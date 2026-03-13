Παραδίδεται σύντομα στην κυκλοφορία ο δρόμος προς Ντάρδιζα, μέσω Αχαρνών
Προς ολοκλήρωση βαίνει οδικό έργο του δήμου Φυλής.
Θέμα ημερών είναι η ολοκλήρωση από το Δήμο Φυλής, του έργου αποκατάστασης του δρόμου προς Ντάρδιζα, μέσω Αχαρνών, όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή.
«Το πρόβλημα προήλθε από τη μορφολογία του εδάφους, κάτι που αντιμετωπίστηκε με τη δημιουργία σιφωνιού από τσιμέντο, το οποίο συνδέθηκε με υπόγειο αντιπλημμυρικό αγωγό. Η τεχνική αυτή λύση εμποδίζει τα όμβρια ύδατα να διασχίζουν το οδόστρωμα, προκαλώντας φθορές ή καθίζηση του εδάφους.
Ακολούθησε η εξυγίανση του δρόμου με πέτρα και σύντομα θα αρχίσει η κατασκευή της υπόβασης με 3Α. Μόλις ολοκληρωθεί η υπόβαση θα γίνει η ασφαλτόστρωση. Τη μελέτη και επίβλεψη του έργου έχει αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία» προσθέτει η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.
«Σε λίγες μέρες ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία»
Αναφορικά με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς δήλωσε.
«Ο δρόμος προς Ντάρδιζα ήταν το πρώτο μου έργο ως Δήμαρχος, το 2007. Επομένως έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για μένα. Το πρόβλημα στο οδόστρωμα αντιμετωπίστηκε το ταχύτερο δυνατό και σε λίγες μέρες ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία, ώστε να εξυπηρετηθεί η Μονή, οι θρησκευόμενοι, αλλά και οι συνδημότες μας που διαθέτουν ιδιοκτησίες στην περιοχή της Ντάρδιζας».
