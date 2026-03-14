Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
14.03.2026 | 11:24
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών στο Μετρό
Θεσσαλονίκη: Δολοφονία 20χρονου – Στο εισαγγελέα έφτασε ο 23χρονος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Ελλάδα 14 Μαρτίου 2026, 12:19

Δύο άτομα αναζητά η Αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη

Fiberlayering: Η ισορροπημένη πρακτική που μεταμορφώνει το έντερο

Σε σοκ παραμένει η κοινωνία στη Θεσσαλονίκη από τη δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο μαχαιριές- μία στην αριστερή πλευρά του θώρακα και μία στη δεξιά πλευρά της πλάτης

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασε λίγο πριν από τις 12 σήμερα (14/3) το μεσημέρι, ο 23χρονος που συνελήφθη για το φονικό επεισόδιο. Ο 23χρονος παρουσιάστηκε, το προηγούμενο 24ωρο, συνοδεία δικηγόρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των αρχών. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Εξεταζόμενος από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον τρία άτομα, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του όπου κατευθυνόταν εκείνη την ώρα. Δύο ακόμη άτομα – όπως κατέθεσε – βρίσκονταν λίγο πιο μακριά από το σημείο και παρακολουθούσαν την εις βάρος του επίθεση.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα του, κάποια από τα οποία με σφυρί. Υπέδειξε δε, στους αστυνομικούς τα φερόμενα τραύματα που υπέστη και αιτήθηκε για το λόγο αυτό τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, η ιατροδικαστής διαπίστωσε πολλαπλά χτυπήματα από γροθιές στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στο δεξί μάτι, διαπίστωσε χτυπήματα κάποια από τα οποία με σφυρί στα γόνατα και τα χέρια.

Σημειώνεται ότι ο 23χρονος φαίνεται να υποστήριξε ότι καθώς έπεσε στο έδαφος, χτύπησε με μαχαίρι το 20χρονο θύμα, ενεργώντας σε καθεστώς άμυνας, χωρίς να γνωρίζει ούτε που χτυπάει ούτε ποιον. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το μαχαίρι φαίνεται πως ήταν του 23χρονου, με τον ίδιο να δικαιολογεί την κατοχή του λόγω της δουλειάς του.

Θεσσαλονίκη: Ο 20χρονος δέχτηκε 2 μαχαιριές

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο μαχαιριές- μία στην αριστερή πλευρά του θώρακα και μία στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα κίνητρα του φονικού επεισοδίου. Πηγές που παρακολουθούν την πορεία των ερευνών αναφέρουν ότι εξετάζεται εάν πρόκειται για προσωπικές ή οπαδικές διαφορές. Τόσο ο 23χρονος όσο κι ο 20χρονος φαίνεται πως ήταν οργανωμένοι οπαδοί διαφορετικών ομάδων, αλλά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν είχαν απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά οπαδικής βίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζονται – εξάλλου – δύο επιθέσεις που φαίνεται να συνέβησαν τους προηγούμενους μήνες σε επιχείρηση που διατηρεί η οικογένεια του 23χρονου, κι όπου εργάζεται ο ίδιος, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για περιστατικά, στην μία περίπτωση με σπάσιμο τζαμαρίας και στην άλλη με ρίψη καπνογόνου- το ένα εξ αυτών καταγγέλθηκε στις Αρχές, ενώ ερευνάται τυχόν σύνδεση με το έγκλημα στην Καλαμαριά.

Δύο άτομα αναζητά η Αστυνομία

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου σε τηλεοπτικό σταθμό, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι «στη δικογραφία υπάρχουν άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ένας εκ των οποίων έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από την πλευρά του θύματος. Φαίνεται ότι τα άτομα αυτά βρισκόντουσαν μαζί με το θύμα τη στιγμή της επίθεσης. Είναι κατηγορούμενα για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του δράστη της ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό».

Μιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ο Παρασκευάς Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που έπεσε νεκρός, απέρριψε αρχικά τους ισχυρισμούς του 23χρονου πως βρισκόταν σε άμυνα, ενώ τόνισε πως η οικογένεια του νεαρού βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση αφού “χάθηκε τόσο άδικα η ζωή ενός 20χρονου”.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα στυγερό έγκλημα καθώς όπως είπε “υπάρχει κατ’ επανάληψη τρώση του θύματος” και χαρακτήρισε απερίγραπτη τη συμπεριφορά του 23χρονου ο οποίος φαίνεται πως ήταν εκείνος που κατάφερε τα θανάσιμα τραύματα με μαχαίρι στον 20χρονο.

Μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος της οικογένειας κάλεσε όσους γνωρίζουν περαιτέρω πληροφορίες να επικοινωνήσουμε με τις αρχές για δώσουν περισσότερες πληροφορίες. “Οι γονείς είναι σε καταστολή, ο 20χρονος ήταν μοναχοπαίδι, ένα παιδί της διπλανής πόρτας. […] Έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια γι’ αυτό το παιδί. […] Όσα ακούστηκαν περί τιμωρού σπιλώνουν τη μνήμη του”, εξήγησε ο Παρασκευάς Σπυράτος.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι «κερδισμένοι» και «χαμένοι» του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ – Πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Μέση Ανατολή: Φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ – Πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Λιτόχωρο Πιερίας 14.03.26

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Ελλάδα 14.03.26

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Γραμμή 2 14.03.26

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Πανεπιστήμιο 14.03.26

Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 20χρονου
Γνώριζε το θύμα 14.03.26

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη - Ο 20χρονος δέχτηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο σε θώρακα και πλάτη, έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Χαλκιδική: Θρίλερ με τη σορό σε βαλίτσα – «Φορούσε βέρα – Είχε χαρτιά στο στόμα»
Θρίλερ 14.03.26

Μπροστά σε έναν δυσεπίλυτο γρίφο βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές που αναζητούν την ταυτότητα του θύματος, η σορός του οποίου εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε δύσβατη δασική περιοχή, στη Χαλκιδική.

Κώστας Γρεβενίτης: Θρίλερ με εξαφάνιση του επιχειρηματία – Νέες μαρτυρίες – Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
«Ήταν ιδιόρρυθμος» 14.03.26

Μάρτυρες περιγράφουν τις διαφορές που είχε ο Γρεβενίτης με τα ανίψια του και κλίμα έντασης για τα χωράφια - Το λευκό βανάκι, τα έγγραφα και ο άνδρας που εθεάθη μαζί του λίγο πριν από την εξαφάνιση

ΕΛ.ΑΣ.: «Μη γίνεις ήρωας, μη μαλώσεις με τον τρομοκράτη…»
Σχέδιο «Πρόμαχος» 14.03.26

Οι εντυπωσιακές εντολές προς τους αστυνομικούς όπως αυτές αποτυπώνονται στο εμπιστευτικό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση «μοναχικών λύκων»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ
Ελλάδα 13.03.26

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου – Ξηλώθηκαν καλώδια ρευματοκλοπής μήκους 1,5 χλμ

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες (12-3-2026) το πρωί σε οικισμούς των Αχαρνών και του Ζεφυρίου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
«Καλό ταξίδι» 13.03.26

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Pew Research Center 13.03.26

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Αφροδίτη Τζιαντζή
Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ, κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης

Πιερία: Εισαγγελική έρευνα για την επίθεση αγέλης σκύλων σε τουρίστρια – Παραμένει στη ΜΕΘ η 61χρονη
Λιτόχωρο Πιερίας 14.03.26

Για την υπόθεση της επίθεσης αδέσποτων σκύλων την Πιερία συνελήφθη αρμόδιος αντιδήμαρχος της περιοχής, που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα

Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
Euroleague 14.03.26

Ο Μόουζες Ράιτ ήρθε στην Ελλάδα με τη Ζαλγκίρις, έπαιξε στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα σενάρια για το μέλλον του φουντώνουν – Η Μπαρτσελόνα, το τριφύλλι που θα βγει στην αγορά για σέντερ και ο αστερίσκος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Διεθνής Οικονομία 14.03.26

Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Νατάσα Ρουγγέρη
Ζαχαριάδης: Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αυτόνομη κάθοδος, αλλά μια μεγάλη συμμαχία στον προοδευτικό χώρο
Προοδευτική συμπόρευση 14.03.26

«Εάν αυτή τη θέση που έχει εκφωνήσει ο κ. Ανδρουλάκης που λέει ότι εγώ πάω μόνος μου και θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη με μία ψήφο διαφορά, την κάνει συνεδριακή απόφαση, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη που δίνει τη δυνατότητα για τρίτη θητεία στον Μητσοτάκη», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Ελλάδα 14.03.26

Οι συλληφθέντες χρησιμοποίησαν πολυτελές τσιπ για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε κατάλυμα στη Θεσσαλονίκη - Εις βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα

«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων
Burnout AI 14.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαντλεί τόσο πολύ τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, που οι ερευνητές έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση «AI brain fry» - εγκεφαλική καταπόνηση από την AI

Νατάσα Ρουγγέρη
Όσκαρ 2026: Τα μεγάλα φαβορί και οι ειδικές αγορές στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 14.03.26

Η κινηματογραφική χρονιά κορυφώνεται με τη μεγάλη βραδιά των 98ων Βραβείων Όσκαρ, όπου οι κορυφαίες παραγωγές και οι μεγαλύτεροι αστέρες του Χόλιγουντ διεκδικούν τα πολυπόθητα αγαλματίδια

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Μνήμη ως τραύμα 14.03.26

Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Παναγιώτης Σωτήρης
Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή λόγω εργασιών – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
Γραμμή 2 14.03.26

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό - Συγγρού Φιξ»

Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
Euroleague 14.03.26

Οι «μάχες» για την τετράδα και την εξάδα με φόντο το πλεονέκτημα έδρας και την πρόκριση στα playoffs – Το πρόγραμμα όλων των ομάδων μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague.

Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
Πανεπιστήμιο 14.03.26

Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης των πτυχίων αποφοίτων ΤΕΙ θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

