Τραμπ – Έληξε ο συναγερμός στο Ακρωτήρι

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια
Ελλάδα 13.03.26

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια

Η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, μεταφέρθηκε στις φυλακές από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης όπου και κρατείτο από χθες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μήνυση για προσβολή μνήμης νεκρού από την οικογένεια της καθηγήτριας μετά την επιστολή γονέων
«Μυρίζει συγκάλυψη» 13.03.26

Μήνυση για προσβολή μνήμης νεκρού από την οικογένεια της 57χρονης καθηγήτριας μετά την επιστολή των γονέων

«Παίρνω πολλά τηλέφωνα που δεν μου αρέσουν και εννοώ ότι μου μυρίζει συγκάλυψη» δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της 57χρονης καθηγήτριας από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Οδοντωτός: Αναστέλλεται η λειτουργία του – Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Καλάβρυτα 12.03.26

Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Η αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
Predator 13.03.26

ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός

«Οι παραδοχές του ιδιοκτήτη της Intellexa για συναλλαγές της εταιρείας με κυβερνήσεις και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβεβαιώνουν ότι η πρόσφατη καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών δεν είναι απλά ζήτημα της 'δράσης κάποιων ιδιωτών', αλλά η κορυφή του παγόβουνου», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
Πολιτική Γραμματεία 13.03.26

Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα

«Δυστυχώς το πάρτι αισχροκέρδειας γίνεται με τις πλάτες του κυρίου Μητσοτάκη και γίνεται με πρώτους υπεύθυνους τα διυλιστήρια», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
Επικαιρότητα 13.03.26

ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση

«Η καμπάνια για την εθελοντική στράτευση γυναικών, συμπληρώνει την αναβάθμιση της εμπλοκής της χώρας στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας
Κρυμμένο μήνυμα 13.03.26

Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας

Από την Τζιλ Μπάιντεν έως τη Ράμα Ντουβάτζι, οι πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών απευθύνονται σε έναν άνδρα για συμβουλές μόδας. Ο στιλίστας, Μπέιλι Μουν, μιλάει για τη λεπτή τέχνη της πολιτικής ενδυμασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)

Ροναλντίνιο, Μάικλ Τζόρνταν, Λούκα Ντόντσιτς, δηλητηριώδεις βάτραχοι και στη μέση η νέα φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ 2026!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας
Στα νιάτα του 13.03.26

Ο Κερτ Ράσελ αναγκάστηκε κάποτε να κλωτσήσει δυνατά τον Έλβις Πρίσλεϊ για τις ανάγκες μιας ταινίας

Ο Κερτ Ράσελ αναφέρεται εύστοχα ως «Boy Kicking Mike» στην κωμική ταινία με τον Έλβις Πρίσλεϊ, καθώς όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός κλώτσησε πράγματι τον θρύλο του ροκ εν ρολ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports
English edition 13.03.26

EU Rice Sector Faces Crisis Amid Rising Imports

European rice producers warn of growing market pressures as imports hit 1.7 million tons, urging policy changes to protect local production and ensure fair competition.

Σύνταξη
Τηλεφωνικές υποκλοπές: «Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη»
Επικαιρότητα 13.03.26

«Πρέπει να διερευνηθεί ξανά από τη Δικαιοσύνη» - Πολιτική αντιπαράθεση για τις τηλεφωνικές υποκλοπές

Οι νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, δημιουργούν αντιπαραθέσεις, με κάποιους βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση

Σύνταξη
Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο
Forever wars 13.03.26

Ο Τραμπ νόμιζε ότι η νίκη στο Ιράν θα ήταν «παιχνιδάκι» – 7 λόγοι που αποδεικνύουν το αντίθετο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βασίστηκε στη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και πίστεψε ότι η νίκη στον πόλεμο με το Ιράν θα ερχόταν γρήγορα, ωστόσο φαίνεται πως δεν υπολόγισε σωστά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders
Έπος 13.03.26

Η Ημέρα του Πατέρα, η καλύτερη συμβουλή και ο Snoop Dogg: Ο Κίλιαν Μέρφι στον κόσμο των Peaky Blinders

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει  από τότε που η σειρά Peaky Blinders έριξε τίτλους τέλους και ο Κίλιαν Μέρφι φόρεσε ξανά το «κοστούμι» του Τόμας Σέλμπι για να επιστρέψει στους δρόμους του Μπέρμινχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά
Predator 13.03.26

Αρβανίτης για Predator: Τα κυβερνητικά ψέματα έχουν καταρρεύσει. Οι υπαίτιοι να συνεχίσουν να αναζητούνται πολύ ψηλά

«Τo Μέγαρο Μαξίμου προστάτευσε τους πολιτικούς προϊστάμενους από τη Δικαιοσύνη. Η απόλυτη συγκάλυψη. Και η Κομισιόν μας μιλά για κράτος δικαίου στην Ελλάδα», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
