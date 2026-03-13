Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται νεαρός – Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του θύματος

Νεαρός άντρας φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου, χθες το βράδυ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κατά πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο αναζητείται από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος που διενεργούν τις έρευνες.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο της δολοφονίας έσπευσε για αυτοψία η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, κ. Λήδα Κοβάτση ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η ίδια να πραγματοποιήσει τη νεκροψία-νεκροτομή η οποία κα θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου του 20χρονου.

Το αιματηρό συμβάν σημειώθηκε χτες στις 10 το βράδυ (Πέμπτη 12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα»

Από εκείνη την στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές που άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή, να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις.

Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τη στιγμή που ο νεαρός τρέχει ενώ είναι τραυματισμένος από μαχαίρι στην πλάτη και σωριάζεται κοντά σε κάδο απορριμμάτων στην κεντρική οδό Αργοναυτών.

Φίλοι του και ένας πολίτης σπεύδουν να τον βοηθήσουν, ενώ αιμορραγεί πεσμένος στο έδαφος. Τα εν λόγω άτομα κάλεσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται το θύμα της επίθεσης να αποχωρεί περπατώντας με δυσκολία από την οδό Παπαδημητρίου, την ώρα που δύο άτομα προπορεύονται τρέχοντας.

Ο 20χρονος μοιάζει να δυσκολεύεται να τους ακολουθήσει και περπατάει, καθώς έχει ήδη δεχθεί τη μοιραία μαχαιριά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πέφτει αιμόφυρτος δίπλα σε κάδους σκουπιδιών στην οδό Αργοναυτών.

Δημογλίδου: Κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής να συνδέει το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα» σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου αναφερόμενη στην υπόθεση του 20χρονου που βρέθηκε αιμόφυρτος στην Καλαμαριά.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 η κ. Δημογλίδου είπε τα εξής:

«Πριν τις 11 το βράδυ ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία για ένα νεαρό άτομο περίπου 25 ετών, αυτή ήταν η πληροφορία που μας δόθηκε, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο δρόμο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι ο νεαρός κατέληξε.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκη επειδή ακριβώς εκ του αποτελέσματος μιλάμε για μια ανθρωποκτονία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα διερευνηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση διερευνάται και το οπαδικό κίνητρο. Όμως δεν υπάρχει, ξεκαθαρίζω, μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να συνδέει αυτό το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα».

Ερωτηθείς κατά πόσο μπορεί να ήταν υπόθεση προσωπικής διαφοράς, είπε «εξετάζεται και αυτό, θα το δούμε, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον προς τα πού θα κινηθούν οι έρευνες».

Το χρονικό της φονικής επίθεσης με θύμα τον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη

Όλα συνέβησαν χθες (12/3) το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης όταν το ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση για τραυματία από μαχαίρι που ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στο θύμα της επίθεσης. Ο 20χρονος, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου άφησε και την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, τρία άτομα φέρονται να τον περίμεναν στο σημείο. Όταν τον εντόπισαν, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς φερόταν να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας από ομάδα δέκα ατόμων που εμπλέκονταν σε επιθέσεις σε βάρος πολιτών. Σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία, τα άτομα αυτά κανόνιζαν συναντήσεις με υποψήφια θύματα μέσω διαδικτύου, προσποιούμενοι ότι επρόκειτο για ανήλικα κορίτσια, και όταν τα θύματα εμφανίζονταν στα προκαθορισμένα σημεία τους επιτίθονταν.

Οι επιθέσεις φέρεται να είχαν σημειωθεί στο άλσος Μετεώρων, στη δυτική Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, με συνολικά πέντε περιστατικά.