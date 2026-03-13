Σοκαριστικό είναι το βίντεο από τη χθεσινοβραδινή επίθεση σε βάρος 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Ο 20χρονος, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή

Το βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ο νεαρός τρέχει ενώ είναι τραυματισμένος από μαχαίρι στην πλάτη και σωριάζεται κοντά σε κάδο απορριμμάτων στην κεντρική οδό Αργοναυτών.

Οι φίλοι του και ένας πολίτης σπεύδουν να τον βοηθήσουν, ενώ αιμορραγεί πεσμένος στο έδαφος. Τα εν λόγω άτομα κάλεσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έφτασε στο σημείο.

Ο 20χρονος, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου έχασε τη μάχη για τη ζωή λίγο μετά τις 12 το βράδυ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανό οπαδικό επεισόδιο, τα νεότερα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα δεν επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο. Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης και μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Το χρονικό της φονικής επίθεσης με θύμα τον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη

Όλα συνέβησαν χθες (12/3) το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης όταν το ΕΚΑΒ δέχτηκε κλήση για τραυματία από μαχαίρι που ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στο θύμα της επίθεσης. Ο 20χρονος, που έφερε τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη, διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου άφησε και την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, τρία άτομα φέρονται να τον περίμεναν στο σημείο. Όταν τον εντόπισαν, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς φερόταν να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας από ομάδα δέκα ατόμων που εμπλέκονταν σε επιθέσεις σε βάρος πολιτών. Σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία, τα άτομα αυτά κανόνιζαν συναντήσεις με υποψήφια θύματα μέσω διαδικτύου, προσποιούμενοι ότι επρόκειτο για ανήλικα κορίτσια, και όταν τα θύματα εμφανίζονταν στα προκαθορισμένα σημεία τους επιτίθονταν.

Οι επιθέσεις φέρεται να είχαν σημειωθεί στο άλσος Μετεώρων, στη δυτική Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, με συνολικά πέντε περιστατικά.

«Ήταν αιμόφυρτος στο έδαφος»

“Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει” ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.