Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι εναντίον του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν ανοιχτά.

Ο 23χρονος παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν δικό του και αποκάλυψε ότι γνώριζε το θύμα

Ο νεαρός παραδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Στην αρχική του κατάθεση ο νεαρός ισχυριζόταν ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε αγνώστους χωρίς να γνωρίζει τον λόγο. Επίσης, υποστήριξε ότι το μαχαίρι το βρήκε στον δρόμο ενώ δεχόταν την επίθεση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έπεσε από κάποιον που τον χτυπούσε.

Στη συνέχεια, ωστόσο, άλλαξε τους αρχικούς του ισχυρισμούς και ανέφερε ότι τα άτομα με τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή ήταν τρία, όσα φαίνονται και στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Επίσης παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι ήταν δικό του και αποκάλυψε ότι γνώριζε τον 20χρονο που τραυμάτισε θανάσιμα.

Τα κίνητρα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, η Αστυνομία εξετάζει τους λόγους που η παρέα του θύματος βρέθηκε από τη δυτική Θεσσαλονίκη στην άλλη άκρη της πόλης, στην Καλαμαριά, και επιτέθηκαν στον 23χρονο.

Να σημειωθεί ότι ο δράστης φαίνεται να αναφέρθηκε σε μια επίθεση που είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβριο με καταστροφές στο κατάστημα του πατέρα του στην ίδια περιοχή. Η Αστυνομία εξετάζει αν συνδέεται εκείνη η επίθεση με το αιματηρό επεισόδιο και αν στο ενδιάμεσο είχαν συμβεί και άλλα γεγονότα που κατέληξαν στη χθεσινή δολοφονία του 20χρονου.

Το χρονικό της θανάσιμης μαχαιριάς

Οι δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Τρεις νεαροί με κουκούλες βγαίνουν τρέχοντας από την οδό Παπαδημητρίου.

Στη διασταύρωση με την οδό Αργοναυτών ο ένας από αυτούς αποσπάται από την παρέα. Λίγο μετά φαίνεται να παραπατά, πέφτει πάνω στον κάδο απορριμμάτων και σωριάζεται στο έδαφος. Περαστικός βλέποντας το τι συμβαίνει φωνάζει τους φίλους του 20χρονου να γυρίσουν πίσω και σπεύδει για βοήθεια.

Ήταν περίπου 10 το βράδυ όταν το θύμα δέχθηκε μαχαιριά από τον δράστη στον πνεύμονα λίγα μέτρα πιο μακριά από τα σημείο όπου κατέρρευσε. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ κατέφθασαν άμεσα και διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά ήταν αργά. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι ο 20χρονος δέχτηκε χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, με το ένα τραύμα να είναι αριστερά στον θώρακα και το δεύτερο δεξιά στην πλάτη.